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Μια νέα και ιδιαίτερα σύνθετη λύση επιστρατεύουν οι εταιρείες ενέργειας και οι διαχειριστές LNG carriers για να περιορίσουν τις συνέπειες της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ. Τρία φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα οποία είχαν φορτωθεί στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταφορτώθηκαν από πλοίο σε πλοίο σε διεθνή ύδατα έξω από τα Στενά, προτού συνεχίσουν προς την Ινδία και την Ιαπωνία.

Στο επίκεντρο μίας από αυτές τις σπάνιες επιχειρήσεις βρέθηκαν δύο πλοία της ελληνικών συμφερόντων GasLog. Το GasLog Shanghai πραγματοποίησε στα τέλη Αυγούστου μεταφόρτωση LNG στο GasLog Savannah ανοιχτά των ακτών του Ομάν, σύμφωνα με στοιχεία των Vortexa και Kpler που επικαλείται το Reuters.

Το GasLog Shanghai είχε φορτώσει το LNG στον τερματικό σταθμό Ras Laffan του Κατάρ και στις 31 Ιουλίου είχε εμπλακεί σε περιστατικό κατά την έξοδό του από το Ορμούζ. Το πλοίο παρέμεινε σταθερό, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος ήταν ασφαλή. Μετά τη μεταφόρτωση, το φορτίο μπορούσε να συνεχίσει το ταξίδι του με το GasLog Savannah, χωρίς το Shanghai να χρειαστεί να εκτελέσει ολόκληρο το σκέλος προς τον τελικό αγοραστή.

Αντίστοιχη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα μέσα Αυγούστου μεταξύ του Al Rekayyat, το οποίο είχε πληγεί από βλήμα κοντά στα Στενά στις αρχές Ιουλίου, και του Tembek. Το φορτίο παραδόθηκε τελικά από το δεύτερο πλοίο στον τερματικό σταθμό Dahej της Ινδίας στις 31 Αυγούστου.

Η τρίτη μεταφόρτωση έγινε ανοιχτά του Ομάν μεταξύ του Mraweh της ADNOC και του LNG Enugu. Το φορτίο είχε παραληφθεί από το Das Island των ΗΑΕ και πλέον κατευθύνεται προς το Futtsu της Ιαπωνίας.

Οι μεταφορτώσεις LNG από πλοίο σε πλοίο είναι πολύ πιο απαιτητικές και λιγότερο συνηθισμένες από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις σε αργό πετρέλαιο και προϊόντα. Απαιτούν συμβατό εξοπλισμό, αυστηρό συντονισμό και αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω των εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών του φορτίου.

Οι επιχειρήσεις αυτές δεν παρακάμπτουν γεωγραφικά το Ορμούζ, καθώς τα φορτία εξακολουθούν να πρέπει να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Περιορίζουν, όμως, την έκθεση του ίδιου πλοίου και επιτρέπουν τον διαχωρισμό του επικίνδυνου περιφερειακού σκέλους από το μακρινό ταξίδι προς την Ασία. Εάν η πρακτική επαναληφθεί σε μεγαλύτερη κλίμακα, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα νέο και ακριβότερο μοντέλο διακίνησης LNG.

Το κόστος της κρίσης είναι ήδη ορατό. Οι ασιατικές τιμές spot του LNG έφθασαν τα 23,20 δολάρια ανά mmBtu, στο υψηλότερο επίπεδο πέντε μηνών και υπερδιπλάσιο σε σχέση με την περίοδο πριν από την πολεμική σύγκρουση.

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