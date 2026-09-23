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Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γαλλία αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων άνω των δύο ετών, διαψεύδοντας τις προβλέψεις για περαιτέρω εξασθένηση, καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών κατέγραψε απροσδόκητη ανάκαμψη. Ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global αυξήθηκε στις 51,2 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 48,5 μονάδες τον Αύγουστο, ξεπερνώντας το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Ήταν η πρώτη φορά που ο δείκτης πέρασε πάνω από αυτό το επίπεδο από τον περασμένο Δεκέμβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg ανέμεναν οριακή άνοδο στις 48,7 μονάδες.

«Η γαλλική οικονομία επέδειξε απροσδόκητη ανθεκτικότητα τον Σεπτέμβριο, αν και η διάρκεια αυτής της ανάπτυξης παραμένει αμφίβολη, δεδομένου ότι οι νέες παραγγελίες αυξήθηκαν ελάχιστα και οι προσδοκίες των ίδιων των επιχειρήσεων για τη μελλοντική δραστηριότητα επιδεινώθηκαν», ανέφερε την Τετάρτη σε ανακοίνωσή του ο Τζο Χέις, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence.

Όπως πρόσθεσε, «η άνοδος ενδέχεται επίσης να αντανακλά εν μέρει μια αντίδραση μετά την ακραία ζέστη του Αυγούστου, η οποία διατάραξε ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των υπηρεσιών».

Η ενεργειακή κρίση φρενάρει τη γαλλική οικονομία

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης έχει επιβραδυνθεί αισθητά φέτος, καθώς η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας περιόρισε τη ζήτηση και τις επενδύσεις, ενώ τα κύματα καύσωνα του καλοκαιριού έπληξαν την αγροτική παραγωγή.

Την ίδια στιγμή, η γαλλική κυβέρνηση, αντιμέτωπη με ιδιαίτερα περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια, δεν έχει καταφέρει να προσφέρει στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις στήριξη αντίστοιχη με εκείνη που παρέχουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η κυβέρνηση έχει ήδη παραδεχθεί ότι η ασθενέστερη ανάπτυξη θα οδηγήσει σε περαιτέρω επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών. Αντί να υποχωρήσει ελαφρώς, όπως προβλεπόταν αρχικά, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται φέτος να διευρυνθεί στο 5,4% του ΑΕΠ, από 5,1% το 2025.

Ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027 παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, μια απότομη δημοσιονομική προσαρμογή ενέχει τον κίνδυνο έντονων αντιδράσεων από τους βουλευτές, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα οδηγήσει στην πτώση πρωθυπουργών και εμφανίζονται απρόθυμοι να προχωρήσουν σε συμβιβασμούς ενόψει των προεδρικών εκλογών της άνοιξης.

Πίεση στα γαλλικά ομόλογα

Η πολιτική, δημοσιονομική και οικονομική αβεβαιότητα έχει εντείνει τις πιέσεις στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία.

Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δεκαετών κρατικών ομολόγων της Γαλλίας και των αντίστοιχων γερμανικών τίτλων ξεπέρασε την περασμένη εβδομάδα τις 100 μονάδες βάσης, για πρώτη φορά μετά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Οι δείκτες PMI παρακολουθούνται στενά από τις αγορές, καθώς δημοσιεύονται νωρίς κάθε μήνα και θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι για τον εντοπισμό των τάσεων και των σημείων καμπής μιας οικονομίας. Ωστόσο, επειδή οι επιχειρηματικές έρευνες αποτυπώνουν κυρίως το εύρος των μεταβολών στην παραγωγή και όχι το μέγεθός τους, τα στοιχεία τους δεν μπορούν πάντοτε να αντιστοιχιστούν άμεσα με την πορεία του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση.

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