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Η μεταποιητική δραστηριότητα στην Κίνα παρέμεινε σε συρρίκνωση για δεύτερο διαδοχικό μήνα τον Αύγουστο, αν και παρουσίασε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη βελτίωση, προσφέροντας ορισμένες ενδείξεις σταθεροποίησης σε μια οικονομία που εξακολουθεί να πιέζεται από την ασθενή κατανάλωση, τις επενδύσεις και την κρίση στην αγορά ακινήτων.

Ο επίσημος δείκτης PMI μεταποίησης αυξήθηκε στις 49,8 μονάδες από 49,2 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας. Η επίδοση ήταν καλύτερη από τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων για 49,5 μονάδες, παρέμεινε όμως κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Βελτίωση στους περισσότερους κλάδους

Από τους 21 κλάδους που περιλαμβάνονται στην έρευνα, οι 16 εμφάνισαν βελτίωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον στατιστικολόγο της υπηρεσίας Χούο Λιχούι, υποδηλώνει «σημαντική βελτίωση» της μεταποιητικής δραστηριότητας.

Ωστόσο, η εικόνα παραμένει άνιση. Οι δείκτες παραγωγής και νέων παραγγελιών σε κλάδους όπως ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός κινήθηκαν πάνω από τις 53 μονάδες, ενώ σε τομείς όπως οι χημικές πρώτες ύλες παρέμειναν κάτω από το όριο των 50.

Η βελτίωση δείχνει ότι η κινεζική μεταποίηση εξακολουθεί να αντλεί στήριξη από τις εξαγωγές και ορισμένους τεχνολογικούς κλάδους, την ώρα που η εσωτερική ζήτηση παραμένει αδύναμη.

Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία οι κατασκευές

Πιο ανησυχητική ήταν η εικόνα στις υπηρεσίες και τις κατασκευές. Ο μη μεταποιητικός PMI παρέμεινε σε περιοχή συρρίκνωσης, στις 49 μονάδες, και διαμορφώθηκε χαμηλότερα από τις προσδοκίες.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η επιδείνωση στις κατασκευές, όπου ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 46,9 μονάδες, στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη της πανδημίας.

Οι κινεζικές αρχές απέδωσαν μέρος της πτώσης στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι τυφώνες σε αρκετές περιοχές της χώρας επιβράδυναν την πρόοδο των κατασκευαστικών έργων.

Η ανάπτυξη χάνει ταχύτητα

Τα στοιχεία έρχονται να προστεθούν στις ενδείξεις επιβράδυνσης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Τον Ιούλιο, βιομηχανική παραγωγή, κατανάλωση και επενδύσεις κινήθηκαν χαμηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ η ασθενέστερη αύξηση των τιμών παραγωγού και καταναλωτή εντείνει τις πιέσεις στα έσοδα των επιχειρήσεων.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι η κινεζική οικονομία αναπτυσσόταν με ρυθμό περίπου 4% σε ετήσια βάση στις αρχές του τρίτου τριμήνου, έναντι 4,3% το προηγούμενο τρίμηνο και χαμηλότερα από τον ετήσιο στόχο του Πεκίνου για ανάπτυξη 4,5%-5%.

Η επικεφαλής οικονομολόγος της Goldman Sachs για την Κίνα, Χούι Σαν, θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι η τελευταία επιβράδυνση προέρχεται κυρίως από την πλευρά της ζήτησης και έχει αρχίσει να επεκτείνεται σε τομείς που μέχρι πρόσφατα εμφάνιζαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.

Αυξάνονται οι προσδοκίες για στήριξη

Η αδυναμία της οικονομίας ενισχύει τις προσδοκίες για πρόσθετα μέτρα από το Πεκίνο, αν και οι αναλυτές δεν αναμένουν γενικά άμεση μείωση των επιτοκίων από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας. Πιθανότερη θεωρείται μια μείωση του ποσοστού υποχρεωτικών αποθεματικών των τραπεζών αργότερα μέσα στο έτος.

Οι κινεζικές αρχές έχουν μέχρι στιγμής κινηθεί με σχετικά περιορισμένα μέτρα. Ο πρωθυπουργός Λι Τσιανγκ έχει καλέσει τους αξιωματούχους να καταβάλουν προσπάθεια για την επίτευξη των ετήσιων στόχων ανάπτυξης, ενώ εξετάζονται επιδοτήσεις δανείων και άλλες μορφές χρηματοδοτικής στήριξης επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Ο Ρέιμοντ Γιουνγκ, επικεφαλής οικονομολόγος για την ευρύτερη Κίνα στην ANZ, προειδοποιεί ότι η αναπτυξιακή δυναμική εξασθενεί, με την αγορά να περιμένει πλέον από το Πεκίνο ένα μεγαλύτερο πακέτο τόνωσης.

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