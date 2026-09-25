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Για δεκαετίες, η διαδρομή προς μια καλή θέση εργασίας έμοιαζε σχετικά προβλέψιμη. Ένα ισχυρό πτυχίο, κάποια χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και η σταδιακή εξειδίκευση σε έναν κλάδο μπορούσαν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια σταθερή καριέρα. Μέχρι το 2030, αυτή η συνταγή δεν θα έχει εξαφανιστεί, αλλά πιθανότατα δεν θα αρκεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν τα επιχειρηματικά μοντέλα μετατοπίζουν το ενδιαφέρον από το τι γνωρίζει κάποιος στο τι μπορεί να κάνει με όσα γνωρίζει. Για τις επιχειρήσεις, μεγαλύτερη αξία αποκτά ο εργαζόμενος που μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα, να μάθει ένα νέο εργαλείο, να προσαρμοστεί σε έναν διαφορετικό ρόλο και να μετατρέψει τη γνώση σε αποτέλεσμα.

Έτσι, το βιογραφικό του μέλλοντος δεν θα στηρίζεται αποκλειστικά σε τίτλους σπουδών και χρόνια προϋπηρεσίας. Θα πρέπει να αποδεικνύει ικανότητες, αποτελέσματα και δυνατότητα εξέλιξης.

Από το πτυχίο στις πραγματικές δεξιότητες

Το πτυχίο δεν χάνει την αξία του. Ιδιαίτερα σε επαγγέλματα που απαιτούν επιστημονική κατάρτιση ή συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασική προϋπόθεση. Αυτό που αλλάζει είναι ότι δεν θα λειτουργεί από μόνο του ως εγγύηση επαγγελματικής ασφάλειας.

Οι εργοδότες ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το σύνολο των δεξιοτήτων που διαθέτει ένας υποψήφιος. Μπορεί να αναλύσει δεδομένα; Μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία AI; Μπορεί να παρουσιάσει μια σύνθετη πληροφορία με απλό τρόπο; Μπορεί να συνεργαστεί με διαφορετικές ομάδες και να πάρει αποφάσεις όταν τα δεδομένα αλλάζουν;

Η λογική είναι διαφορετική από το παραδοσιακό μοντέλο. Η επιχείρηση δεν προσλαμβάνει απλώς έναν εργαζόμενο για να εκτελεί ένα προκαθορισμένο σύνολο καθηκόντων. Αναζητεί έναν άνθρωπο που μπορεί να εξελίσσεται μαζί με τη θέση του.

Αυτό ενισχύει ένα μοντέλο αγοράς εργασίας περισσότερο προσανατολισμένο στις δεξιότητες, όπου η πραγματική ικανότητα ενός υποψηφίου αποκτά μεγαλύτερο βάρος στην επιλογή προσωπικού.

Η προσαρμοστικότητα γίνεται επαγγελματικό κεφάλαιο

Μία από τις σημαντικότερες ικανότητες του εργαζομένου του 2030 θα είναι πιθανότατα η προσαρμοστικότητα. Οι τεχνολογίες εξελίσσονται πλέον ταχύτερα από τους παραδοσιακούς κύκλους εκπαίδευσης και πολλές από τις γνώσεις που αποκτά κάποιος σήμερα μπορεί να χρειάζονται ανανέωση μέσα σε λίγα χρόνια.

Αυτό αλλάζει και την έννοια της εμπειρίας. Τα πολλά χρόνια σε μία θέση εξακολουθούν να έχουν αξία, αλλά μεγαλύτερη σημασία αποκτά το τι έχει μάθει κάποιος μέσα σε αυτά, πόσες φορές χρειάστηκε να αλλάξει τρόπο εργασίας και πόσο γρήγορα μπορεί να ανταποκριθεί σε μια νέα πραγματικότητα.

Η συνεχής μάθηση μετατρέπεται έτσι από προσωπική επιλογή σε επαγγελματική ανάγκη. Νέα εργαλεία, μικρότεροι κύκλοι κατάρτισης, εξειδικευμένα προγράμματα και πρακτική εκπαίδευση θα συνοδεύουν όλο και περισσότερο τον εργαζόμενο σε ολόκληρη την καριέρα του.

