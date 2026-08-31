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Σε υποχώρηση βρίσκεται η εκλογική επιρροή του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, ενόψει των εκλογών του επόμενου έτους, σύμφωνα με την πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση που δημοσιεύεται μετά τη σοβαρή μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.

Εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, το PSOE θα συγκέντρωνε 25,4% των ψήφων και θα εξέλεγε 101 βουλευτές, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Sigma Dos που δημοσίευσε τη Δευτέρα η εφημερίδα El Mundo. Πρόκειται για 20 έδρες λιγότερες από τις 121 που διαθέτει σήμερα το κόμμα του Σάντσεθ.

Αντίθετα, το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) εμφανίζεται ενισχυμένο και εκτιμάται ότι θα καταλάμβανε 143 έδρες, έναντι 137 που είχε κερδίσει στις εκλογές του 2023.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος που καταγράφει το Vox, το οποίο σχεδόν διπλασιάζει την κοινοβουλευτική του δύναμη. Το κόμμα της δεξιάς εκτιμάται ότι θα έφθανε τις 61 έδρες από 33 σήμερα, αναδεικνυόμενο σε σημαντικό παράγοντα για τις μετεκλογικές ισορροπίες.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις πολιτικές συνέπειες της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική. Περίπου 80.000 άνθρωποι πέρασαν παράτυπα τα σύνορα από το Μαρόκο κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, προκαλώντας μία από τις σοβαρότερες μεταναστευτικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ισπανία τα τελευταία χρόνια.

Παρότι η πλειονότητα των μεταναστών επέστρεψε στο Μαρόκο μέσα στις πρώτες ημέρες μετά τη μαζική διέλευση των συνόρων, χιλιάδες εξακολουθούν να παραμένουν στη Θέουτα, με την κυβέρνηση να εξετάζει παράλληλα αυστηρότερο πλαίσιο για τη μετανάστευση.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στην πρωθυπουργία από το 2018 και σήμερα ηγείται κυβέρνησης συνασπισμού μειοψηφίας, αναμένεται να διεκδικήσει εκ νέου την πρωθυπουργία το 2027.

Οι εθνικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, ενώ στα τέλη Μαΐου είναι προγραμματισμένες εκλογικές αναμετρήσεις στις περισσότερες από τις 17 αυτόνομες περιφέρειες της χώρας και σε μεγάλους δήμους.

Η δημοσκόπηση της Sigma Dos πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 26 Αυγούστου, τηλεφωνικά και διαδικτυακά, σε δείγμα 2.173 ατόμων, με περιθώριο σφάλματος 2,1%.

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