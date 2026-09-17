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Μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας έρχεται από την Ισπανία, όπου ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση για τις μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα, επιτυγχάνοντας σημαντική βελτίωση στην απόδοσή τους χωρίς αλλαγές στη βασική χημική τους σύσταση.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει αύξηση της ισχύος έως και 80%, περιορίζει τις εσωτερικές απώλειες ενέργειας και ανοίγει τον δρόμο για πιο αποδοτικά συστήματα αποθήκευσης, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε εφαρμογές από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τις ηλεκτρικές συσκευές.

Η καινοτομία βασίζεται στην ενσωμάτωση ειδικών αγώγιμων στοιχείων στο εσωτερικό της μπαταρίας, τα οποία λειτουργούν ως «ασύρματα διπολικά ηλεκτρόδια». Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται η μεταφορά φορτίου και μειώνεται η αντίσταση στο εσωτερικό του συστήματος.

Μια διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό των μπαταριών

Μέχρι σήμερα, ο σχεδιασμός των μπαταριών στηριζόταν στην αρχή ότι ο ηλεκτρολύτης, το υλικό που επιτρέπει τη μεταφορά ιόντων ανάμεσα στα ηλεκτρόδια, πρέπει να εμποδίζει τη διέλευση ηλεκτρονίων ώστε να αποφεύγονται βραχυκυκλώματα.

Η νέα έρευνα αμφισβητεί αυτή τη συμβατική αντίληψη και δείχνει ότι, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η παρουσία μικρών αγώγιμων μεταλλικών στοιχείων στο εσωτερικό της μπαταρίας μπορεί όχι μόνο να είναι ασφαλής αλλά και να ενισχύει τη λειτουργία της.

Τα στοιχεία αυτά δεν συνδέονται ούτε με τα ηλεκτρόδια ούτε με το εξωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Αντίθετα, αξιοποιούν το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται όταν η μπαταρία βρίσκεται σε λειτουργία.

Η διαδικασία αυτή προκαλεί πόλωση των αγώγιμων τμημάτων, τα οποία δημιουργούν νέες διαδρομές μεταφοράς φορτίου. Το αποτέλεσμα είναι μικρότερη εσωτερική αντίσταση και ταχύτερη παροχή ενέργειας.

Το πλεονέκτημα των μπαταριών ψευδαργύρου-αέρα

Οι μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα θεωρούνται ιδιαίτερα υποσχόμενη τεχνολογία, καθώς βασίζονται σε υλικά που είναι άφθονα, οικονομικά και ασφαλέστερα σε σχέση με άλλες λύσεις αποθήκευσης.

Ο ψευδάργυρος αποτελεί ένα υλικό με μεγάλη διαθεσιμότητα και χαμηλότερο κόστος, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά πλεονεκτήματα για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τεχνολογία αντιμετωπίζει μέχρι σήμερα περιορισμούς, κυρίως λόγω της αργής αντίδρασης του οξυγόνου, η οποία μειώνει την ταχύτητα με την οποία μπορεί να αποδώσει ενέργεια.

Η νέα αρχιτεκτονική επιχειρεί να αντιμετωπίσει ακριβώς αυτό το πρόβλημα, βελτιώνοντας τη ροή φορτίου χωρίς να απαιτείται αλλαγή στη βασική λειτουργία της μπαταρίας.

Η αποθήκευση ενέργειας στο επίκεντρο

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάγκη για πιο αποδοτικά συστήματα αποθήκευσης αυξάνεται παγκοσμίως.

Η μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για τεχνολογίες που μπορούν να αποθηκεύουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και να τη διαθέτουν όταν η ζήτηση αυξάνεται.

Οι μπαταρίες αποτελούν βασικό κρίκο στην ενεργειακή μετάβαση, ωστόσο η αγορά αναζητά λύσεις που θα συνδυάζουν υψηλή απόδοση, χαμηλό κόστος και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η νέα προσέγγιση των ερευνητών δείχνει ότι η βελτίωση των μπαταριών δεν απαιτεί απαραίτητα νέα υλικά, αλλά μπορεί να προκύψει και από διαφορετικό τρόπο σχεδιασμού των υφιστάμενων τεχνολογιών.

Προοπτικές εφαρμογής σε νέα συστήματα

Η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αρχή σχεδιασμού μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τύπους συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Τα ασύρματα διπολικά ηλεκτρόδια αποτελούν μια νέα κατεύθυνση που μπορεί να αξιοποιηθεί πέρα από τις μπαταρίες ψευδαργύρου-αέρα, καθώς αντίστοιχα φαινόμενα έχουν ήδη παρατηρηθεί και σε άλλα ενεργειακά συστήματα.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας θα δείξει κατά πόσο η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικές εφαρμογές και να συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς μπαταριών με μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερο κόστος.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα προσθέτει ένα νέο εργαλείο στη μάχη για πιο αποτελεσματική αποθήκευση ενέργειας, έναν από τους σημαντικότερους τεχνολογικούς στόχους της επόμενης δεκαετίας.

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