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Η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 17 δισ. ευρώ έως το 2030 στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ποσό αυξημένο κατά 30% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό και κατά 144% σε σύγκριση με τις επενδύσεις του ισχύοντος προγράμματος, ανακοίνωσε η υπουργός Ενέργειας Σάρα Ααχεσέν.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας στην ιστορία», δήλωσε η υπουργός στο Bloomberg, επισημαίνοντας ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την ηλεκτροδότηση λιμανιών και βιομηχανιών, αλλά και από νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ισπανία.

Παράλληλα, η κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει την ηλεκτροδότηση του κτιριακού αποθέματος, καθώς η χώρα επενδύει σε ένα ενεργειακό μοντέλο βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές.

Ανανεώσιμες πηγές και data centers αυξάνουν την πίεση στα δίκτυα

Η ταχεία ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας στην Ισπανία έχει αυξήσει την ανάγκη για ενίσχυση των δικτύων μεταφοράς και διανομής.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούν σήμερα περίπου στο 60% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, γεγονός που δημιουργεί ανάγκες για νέες υποδομές ώστε να απορροφούν και να διαχειρίζονται μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Η επέκταση των δικτύων θεωρείται επίσης κρίσιμη για την αντιμετώπιση των σημείων συμφόρησης και για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης από νέες υποδομές, όπως τα κέντρα δεδομένων (data centers) που αναπτύσσονται στη χώρα λόγω της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Νέος μηχανισμός ισχύος για ασφάλεια εφοδιασμού και αποθήκευση ενέργειας

Η υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ισχύος, ο οποίος θα έχει διπλό στόχο: την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την προσέλκυση επενδύσεων σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, όπως οι μπαταρίες.

Μέσω του νέου μηχανισμού, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις αποθήκευσης αλλά και συγκεκριμένες κατηγορίες καταναλωτών θα μπορούν να λαμβάνουν αποζημίωση.

Η αποζημίωση θα αφορά είτε τη διαθεσιμότητα για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο είτε τη δυνατότητα περιορισμού της κατανάλωσης όταν το ζητά ο διαχειριστής του συστήματος.

Ο μηχανισμός θα βασίζεται σε τρεις διαφορετικούς τύπους δημοπρασιών, οι οποίες θα καθορίζουν τη συμμετοχή των παραγωγών, των μονάδων αποθήκευσης και των καταναλωτών.

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