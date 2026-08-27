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Η Kioxia Holdings Corp. και η Sandisk Corp. σχεδιάζουν να επενδύσουν περισσότερα από 5 τρισ. γεν (31,4 δισ. δολάρια) για την ενίσχυση της παραγωγικής τους δυναμικότητας στην Ιαπωνία, αυξάνοντας την παραγωγή ενός κρίσιμου εξαρτήματος για τα data centers τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε έλλειψη.

Η Kioxia, με έδρα το Τόκιο και εξειδίκευση στις μνήμες NAND flash, σκοπεύει να πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες επενδύσεις σε ορίζοντα έξι ετών, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χιρόο Ότα.

Μόνο για τη νέα μονάδα παραγωγής στο Κιτακάμι προβλέπεται επένδυση ύψους 1,8 τρισ. γεν. Το εργοστάσιο θα κατασκευάζει τα πιο πρόσφατα chips μνήμης 3D flash υψηλής πυκνότητας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διαχειρίζονται τους τεράστιους όγκους δεδομένων που δημιουργούν οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η έλλειψη μνημών τροφοδοτεί τις επενδύσεις

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Kioxia, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με τη συνεργάτιδά της στην παραγωγή Sandisk, αντανακλά την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές μνημών παγκοσμίως να αυξήσουν την παραγωγή και να περιορίσουν τη διεθνή έλλειψη.

Οι τιμές των μνημών και των αποθηκευτικών συστημάτων ανεβαίνουν διεθνώς, επιβαρύνοντας τα περιθώρια κέρδους εταιρειών από τη Nvidia έως αυτοκινητοβιομηχανίες και κατασκευαστές κινητών συσκευών.

Στην ενημέρωση μετά τα πρόσφατα οικονομικά της αποτελέσματα, στελέχη της Nvidia προειδοποίησαν επίσης για περιορισμούς στην προσφορά και πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

«Το Κιτακάμι θα εξελιχθεί στο βασικό κέντρο παραγωγής των πιο προηγμένων NAND chips μας», ανέφερε ο Ότα, μετά τη συνάντησή του με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. «Αναμένουμε σημαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας στο Κιτακάμι».

Ο Ότα δήλωσε ότι η Kioxia ελπίζει πως η ιαπωνική κυβέρνηση θα καλύψει μέσω επιδοτήσεων περίπου το ένα τρίτο του κόστους της επέκτασης.

«Με τη σημερινή ανακοίνωση της κοινοπραξίας μας και με την υποστήριξη της κυβέρνησης, συμβάλλουμε ώστε η Ιαπωνία να καταστεί ηγέτιδα δύναμη σε αυτή την κρίσιμη τεχνολογία», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Sandisk, Ντέιβιντ Γκέκελερ, κατά τη συνάντηση με την Τακαΐτσι, προσκαλώντας την πρωθυπουργό να επισκεφθεί τις παραγωγικές εγκαταστάσεις.

Οι μετοχές της Kioxia σημείωσαν άνοδο 5% στο Τόκιο πριν από τις συναντήσεις της Πέμπτης.

Τα data centers εκτοξεύουν τη ζήτηση

Μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι, από την Alphabet έως τη Meta Platforms, υπογράφουν πολυετείς συμφωνίες προκειμένου να εξασφαλίσουν επαρκείς ποσότητες μνημών και αποθηκευτικού χώρου για τα data centers τους.

Η τάση αυτή έχει πυροδοτήσει ένα νέο κύμα μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και από τους νοτιοκορεατικούς ανταγωνιστές της Kioxia, Samsung Electronics και SK Hynix.

Την ίδια στιγμή, όμως, εντείνεται και ο ανταγωνισμός από την Κίνα. Η Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) κερδίζει μερίδιο αγοράς στον καταναλωτικό τομέα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαμηλότερα περιθώρια κέρδους.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι η Kioxia ενδέχεται να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητα ακριβώς τη στιγμή που, σε μεταγενέστερη φάση, θα μπορούσε να εμφανιστεί πλεονάζουσα προσφορά. Οι φόβοι αυτοί έχουν ήδη επιβαρύνει τη μετοχή, η οποία έχει χάσει περίπου τη μισή αξία της από το υψηλό του Ιουνίου.

Ισχυρή χρηματοδοτική θέση

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Citi Τακέρο Φουτζιβάρα, η Kioxia μπορεί εύκολα να χρηματοδοτήσει επενδυτικές δαπάνες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα διαθέσιμα ταμειακά της αποθέματα.

«Αν και η εταιρεία παραμένει προσεκτική ως προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, θεωρούμε ότι έχει δείξει πως είναι διατεθειμένη να επενδύσει όταν αυτό είναι απαραίτητο», ανέφερε.

Η Ιαπωνία τα τελευταία χρόνια ενισχύει οικονομικά εταιρείες ημιαγωγών που διαθέτουν εργοστάσια εντός της χώρας, μεταξύ των οποίων η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), η Sony Group και η Micron Technology.

Στόχος του Τόκιο είναι να ανακτήσει μέρος της παλαιότερης ισχυρής θέσης που κατείχε η χώρα στην παγκόσμια βιομηχανία ημιαγωγών.

Κιτακάμι για AI, Γιοκαΐτσι για smartphones

Η Kioxia άρχισε τον περασμένο μήνα να αποστέλλει δείγματα των νέων stacked chips flash μνήμης BiCS 10ης γενιάς και σχεδιάζει να παράγει στο Κιτακάμι τα πιο προηγμένα NAND chips που προορίζονται για data centers.

Η δεύτερη μεγάλη παραγωγική της βάση, στο Γιοκαΐτσι της περιφέρειας Μίε, στην κεντρική Ιαπωνία, θα επικεντρωθεί κυρίως σε chips για καταναλωτικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τα smartphones.

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