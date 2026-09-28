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Η AMD ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι συμφώνησε να εξαγοράσει τη World Labs, ένα εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, το οποίο αναπτύσσει έναν νέο τύπο μοντέλων AI, τα λεγόμενα world models, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσομοίωση σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα.

Η συμφωνία αποτιμά την εξαγορά σε περίπου 8,2 δισ. δολάρια και θα πραγματοποιηθεί μέσω ανταλλαγής μετοχών. Η AMD είχε ήδη επενδύσει στο παρελθόν στη World Labs, πριν προχωρήσει στην πλήρη εξαγορά της εταιρείας.

Τα world models αποτελούν έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς οι ερευνητές εκτιμούν ότι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη ρομπότ και άλλων εφαρμογών AI που αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που επεξεργάζονται κυρίως κείμενο ή εικόνες, τα world models επιχειρούν να δημιουργήσουν ψηφιακές αναπαραστάσεις του φυσικού περιβάλλοντος, επιτρέποντας σε συστήματα AI να «κατανοούν» και να προβλέπουν την εξέλιξη σύνθετων καταστάσεων.

Η World Labs ιδρύθηκε από την ερευνήτρια τεχνητής νοημοσύνης Φέι-Φέι Λι, η οποία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στον χώρο της AI και έχει εργαστεί στο παρελθόν στη Google.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της AMD να ενισχύσει τη θέση της στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από την παραδοσιακή αγορά των επεξεργαστών και των επιταχυντών AI, όπου ανταγωνίζεται κυρίως την Nvidia.

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