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Οι εξαγωγές πετρελαίου του Κουβέιτ ανακάμπτουν, καθώς οι ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αρχίζουν να αυξάνονται ξανά, με την κρατική Kuwait Petroleum Corporation (KPC) να αξιοποιεί ακόμη και μεταφορές από πλοίο σε πλοίο εκτός του στρατηγικού περάσματος για να διατηρήσει τις παραδόσεις στους πελάτες της.

Η KPC εξάγει πλέον περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού την ημέρα, χρησιμοποιώντας τόσο δικά της δεξαμενόπλοια όσο και ναυλωμένα πλοία. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο διεθνούς μάρκετινγκ της εταιρείας, σεΐχη Χαλέντ Αλ-Σαμπάχ, οι αποστολές έχουν ανακάμψει σχεδόν στα δύο τρίτα του μέσου όρου των 1,6 εκατ. βαρελιών ημερησίως που εξήγαγε το Κουβέιτ πέρυσι.

Πλοία και μεταφορτώσεις για να παρακαμφθεί το Ορμούζ

Οι εξαγωγές του Κουβέιτ είχαν υποχωρήσει σε χαμηλά πολλών ετών μετά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η σταδιακή επαναφορά των ροών, ωστόσο, επιτρέπει πλέον σε περισσότερα δεξαμενόπλοια να αναζητούν τρόπους διέλευσης από το Ορμούζ.

«Μπορούμε να προμηθεύσουμε όλους τους πελάτες μας, αλλά ορισμένες ποσότητες δεν είναι ίδιες με πριν», δήλωσε ο Αλ-Σαμπάχ στο Asia Pacific Petroleum Conference της S&P Global Energy στη Σιγκαπούρη.

Το αυξημένο κόστος και ο κίνδυνος της μεταφοράς παραμένουν, πάντως, σημαντικοί. Οι αγοραστές θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερο όταν η KPC παραδίδει αργό εκτός του Ορμούζ, ώστε να αντισταθμίζεται ο κίνδυνος κατά τη μεταφορά. Αντίθετα, όσοι παραλαμβάνουν φορτία εντός του Περσικού Κόλπου θα λαμβάνουν εκπτώσεις.

Οι ροές παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα

Οι εκτιμήσεις για τον όγκο του πετρελαίου που περνά καθημερινά από το Ορμούζ διαφέρουν. Ο διευθύνων σύμβουλος της Vitol, Russell Hardy, υπολογίζει τις συνολικές ροές περίπου στα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως, εκ των οποίων περίπου 9 εκατ. είναι αργό.

Η Macquarie, από την πλευρά της, εκτιμά τις ροές αργού και διυλισμένων προϊόντων περίπου στα 7 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Και στις δύο περιπτώσεις, οι ποσότητες παραμένουν πολύ χαμηλότερες από τα περίπου 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως που περνούσαν από το Στενό πριν από τον πόλεμο.

Οι αποστολές συνεχίζονται παρά την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία έβαλε τέλος σε μια περίοδο σχετικής ηρεμίας και επανέφερε τον κίνδυνο νέων διαταραχών στις ενεργειακές ροές.

Στο τραπέζι συμφωνία Ιράν – Ομάν

Κρίσιμο παραμένει το ζήτημα του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ. Το Ιράν έχει δηλώσει ότι επίκειται συμφωνία με το Ομάν για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο πέρασμα, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι μεταφορές πετρελαίου το επόμενο διάστημα.

Μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Οι μεταφορτώσεις από πλοίο σε πλοίο, το λεγόμενο shuttle trade, έχουν αυξηθεί, ενώ παράλληλα εξετάζονται αγωγοί που θα επιτρέπουν την παράκαμψη του Ορμούζ.

Το Κουβέιτ αξιολογεί ήδη εναλλακτικές διαδρομές αγωγών για τις εξαγωγές αργού, μεταξύ άλλων μέσω Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Περισσότερες ποσότητες διυλισμένων προϊόντων

Παράλληλα, η KPC σχεδιάζει να αυξήσει τη λειτουργία των διυλιστηρίων της, προκειμένου να ενισχύσει την προσφορά καυσίμων σε μια αγορά όπου προϊόντα όπως το ντίζελ παραμένουν σε έλλειψη.

Έτσι, ενώ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, οι παραγωγοί του Περσικού Κόλπου προσπαθούν να διατηρήσουν ανοιχτές τις εμπορικές ροές μέσα από έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους του κόσμου, χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για να περιορίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου.

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