Το παλιό μοντέλο «σπουδάζω, εργάζομαι, συνταξιοδοτούμαι» υποχωρεί μπροστά σε μια πραγματικότητα όπου η μάθηση και η εργασία θα εναλλάσσονται συνεχώς.

Η AI αλλάζει και τη διαδικασία πρόσληψης

Η αλλαγή δεν περιορίζεται στις δεξιότητες. Μεταμορφώνεται και ο τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις προσλαμβάνουν προσωπικό.

Ένα βιογραφικό με εντυπωσιακούς τίτλους μπορεί να μην αρκεί όταν ο εργοδότης θέλει να γνωρίζει πώς σκέφτεται και πώς λειτουργεί ένας υποψήφιος στην πράξη. Έτσι, μεγαλύτερη σημασία μπορούν να αποκτήσουν οι πρακτικές δοκιμασίες, τα πραγματικά projects, τα portfolios και η επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Παράλληλα, η χρήση της AI μπορεί να αλλάξει τόσο την αναζήτηση όσο και την αξιολόγηση υποψηφίων. Οι επιχειρήσεις αποκτούν εργαλεία για ταχύτερη επεξεργασία μεγάλου αριθμού αιτήσεων, ενώ οι ίδιοι οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για τη σύνταξη βιογραφικών, την προετοιμασία συνεντεύξεων και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Αυτό δημιουργεί όμως και μια νέα πρόκληση: όταν όλοι μπορούν να παρουσιάσουν ένα άρτιο βιογραφικό με τη βοήθεια της AI, η πραγματική ικανότητα γίνεται ακόμη σημαντικότερη.

Οι ανθρώπινες δεξιότητες αποκτούν μεγαλύτερη αξία

Παράδοξα, όσο περισσότερη τεχνολογία μπαίνει στην εργασία τόσο μεγαλύτερη αξία μπορούν να αποκτήσουν ορισμένες καθαρά ανθρώπινες δεξιότητες.

Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση και η ικανότητα λήψης αποφάσεων σε συνθήκες αβεβαιότητας δεν αυτοματοποιούνται εύκολα. Αντίθετα, μπορούν να γίνουν ακόμη πιο σημαντικές όταν ένα μεγάλο μέρος της τεχνικής ή επαναλαμβανόμενης εργασίας αναλαμβάνεται από συστήματα AI.

Ο εργαζόμενος που απλώς εκτελεί οδηγίες θα βρίσκεται σε πιο ευάλωτη θέση. Εκείνος που μπορεί να θέσει το σωστό ερώτημα, να αξιολογήσει την απάντηση της μηχανής και να τη μετατρέψει σε επιχειρηματική απόφαση θα αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Η νέα αξία του εργαζομένου

Μέχρι το 2030, επομένως, η μεγάλη αλλαγή μπορεί να μην είναι η εξαφάνιση του πτυχίου ή της εμπειρίας, αλλά η υποχώρηση της αντίληψης ότι αυτά αρκούν από μόνα τους.

Οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται εργαζομένους που μπορούν να κινούνται ανάμεσα σε τεχνολογία και ανθρώπινη κρίση, να αποκτούν γρήγορα νέες γνώσεις και να μετατρέπουν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους σε παραγωγικότητα και πραγματική αξία.

Σε αυτή τη νέα αγορά, το κρίσιμο ερώτημα μιας συνέντευξης μπορεί σταδιακά να αλλάξει. Όχι μόνο «τι έχεις σπουδάσει;» ή «πού έχεις εργαστεί;», αλλά «τι μπορείς να δημιουργήσεις;».

Και αυτή ίσως είναι η μεγαλύτερη αλλαγή στους νέους κανόνες της εργασίας: η αξία του εργαζομένου θα καθορίζεται όλο και λιγότερο από ένα στατικό σύνολο γνώσεων και όλο και περισσότερο από την ικανότητά του να μαθαίνει, να προσαρμόζεται και να παράγει αποτέλεσμα.