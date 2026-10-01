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Η Huawei προετοιμάζεται να αυξήσει τις τιμές των smartphones της, καθώς η σημαντική άνοδος του κόστους των εξαρτημάτων πιέζει την κερδοφορία της. Παράλληλα, η κινεζική τεχνολογική εταιρεία εκτιμά ότι η κρίση στην αγορά μνήμης μπορεί να ενισχύσει τη θέση της στις ακριβότερες κατηγορίες smartphones, την ώρα που επιχειρεί να διευρύνει ξανά την παρουσία της εκτός Κίνας.

Ο επικεφαλής του καταναλωτικού τομέα της Huawei, Richard Yu, ανέφερε ότι το μέσο κόστος των smartphones της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά περίπου 200 δολάρια, χωρίς να διευκρινίσει σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται η σύγκριση.

«Θα πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές στο εξής, αν και η αύξηση θα είναι μέτρια», δήλωσε ο Yu σε δημοσιογράφους στη Σεντζέν. Όπως σημείωσε, η άνοδος του κόστους πλήττει σημαντικά την κερδοφορία της Huawei.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία εκτιμά ότι η κρίση στην αγορά μνήμης θα ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στους κατασκευαστές φθηνών smartphones και θα ευνοήσει τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ισχυρότερη παρουσία στις premium κατηγορίες.

Η κρίση μνήμης αλλάζει τις ισορροπίες

Πρόσφατη εκτίμηση της αγοράς αναφέρει ότι περίπου 230 εκατ. αποστολές smartphones με τιμή κάτω των 200 δολαρίων θα μπορούσαν να επηρεαστούν δραστικά έως το τέλος της δεκαετίας λόγω του υψηλότερου κόστους των εξαρτημάτων. Η διατύπωση δεν σημαίνει ότι 230 εκατ. συσκευές θα εξαφανιστούν κυριολεκτικά από την αγορά, αλλά ότι η συγκεκριμένη κατηγορία αναμένεται να υποστεί σημαντική συρρίκνωση.

«Η ζήτηση για προϊόντα χαμηλού κόστους θα περιοριστεί περαιτέρω, αναγκάζοντας όλους να κινηθούν προς τη μεσαία και υψηλότερη κατηγορία, όπου η Huawei διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα», ανέφερε ο Yu. Όπως πρόσθεσε, η εταιρεία θεωρεί ότι μπορεί να αντέξει τον συγκεκριμένο κύκλο και να συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία προϊόντων.

ΗHuawei παρουσίασε τη νέα γενιά premium smartphones της. Η ειδική έκδοση του Mate 90 Pro Max ξεκινά από τα 10.999 γουάν, περίπου 1.640 δολάρια.

Η Huawei δεν είναι η μόνη εταιρεία που αντιμετωπίζει αυξημένες πιέσεις στο κόστος. Κατασκευαστές από την Apple έως τη Xiaomi βλέπουν τα περιθώρια κέρδους τους να πιέζονται, καθώς η πρωτοφανής ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει τη ζήτηση και το κόστος για μια σειρά εξαρτημάτων.

Η Apple, η Xiaomi και η Huawei προχώρησαν όλες σε αυξήσεις τιμών των συσκευών τους τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση των καταναλωτών στην Κίνα παραμένει υποτονική. Οι εβδομαδιαίες πωλήσεις smartphones στη χώρα καταγράφουν από τον Ιούλιο διψήφιες ετήσιες μειώσεις.

Η Huawei κράτησε τις τιμές και ενίσχυσε τη θέση της

Η Huawei είχε μέχρι πρόσφατα επιλέξει να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό σταθερές τις τιμές της, ενώ ανταγωνιστές όπως η Xiaomi και η Oppo έχουν προχωρήσει αρκετές φορές φέτος σε ανατιμήσεις.

Η συγκεκριμένη στρατηγική φαίνεται να έχει συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης της εταιρείας. Οι αποστολές smartphones της Huawei αναμένεται να αυξηθούν περίπου 8% φέτος, ενώ άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές ενδέχεται να καταγράψουν μειώσεις έως και 34%.

