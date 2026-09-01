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Τις χαμηλότερες μηνιαίες πωλήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών κατέγραψε η Hyundai Motor τον Αύγουστο, καθώς οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων προκάλεσαν σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Νότια Κορέα.

Οι παγκόσμιες παραδόσεις της Hyundai υποχώρησαν κατά 14% σε ετήσια βάση, στις 288.574 μονάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας.

Πρόκειται για τη χαμηλότερη μηνιαία επίδοση από τις αρχές του 2022, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας. Τα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις της Kia.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η πτώση στην εγχώρια αγορά, όπου οι πωλήσεις της Hyundai κατέρρευσαν κατά 41% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς οι κινητοποιήσεις περιόρισαν σημαντικά την παραγωγική δραστηριότητα.

Η πρώτη ολοήμερη απεργία σε μία δεκαετία

Η Hyundai κατάφερε τελικά την περασμένη εβδομάδα να καταλήξει σε συμφωνία με το συνδικάτο των εργαζομένων της, βάζοντας τέλος σε μια πολυήμερη αντιπαράθεση γύρω από τις αμοιβές και τις συνθήκες εργασίας.

Μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία, ωστόσο, οι εργαζόμενοι είχαν προχωρήσει σε σειρά κινητοποιήσεων και μερικών στάσεων εργασίας, οι οποίες συνολικά έφθασαν τις 60 ώρες.

Η ένταση κορυφώθηκε στα τέλη Αυγούστου με 24ωρη απεργία, την πρώτη ολοήμερη απεργιακή κινητοποίηση στη Hyundai εδώ και μία δεκαετία.

Οι διακοπές στην παραγωγή είχαν άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα της εταιρείας να παραδώσει οχήματα, κάτι που αποτυπώθηκε πλέον και στα στοιχεία πωλήσεων του Αυγούστου.

Έως $1,7 δισ. το πλήγμα στα έσοδα

Το οικονομικό κόστος των απεργιών ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap, το οποίο επικαλείται πηγές της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι διαταραχές στην παραγωγή θα μπορούσαν να κοστίσουν στη Hyundai τουλάχιστον 2,3 τρισ. γουόν, ή περίπου 1,7 δισ. δολάρια, σε χαμένα έσοδα.

Το πλήγμα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος και έντονο διεθνή ανταγωνισμό, καθιστώντας την ομαλοποίηση της παραγωγής κρίσιμη για την πορεία των επόμενων μηνών.

Εργασιακή ένταση στη Νότια Κορέα

Η Hyundai δεν είναι η μοναδική μεγάλη νοτιοκορεατική εταιρεία που βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξημένες απαιτήσεις από τους εργαζομένους της.

Τα συνδικάτα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν εντείνει τις πιέσεις προς τις διοικήσεις μεγάλων επιχειρήσεων, με το ζήτημα των αμοιβών και των μπόνους να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι διεκδικήσεις απέκτησαν νέα δυναμική μετά την υποχώρηση της Samsung Electronics απέναντι στις διαμαρτυρίες των εργαζομένων και τη συμφωνία της να καταβάλει σε ορισμένους εξ αυτών μπόνους που ξεπερνούν τα 400.000 δολάρια.

Για τη Hyundai, πάντως, η συμφωνία με το συνδικάτο απομακρύνει προς το παρόν τον κίνδυνο νέων άμεσων διακοπών στην παραγωγή. Η πρόκληση πλέον είναι να καλυφθεί το χαμένο έδαφος μετά τον Αύγουστο, έναν μήνα κατά τον οποίο οι απεργίες άφησαν ισχυρό αποτύπωμα τόσο στις πωλήσεις όσο και στα έσοδα του ομίλου.

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