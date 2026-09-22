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Το ενδεχόμενο αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου εντός του 2026 εξετάζει η ισπανική μεταλλευτική Abenojar Tungsten, αξιοποιώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Ευρώπης για την εξασφάλιση εγχώριων πηγών κρίσιμων πρώτων υλών και ειδικότερα βολφραμίου, ενός μετάλλου με καθοριστική σημασία για την άμυνα, την αεροδιαστημική και την ενεργειακή μετάβαση.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα, η εταιρεία συνεργάζεται με τις Bank of Montreal, Deutsche Bank και Peel Hunt για την προετοιμασία της συναλλαγής. Επίσημη ανακοίνωση θα μπορούσε να γίνει ακόμη και μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς οι σχετικές συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

Το βολφράμιο διαθέτει το υψηλότερο σημείο τήξης μεταξύ όλων των μετάλλων και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που εκτείνονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την αεροδιαστημική και την αμυντική βιομηχανία.

Η Κίνα αντιπροσωπεύει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας παραγωγής, γεγονός που έχει ενισχύσει τις προσπάθειες της Ευρώπης να αναπτύξει δικές της πηγές εφοδιασμού και να περιορίσει την εξάρτησή της από το Πεκίνο σε κρίσιμες πρώτες ύλες.

Σε αυτό το πλαίσιο, το project της Abenojar αποκτά ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Η Abenojar Tungsten ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια από την οικογένεια Γκαρθία Σαν Μιγκέλ, με μακρά παρουσία στον μεταλλευτικό κλάδο, με στόχο την ανάπτυξη του ορυχείου βολφραμίου και χρυσού El Moto στη Σιουδάδ Ρεάλ, στην κεντρική Ισπανία.

Σύμφωνα με μελέτη σκοπιμότητας που δημοσίευσε η εταιρεία τον Αύγουστο, το έργο προβλέπει αρχική επένδυση ύψους 211 εκατ. ευρώ (241 εκατ. δολάρια).

Το El Moto αναμένεται να ξεκινήσει παραγωγή στις αρχές του 2029 και θα διαθέτει δυναμικότητα επεξεργασίας 1,5 εκατ. τόνων ετησίως.

Το έργο έχει ήδη χαρακτηριστεί στρατηγικό project από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενισχύοντας τη σημασία του στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για μεγαλύτερη ασφάλεια στην προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών.

Μια πιθανή εισαγωγή της Abenojar Tungsten θα μπορούσε παράλληλα να προσθέσει ακόμη μία συμφωνία στην προσπάθεια αναζωογόνησης της χρηματιστηριακής αγοράς του Λονδίνου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από την περιορισμένη δραστηριότητα νέων εισαγωγών και από σειρά εξαγορών εισηγμένων εταιρειών.

Μια ισχυρή σειρά IPO τους επόμενους μήνες θα μπορούσε να ενισχύσει τις προσδοκίες για ανάκαμψη της αγοράς του City.

Μέχρι στιγμής μέσα στο 2026, οι δημόσιες εγγραφές στο Λονδίνο έχουν αντλήσει περίπου 686 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού προήλθε από την εισαγωγή του εθνικού επενδυτικού ταμείου του Ουζμπεκιστάν UzNIF την άνοιξη.

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