Παράλληλα, η Huawei έχει επωφεληθεί από την ισχυρή ζήτηση για αναδιπλούμενα smartphones. Σύμφωνα με τον Yu, η είσοδος της Apple στην κατηγορία έχει λειτουργήσει θετικά για τη Huawei.

Μετά την παρουσίαση του iPhone Duo από την Apple, οι πωλήσεις του Pura X Max της Huawei, αξίας 1.650 δολαρίων, αυξήθηκαν κατά 76%, ενώ οι συνολικές αποστολές του συγκεκριμένου μοντέλου έφτασαν τα 1,4 εκατ. συσκευές, σύμφωνα με τον ίδιο.

Η εταιρεία θέλει επίσης να αυξήσει τις πωλήσεις του δεύτερης γενιάς τριπλά αναδιπλούμενου Mate XT 2, το οποίο ξεκινά από περίπου 2.980 δολάρια. Στόχος είναι οι πωλήσεις του να ξεπεράσουν το 1 εκατ. συσκευές φέτος.

Το βλέμμα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή

Παράλληλα με την ενίσχυση της παρουσίας της στην premium κατηγορία, η Huawei σχεδιάζει να αυξήσει τις πωλήσεις των ακριβότερων συσκευών της εκτός Κίνας, με επίκεντρο αγορές όπως η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή.

Η εταιρεία επιχειρεί να ανακτήσει σταδιακά το διεθνές αποτύπωμα που είχε δημιουργήσει πριν από τις αμερικανικές κυρώσεις. Οι περιορισμοί της Ουάσιγκτον περιόρισαν τις σχέσεις της Huawei με μεγάλες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. και η Google, επηρεάζοντας την πρόσβαση της κινεζικής εταιρείας σε chips και λειτουργικά συστήματα για smartphones.

Οι κυρώσεις ανάγκασαν τη Huawei να αναπτύξει το δικό της λειτουργικό σύστημα HarmonyOS, καθώς και δικά της chips για κινητά σε συνεργασία με την κινεζική Semiconductor Manufacturing International Corp.

Τα smartphones της Huawei που πωλούνται στην Κίνα λειτουργούν με HarmonyOS από το 2021. Η εταιρεία εκτιμά ότι ο αριθμός των χρηστών του λειτουργικού συστήματος θα φτάσει τα 100 εκατ. έως το τέλος του έτους.

Το επόμενο βήμα είναι η σταδιακή επέκταση του HarmonyOS και στις συσκευές που πωλούνται εκτός Κίνας, αντικαθιστώντας τα συστήματα Android ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιούνται σήμερα. Σύμφωνα με τον Yu, η μετάβαση αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, η Huawei επιχειρεί να διαθέσει AI chips σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Κίνας να ενισχύσει την εξαγωγή των τεχνολογικών της υποδομών και να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Η αύξηση του κόστους έχει ήδη αποτυπωθεί στα οικονομικά μεγέθη της Huawei. Τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 36% στο πρώτο εξάμηνο του έτους, εν μέρει επειδή η εταιρεία δημιούργησε αποθέματα πρώτων υλών προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις από την άνοδο του κόστους μνήμης.

Οι τηλεπικοινωνίες και τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά αποτελούν δύο από τους βασικούς πυλώνες της δραστηριότητας της Huawei, με κάθε τομέα να αντιστοιχεί περίπου στο 40% των συνολικών πωλήσεων.

Η νέα πολιτική τιμών σηματοδοτεί επομένως μια αλλαγή στρατηγικής για την εταιρεία. Με το κόστος των εξαρτημάτων να αυξάνεται και την αγορά των φθηνών smartphones να δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις, η Huawei επιχειρεί να μεταφέρει μέρος της επιβάρυνσης στους καταναλωτές, διατηρώντας παράλληλα το πλεονέκτημά της στις premium συσκευές.

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