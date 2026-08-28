Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε συμβιβασμό ύψους 260 εκατ. στερλινών συμφώνησε η Alphabet, μητρική της Google, προκειμένου να διευθετήσει ομαδική αγωγή στη Βρετανία, στην οποία ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός κατηγορείται ότι καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση του και επέβαλε υπερβολικές προμήθειες στους δημιουργούς εφαρμογών.

Η προσφυγή υποστήριζε ότι η Google χρέωνε «υπερβολικές και άδικες» προμήθειες για συναλλαγές που πραγματοποιούνταν μέσω του Play Store. Η αγωγή κατατέθηκε για λογαριασμό Βρετανών developers από τον Μπάρι Ρότζερ, καθηγητή Δικαίου Ανταγωνισμού.

Ο μεγαλύτερος συμβιβασμός του είδους στη Βρετανία

Το βρετανικό Competition Appeal Tribunal αναμένεται να εξετάσει την έγκριση του συμβιβασμού σε ακρόαση τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ενάγοντος και των δικηγόρων του.

Ο Νταμιέν Ζεραντέν, ο οποίος εκπροσώπησε τους developers, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τον μεγαλύτερο συμβιβασμό που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του βρετανικού καθεστώτος συλλογικών αγωγών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, το οποίο τέθηκε σε ισχύ το 2015.

Δικαίωμα αποζημίωσης ενδέχεται να έχουν developers με έδρα στη Βρετανία που πωλούσαν ψηφιακό περιεχόμενο μέσω εφαρμογών οι οποίες διανέμονταν από το Play Store από τον Αύγουστο του 2018, εφόσον δεν επιλέξουν να εξαιρεθούν από τη συλλογική διαδικασία.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που καταλήξαμε σε συμφωνία με τους developers για τον τερματισμό αυτής της δικαστικής διαμάχης», ανέφερε η Google, προσθέτοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη της κοινότητας προγραμματιστών στη Βρετανία.

Παραμένει ανοιχτό δεύτερο μέτωπο

Ο συμβιβασμός, πάντως, δεν κλείνει όλες τις δικαστικές εκκρεμότητες της Google στη βρετανική αγορά. Σε εξέλιξη παραμένει διαφορετική συλλογική αγωγή, η οποία έχει κατατεθεί για λογαριασμό εκατομμυρίων χρηστών κινητών τηλεφώνων Android στη Βρετανία.

Η υπόθεση εντάσσεται στην ευρύτερη πίεση που δέχονται διεθνώς οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων εφαρμογών και τις προμήθειες που επιβάλλουν στους developers.

Διαβάστε ακόμη

Απάτες νέας γενιάς: Τα νέα κόλπα που αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς

Real estate: Επενδυτικό comeback στο κέντρο της Αθήνας – Τα μεγάλα deals που αλλάζουν τον χάρτη

Πλειστηριασμοί: Η μεγάλη ανατροπή για το πρώην «Athenaeum Palace & luxury suites» στη Λ. Συγγρού (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