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Οι εισαγωγές χρυσού της Κίνας κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ φέτος, καθώς η υποχώρηση των διεθνών τιμών και η ενίσχυση του γουάν δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για αγορές πολύτιμου μετάλλου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τελωνειακών αρχών, οι εισαγωγές έως και τον Αύγουστο ξεπέρασαν τους 1.000 τόνους, υπερβαίνοντας ήδη το σύνολο του 2025. Πρόκειται για τον υψηλότερο όγκο που έχει καταγραφεί για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τουλάχιστον από το 2017, όταν ξεκινά η διαθέσιμη σειρά στοιχείων.

Η ισχυρή επενδυτική ζήτηση έχει διατηρήσει τις εγχώριες τιμές χρυσού ελαφρώς υψηλότερα από τις διεθνείς τιμές αναφοράς, καθιστώντας ελκυστικές τις εισαγωγές, σύμφωνα με τον Ζιτζιέ Γου, αναλυτή της Jinrui Futures.

Όπως επισημαίνει, η ισχύς του κινεζικού νομίσματος από τις αρχές του έτους έχει βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες για τις εισαγωγές χρυσού, επιτρέποντας παράλληλα στις αρμόδιες αρχές να εγκρίνουν μεγαλύτερες ποσοστώσεις.

Τα κινεζικά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETFs) αύξησαν τις τοποθετήσεις τους σε χρυσό κατά περίπου 44 τόνους έως τον Αύγουστο, καταγράφοντας άνοδο 18% σε σχέση με τις αρχές του έτους, σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Χρυσού της Σαγκάης. Αντίθετα, οι τοποθετήσεις των ETFs διεθνώς παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες την ίδια περίοδο.

Οι επενδυτές αγόρασαν στην πτώση

Οι ιδιαίτερα υψηλοί όγκοι εισαγωγών των τελευταίων μηνών αποτελούν συνέχεια της τάσης που είχε διαμορφωθεί νωρίτερα μέσα στο έτος. Η υποχώρηση της τιμής του χρυσού από το ιστορικό υψηλό που είχε σημειώσει τον Ιανουάριο ώθησε πολλούς Κινέζους επενδυτές να εκμεταλλευθούν την πτώση για να αυξήσουν τις τοποθετήσεις τους.

Στην αύξηση των αγορών εκτιμάται ότι συνέβαλε και το νέο καθεστώς αδειοδότησης που τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο. Η αλλαγή αυτή πιθανότατα ενθάρρυνε τις τράπεζες να αξιοποιήσουν πλήρως τις υφιστάμενες ποσοστώσεις εισαγωγών, οι οποίες χορηγούνται από τη Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBOC).

Η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο αγοραστή χρυσού παγκοσμίως, με τη ζήτηση να ενισχύεται τόσο από την οικονομική αβεβαιότητα όσο και από τις πιο περιορισμένες επενδυτικές επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι Κινέζοι αποταμιευτές σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Αγοράζει περισσότερο χρυσό και η κεντρική τράπεζα

Πρόσθετη ώθηση στο επενδυτικό ενδιαφέρον έχει δώσει και η επιτάχυνση των αγορών χρυσού από την κεντρική τράπεζα της χώρας, εξέλιξη που ενίσχυσε το κλίμα και μεταξύ των ιδιωτών επενδυτών.

Η PBOC αγόρασε τον Αύγουστο τη μεγαλύτερη ποσότητα χρυσού από το 2023, παρατείνοντας το σερί αγορών της σε σχεδόν δύο χρόνια. Η σταθερή παρουσία της κεντρικής τράπεζας στην αγορά λειτουργεί ως πρόσθετος παράγοντας στήριξης της ζήτησης σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

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