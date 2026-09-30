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Η κινεζική οικονομία έκλεισε το τρίτο τρίμηνο με ενδείξεις βελτίωσης, καθώς η δραστηριότητα στον μεταποιητικό κλάδο επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης για πρώτη φορά από τον Ιούνιο, ενώ το Πεκίνο προχωρά σε νέα μέτρα στήριξης για να ενισχύσει την ανάπτυξη.

Ο επίσημος δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο στις 50,1 μονάδες, από 49,8 τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg.

Επίπεδα άνω των 50 μονάδων σημαίνουν ότι η δραστηριότητα στον κλάδο βρίσκεται σε φάση επέκτασης, ενώ η επιστροφή πάνω από το συγκεκριμένο όριο αποτελεί ένδειξη ότι η βιομηχανία αρχίζει να ανακτά μέρος της δυναμικής της.

Παράλληλα, ο δείκτης για τη δραστηριότητα στους κλάδους κατασκευών και υπηρεσιών κινήθηκε επίσης σε θετικό έδαφος, στις 50,2 μονάδες, έναντι των προσδοκιών για χαμηλότερη επίδοση.

Ενίσχυση μετά τα νέα μέτρα στήριξης

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της μεγαλύτερης δέσμης μέτρων τόνωσης της οικονομίας από την κινεζική κυβέρνηση εδώ και δύο χρόνια.

Η νέα παρέμβαση αυξάνει τις πιθανότητες η Κίνα να πετύχει τον ετήσιο στόχο ανάπτυξης που έχει θέσει, μεταξύ 4,5% και 5%, μετά την επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κάτω από αυτό το εύρος το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι αγορές, ωστόσο, αντέδρασαν με επιφυλακτικότητα. Το γουάν και τα κινεζικά κρατικά ομόλογα παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερά μετά την ανακοίνωση των στοιχείων και των νέων μέτρων, δείχνοντας ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αξιολογούν τη διάρκεια και την αποτελεσματικότητα της ανάκαμψης.

Ισχυρότερη εικόνα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Ενθαρρυντικά ήταν και τα στοιχεία από τις ιδιωτικές έρευνες για τη μεταποίηση.

Ο ιδιωτικός δείκτης RatingDog China Manufacturing PMI αυξήθηκε περισσότερο από τις προβλέψεις, φτάνοντας τις 52,1 μονάδες τον Σεπτέμβριο, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στη βελτίωση της εικόνας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, οι οποίες εξακολουθούν να εμφανίζουν ανθεκτικότητα παρά τις πιέσεις στο εσωτερικό της οικονομίας.

Ο αντίστοιχος δείκτης για τις υπηρεσίες ενισχύθηκε στις 51,6 μονάδες, από 51,4 τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιδιωτικής έρευνας.

Οι ιδιωτικές μετρήσεις βασίζονται σε μικρότερο δείγμα επιχειρήσεων και ιστορικά έχουν εμφανίσει πιο θετική εικόνα από τους επίσημους δείκτες, ιδιαίτερα σε περιόδους κατά τις οποίες οι εξαγωγές παραμένουν ισχυρές.

Παραμένουν οι πιέσεις στην κατανάλωση και στις επενδύσεις

Παρά τα θετικά μηνύματα από τη βιομηχανία, η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις.

Η εγχώρια κατανάλωση έχει επιβραδυνθεί κοντά σε μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, η επιχειρηματική εμπιστοσύνη παραμένει αδύναμη, ενώ οι επενδύσεις συνεχίζουν να υποχωρούν.

Η οικονομία έχει δεχθεί πιέσεις τα τελευταία τρίμηνα, παρά τη σταθερότητα των εξαγωγών και την ενίσχυση ορισμένων βιομηχανικών κλάδων από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, το εξωτερικό περιβάλλον έχει γίνει ελαφρώς πιο υποστηρικτικό μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Κίνας για παράταση της εμπορικής εκεχειρίας κατά δύο μήνες, περιορίζοντας προσωρινά την αβεβαιότητα γύρω από τις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Το Πεκίνο επιχειρεί να επαναφέρει τη δυναμική

Η κυβέρνηση της Κίνας επιχειρεί πλέον να δώσει νέα ώθηση στην οικονομία, συνδυάζοντας δημοσιονομική στήριξη με μέτρα ενίσχυσης της παραγωγής.

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics, η επιτάχυνση των δημοσιονομικών παρεμβάσεων αρχίζει να επαναφέρει την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης, με τις έρευνες PMI του Σεπτεμβρίου να δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη στις κατασκευές και θετικές επιδράσεις στη μεταποίηση και στις υπηρεσίες.

Το επόμενο στοίχημα για το Πεκίνο είναι η μετάδοση αυτής της βελτίωσης στην κατανάλωση και στις ιδιωτικές επενδύσεις, ώστε η ανάκαμψη να αποκτήσει πιο σταθερή βάση.

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