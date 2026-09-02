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Ο διευθύνων σύμβουλος της Berkshire Hathaway, Γκρεγκ Έιμπελ, έστειλε μήνυμα μακροπρόθεσμης στήριξης προς τις πέντε μεγάλες ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες στις οποίες ο αμερικανικός επενδυτικός κολοσσός έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια τη συμμετοχή του πάνω από το 10%.

Μιλώντας από την Ιαπωνία, ο Έιμπελ τόνισε ότι η Berkshire αναμένει πως τα θεμελιώδη κέρδη των εταιρειών αυτών θα συνεχίσουν να ενισχύονται, ανοίγοντας τον δρόμο για υψηλότερα μερίσματα και περισσότερες επαναγορές μετοχών.

«Πρόκειται πραγματικά για μια μακροπρόθεσμη επένδυση που σκοπεύουμε να διατηρήσουμε για πολλές δεκαετίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Berkshire.

Το μεγάλο στοίχημα της Berkshire στην Ιαπωνία

Η Berkshire πραγματοποίησε τις πρώτες επενδύσεις της στις πέντε κορυφαίες ιαπωνικές εμπορικές εταιρείες πριν από έξι χρόνια, αποκτώντας συμμετοχές στις Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Itochu Corp., Sumitomo Corp. και Marubeni Corp..

Στη συνέχεια, ο αμερικανικός όμιλος αύξησε σταδιακά τις θέσεις του, ξεπερνώντας το όριο του 10% σε κάθε μία από αυτές. Παράλληλα, η Berkshire συνεχίζει να εκδίδει τακτικά ομόλογα σε γιεν, ενισχύοντας περαιτέρω τη σύνδεσή της με την ιαπωνική αγορά.

Η στρατηγική αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανοίγματα της Berkshire εκτός ΗΠΑ και αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές των ιαπωνικών επιχειρήσεων.

Στρατηγική συνεργασία με την Tokio Marine

Η παρουσία της Berkshire στην Ιαπωνία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο τον Μάρτιο, όταν ανακοίνωσε στρατηγική επένδυση 2,49% στην ασφαλιστική εταιρεία Tokio Marine Holdings.

Στόχος της επένδυσης είναι η συνεργασία σε παγκόσμιες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων πιθανών εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Ο Έιμπελ δήλωσε ότι θα στήριζε μια συμφωνία εφόσον αυτή είχε στρατηγικό νόημα τόσο για την Tokio Marine όσο και για τη Berkshire, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει συγκεκριμένους πιθανούς στόχους εξαγοράς.

Στη συνέντευξή του, ο επικεφαλής της Berkshire αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη εξαγορά της Taylor Morrison Home Corp., εξηγώντας ότι, παρά το γεγονός πως δεν περιμένει γρήγορη ανάκαμψη στην αγορά κατοικίας της Βόρειας Αμερικής, θεωρεί ότι υπάρχει σημαντική μακροπρόθεσμη ευκαιρία.

«Το αμερικανικό όνειρο θα συνεχίσει να υπάρχει και σε πέντε ή δέκα χρόνια αυτό θα αποτελεί ένα πολύ ισχυρό περιουσιακό στοιχείο για τη Berkshire», ανέφερε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο κλάδος θα περάσει «δύσκολο δρόμο για κάποιο διάστημα».

Ο Έιμπελ αποκάλυψε επίσης περισσότερες λεπτομέρειες για την επένδυση ύψους 10 δισ. δολαρίων στην Alphabet, μητρική της Google, σημειώνοντας ότι το στοίχημα βασίζεται στις δυνατότητες της εταιρείας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Berkshire θέλει παράλληλα να επωφεληθεί από την έκρηξη των επενδύσεων στην AI μέσω της ενεργειακής της θυγατρικής, Berkshire Hathaway Energy, η οποία μπορεί να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες των μεγάλων παρόχων τεχνολογικών υποδομών και data centers.

Προϋποθέσεις για τα νέα data centers

Ο CEO της Berkshire αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκαλούν ορισμένα μεγάλα έργα data centers λόγω των αυξημένων απαιτήσεων σε ενέργεια και νερό.

Όπως σημείωσε, η εταιρεία θα στηρίξει τέτοιες επενδύσεις μόνο εφόσον δεν επιβαρύνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους υπόλοιπους καταναλωτές και εφόσον οι τοπικές κοινωνίες έχουν ενημερωθεί και αποδέχονται τις επιπτώσεις στη χρήση φυσικών πόρων.

Η Berkshire επιχειρεί έτσι να συνδυάσει την έκθεση στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με μια πιο προσεκτική προσέγγιση στις ενεργειακές απαιτήσεις που δημιουργεί η νέα τεχνολογική εποχή.

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