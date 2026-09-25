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Οι πέντε μεγαλύτεροι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί αναμένεται να αυξήσουν κατακόρυφα τις επενδύσεις τους στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης (AI), με τις δαπάνες τους να εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν το 1,2 τρισ. δολάρια το 2027, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs.

Η πρόβλεψη αυτή υπερβαίνει τη μέση εκτίμηση της Wall Street για επενδύσεις κεφαλαίου (capex) ύψους 1,1 τρισ. δολαρίων την ίδια χρονιά. Όπως σημειώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές με επικεφαλής τον Ράιαν Χάμοντ, οι εταιρείες θα χρειαστούν ετήσια έσοδα περίπου 300 δισ. δολαρίων από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης τα επόμενα χρόνια, ώστε να αντισταθμίσουν το κόστος των τεράστιων επενδύσεών τους.

«Με βάση τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι επενδύσεις κεφαλαίου το 2027 αναμένεται να φτάσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από οποιονδήποτε τεχνολογικό επενδυτικό κύκλο μετά την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων στα τέλη του 19ου αιώνα», ανέφεραν οι αναλυτές.

Amazon, Microsoft και Meta επιταχύνουν την κούρσα των AI υποδομών

Οι εταιρείες Amazon, Alphabet (Google), Microsoft, Oracle και Meta βρίσκονται σε τροχιά επενδύσεων περίπου 800 δισ. δολαρίων το 2026 για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Παρότι οι δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω το 2027, ο ρυθμός ανόδου εκτιμάται ότι θα αρχίσει να επιβραδύνεται. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι η αύξηση των επενδύσεων θα περιοριστεί από σχεδόν 100% φέτος στο 54% το 2027 και στο 12% το 2028, όταν οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 1,4 τρισ. δολάρια.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδύσεις των μεγάλων εταιρειών cloud ξεπερνούν πλέον τις λειτουργικές ταμειακές ροές τους, αυξάνοντας την ανάγκη για άντληση κεφαλαίων μέσω δανεισμού και έκδοσης μετοχών.

Παράλληλα, η επέκταση των υποδομών αντιμετωπίζει πιθανούς περιορισμούς, όπως οι ελλείψεις σε ενέργεια, εξειδικευμένο προσωπικό και μνήμες υπολογιστών, αλλά και οι καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων data centers.

Το μεγάλο στοίχημα: Τα έσοδα από την AI να ακολουθήσουν τις επενδύσεις

Για να αποδώσουν οι τεράστιες επενδύσεις των hyperscalers, οι χρήστες τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να δαπανούν περίπου 1 τρισ. δολάρια ετησίως σε εφαρμογές AI, σύμφωνα με τη Goldman Sachs.

Το ποσό αυτό θα επέτρεπε τόσο στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να επιτύχουν ικανοποιητικές αποδόσεις από τις υποδομές τους όσο και στους παρόχους εφαρμογών να διατηρήσουν ισχυρά περιθώρια κέρδους απέναντι στο κόστος υπολογιστικής ισχύος.

Για σύγκριση, η παγκόσμια αγορά λογισμικού εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 1,5 τρισ. δολάρια το 2026.

Παρά τη ραγδαία αύξηση των πωλήσεων, τα σημερινά εκτιμώμενα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη παραμένουν χαμηλότερα από το επίπεδο που απαιτείται για την πλήρη απόσβεση των επενδύσεων των hyperscalers.

Ωστόσο, η ανάπτυξη των υπηρεσιών cloud δείχνει ισχυρή δυναμική. Τα έσοδα cloud των Amazon, Alphabet, Microsoft και Oracle αυξήθηκαν με ρυθμό 48% το δεύτερο τρίμηνο, έναντι 25% το 2024. Παράλληλα, οι Amazon, Alphabet και Microsoft έχουν ανακοινώσει συνολικό ανεκτέλεστο συμβολαίων cloud ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων.

Οι επενδυτές αρχίζουν να αμφισβητούν την αντοχή του AI ράλι

Παρά την αισιοδοξία για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, οι αγορές εμφανίζουν πλέον μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα.

Σύμφωνα με τη Goldman Sachs, η μέση μετοχή εταιρείας υποδομών AI διαπραγματεύεται σήμερα περίπου στις 22 φορές τα προθεσμιακά κέρδη, έναντι 32 φορές τον Απρίλιο.

Οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι έχουν επίσης υποχωρήσει σε χαμηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης, με τις μετοχές τους να διαπραγματεύονται στο μικρότερο premium έναντι της μέσης εταιρείας του δείκτη S&P 500 που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Το επόμενο μεγάλο τεστ για τον κλάδο δεν είναι πλέον μόνο η ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά η ικανότητα των εταιρειών να μετατρέψουν τις τεράστιες επενδύσεις σε πραγματικά και επαναλαμβανόμενα έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη.

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