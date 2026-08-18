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Η Frasers Group αύξησε τη συμμετοχή της στη Hugo Boss σε σχεδόν 48%, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο του γερμανικού οίκου μόδας, καθώς μόλις το 17,6% των επενδυτών αποδέχθηκε τη δημόσια πρόταση εξαγοράς.

Η ιδιοκτήτρια της Sports Direct είχε προσφέρει 38 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, όμως η Hugo Boss, γνωστή για τα κοστούμια και τα είδη ένδυσης υψηλότερης κατηγορίας, είχε καλέσει τους μετόχους της να απορρίψουν την πρόταση, υποστηρίζοντας ότι δεν αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία και τις προοπτικές της εταιρείας.

Η πίεση της Frasers για αλλαγές

Η Frasers, η οποία ελέγχεται από τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο Μάικ Άσλεϊ, έχει υιοθετήσει ενεργό ρόλο στη Hugo Boss από τότε που απέκτησε για πρώτη φορά συμμετοχή στην εταιρεία.

Ο βρετανικός όμιλος πιέζει για αλλαγές στον γερμανικό οίκο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με επίμονη αδυναμία στον τομέα της γυναικείας ένδυσης και υποτονική ζήτηση στην Κίνα.

Η Hugo Boss είχε επισημάνει στους μετόχους της ότι η προσφορά της Frasers αντιπροσώπευε premium μόλις 4% σε σχέση με την τιμή της μετοχής πριν από την εκδήλωση του ενδιαφέροντος. Κατά την εκτίμησή της, αυτό αποτελούσε ένδειξη ότι δεν επρόκειτο για μια πραγματική προσπάθεια πλήρους εξαγοράς, αλλά κυρίως για μια κίνηση με στόχο την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού της Frasers.

Σε νέα φάση αναδιάρθρωσης η Hugo Boss

Υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Ντάνιελ Γκρίντερ, η Hugo Boss βρίσκεται σε διαδικασία νέας αναδιάρθρωσης με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Το σχέδιο περιλαμβάνει το κλείσιμο ορισμένων καταστημάτων και τον εξορθολογισμό της γκάμας των προϊόντων.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη προσπάθεια αναστροφής της πορείας της εταιρείας από τότε που ο Γκρίντερ ανέλαβε τα ηνία το 2021.

Σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence, τα αποτελέσματα της Hugo Boss για το δεύτερο τρίμηνο δεν έδωσαν ακόμη σαφείς ενδείξεις ότι η στρατηγική επανεκκίνηση αποδίδει σε σταθερή βάση, γεγονός που καθιστούσε την πρόταση της Frasers πιο ελκυστική.

Περιορισμένη αρχικά η ανταπόκριση

Κατά την αρχική περίοδο αποδοχής της προσφοράς, περίπου το 7% των μετόχων της Hugo Boss είχε ανταποκριθεί θετικά. Καθώς η συμμετοχή παρέμενε περιορισμένη, η Frasers παρέτεινε έως τις 13 Αυγούστου την προθεσμία για όσους επενδυτές επιθυμούσαν να πουλήσουν τις μετοχές τους.

Οι δύο εταιρείες διατηρούν ήδη στενές εμπορικές σχέσεις, καθώς η Frasers διαθέτει εδώ και χρόνια προϊόντα Hugo Boss τόσο στα φυσικά της καταστήματα όσο και μέσω διαδικτύου.

Μάλιστα, πέρυσι ο διευθύνων σύμβουλος της Frasers, Μάικλ Μάρεϊ, ο οποίος είναι γαμπρός του Μάικ Άσλεϊ, εντάχθηκε στο εποπτικό συμβούλιο της Hugo Boss.

Η γερμανική εταιρεία διευκρίνισε ότι ο Μάρεϊ δεν συμμετείχε στην αξιολόγηση ούτε στη λήψη οποιασδήποτε απόφασης σχετικά με την πρόταση εξαγοράς, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.

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