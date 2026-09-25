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Για πολλά χρόνια, η επαγγελματική αξία ενός εργαζομένου συνδεόταν κυρίως με το πτυχίο, την εμπειρία και την εξειδίκευση σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Στη νέα εποχή της εργασίας, όμως, η εικόνα αλλάζει ριζικά.

Η ταχύτητα με την οποία εξελίσσονται η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργεί μια νέα ιεραρχία δεξιοτήτων. Οι εργαζόμενοι που θα ξεχωρίσουν δεν θα είναι απαραίτητα εκείνοι που γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά εκείνοι που μπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση, να αναλύσουν σύνθετα δεδομένα, να προσαρμοστούν γρήγορα και να δημιουργήσουν νέες λύσεις.

Για τις επιχειρήσεις, η αναζήτηση ταλέντων μετατοπίζεται πλέον από το «τι έχεις σπουδάσει» στο «τι μπορείς να πετύχεις». Οι δεξιότητες που συνδυάζουν τεχνολογική κατανόηση, ανθρώπινη κρίση και δημιουργικότητα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η γνώση της AI γίνεται βασική επαγγελματική δεξιότητα

Η AI literacy, δηλαδή η ικανότητα κατανόησης και αποτελεσματικής χρήσης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες της επόμενης δεκαετίας.

Δεν αφορά μόνο προγραμματιστές ή εργαζομένους σε τεχνολογικές εταιρείες. Από τα οικονομικά και το marketing μέχρι τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και τις πωλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη εισέρχεται σε ολοένα περισσότερες καθημερινές διαδικασίες.

Ο εργαζόμενος που γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί σωστά ένα εργαλείο AI, να διατυπώνει τις κατάλληλες ερωτήσεις, να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να ενσωματώνει τις απαντήσεις στην εργασία του αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα.

Η διαφορά δεν θα βρίσκεται στο ποιος έχει πρόσβαση στην τεχνολογία, αλλά στο ποιος μπορεί να τη χρησιμοποιήσει παραγωγικά.

Τα δεδομένα γίνονται η νέα επιχειρηματική γλώσσα

Σε έναν κόσμο όπου παράγονται τεράστιοι όγκοι πληροφοριών καθημερινά, η ικανότητα ανάλυσης δεδομένων μετατρέπεται σε κρίσιμο επαγγελματικό εργαλείο.

Οι επιχειρήσεις δεν χρειάζονται μόνο ανθρώπους που συλλέγουν στοιχεία, αλλά στελέχη που μπορούν να τα ερμηνεύσουν και να τα μετατρέψουν σε αποφάσεις.

Η κατανόηση των δεδομένων δεν αφορά πλέον αποκλειστικά τους αναλυτές ή τα τμήματα πληροφορικής. Ένα στέλεχος πωλήσεων που μπορεί να διαβάσει τις τάσεις της αγοράς, ένας manager που αξιοποιεί δεδομένα για να βελτιώσει την απόδοση της ομάδας του ή ένας επιχειρηματίας που κατανοεί τη συμπεριφορά των πελατών του αποκτούν μεγαλύτερη αξία.

Η ικανότητα σύνδεσης αριθμών και στρατηγικής σκέψης γίνεται ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Η κυβερνοασφάλεια αφορά πλέον όλους

Η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά και νέους κινδύνους. Οι κυβερνοεπιθέσεις, η διαρροή δεδομένων και οι απειλές για τις ψηφιακές υποδομές καθιστούν την κυβερνοασφάλεια στρατηγική προτεραιότητα για κάθε οργανισμό.

Η γνώση βασικών αρχών προστασίας δεδομένων και ασφαλούς χρήσης ψηφιακών εργαλείων δεν θα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των ειδικών τεχνολογίας. Οι εργαζόμενοι σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης θα χρειάζεται να κατανοούν τους κινδύνους και να λειτουργούν με μεγαλύτερη ψηφιακή υπευθυνότητα.

Η ασφάλεια ενός οργανισμού δεν θα εξαρτάται μόνο από τα συστήματα που διαθέτει, αλλά και από τη συμπεριφορά των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Η ανθρώπινη πλευρά αποκτά μεγαλύτερη αξία

Όσο η τεχνολογία αναλαμβάνει περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούν οι δεξιότητες που δύσκολα αυτοματοποιούνται.

Η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργική σκέψη και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων βρίσκονται πλέον στην κορυφή των δεξιοτήτων που αναζητούν οι εργοδότες.

Ένας εργαζόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στα καλύτερα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά η πραγματική αξία δημιουργείται όταν μπορεί να θέσει το σωστό πρόβλημα, να κατανοήσει τις ανάγκες μιας ομάδας ή ενός πελάτη και να προτείνει μια λύση που έχει πρακτικό αποτέλεσμα.

Η δημιουργικότητα δεν αφορά μόνο καλλιτεχνικά επαγγέλματα. Αποτελεί την ικανότητα να βλέπει κάποιος διαφορετικές επιλογές, να συνδέει ιδέες και να δημιουργεί νέες προσεγγίσεις.

Η επίλυση προβλημάτων γίνεται το νέο «χρυσό» προσόν

Σε ένα περιβάλλον όπου οι αλλαγές είναι συνεχείς, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπους που μπορούν να αντιμετωπίσουν άγνωστες προκλήσεις.

Η επίλυση προβλημάτων αποτελεί ίσως τη δεξιότητα που συνδέει όλες τις υπόλοιπες. Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει πληροφορίες, αλλά η ανθρώπινη κρίση είναι αυτή που αποφασίζει ποια πληροφορία έχει αξία και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί.

Ο εργαζόμενος του μέλλοντος δεν θα είναι εκείνος που γνωρίζει όλες τις απαντήσεις, αλλά εκείνος που ξέρει πώς να βρίσκει τις σωστές απαντήσεις.

Η νέα ισορροπία μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας

Η αγορά εργασίας του 2030 δεν θα χωρίζεται απαραίτητα σε ανθρώπους και μηχανές. Η μεγαλύτερη αξία θα δημιουργείται από τη συνεργασία των δύο.

Οι εργαζόμενοι που θα συνδυάζουν τεχνολογικές γνώσεις, αναλυτική σκέψη και ανθρώπινες δεξιότητες θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε ένα περιβάλλον όπου οι ρόλοι αλλάζουν διαρκώς.

Για τα στελέχη και τις επιχειρήσεις, το μεγάλο στοίχημα δεν θα είναι μόνο η προσέλκυση ανθρώπων με τις σωστές γνώσεις, αλλά η δημιουργία μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης.

Η επένδυση στις δεξιότητες δεν θα αποτελεί απλώς επιλογή ανάπτυξης. Θα αποτελεί προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας.