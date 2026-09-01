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Η κυβέρνηση του Κουβέιτ εξέδωσε διάταγμα που της επιτρέπει να δανειστεί από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της, ύψους άνω του 1 τρισ. δολαρίων, προκειμένου να στηρίξει τα δημόσια οικονομικά, καθώς οι οικονομίες του Κόλπου αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Το διάταγμα, το οποίο προτάθηκε με στόχο την ενίσχυση του Γενικού Αποθεματικού Ταμείου, δηλαδή του κρατικού ταμείου που καλύπτει τις ανάγκες του προϋπολογισμού, τροποποιεί νόμο του 1976 που αφορά το επενδυτικό ταμείο πλούτου της χώρας, γνωστό ως Ταμείο για τις Μελλοντικές Γενιές (Future Generations Fund), το οποίο διαχειρίζεται η Kuwait Investment Authority.

Το Κουβέιτ είχε προσφύγει για πρώτη φορά στα κεφάλαια του Ταμείου για τις Μελλοντικές Γενιές όταν εισέβαλε στη χώρα το Ιράκ το 1990 και την κατέλαβε για σχεδόν επτά μήνες. Έκτοτε, η χρήση των αποθεματικών του ταμείου δεν μπορούσε να γίνει χωρίς νέα νομοθετική έγκριση.

Σύμφωνα με το διάταγμα, το οποίο δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Επίσημη Εφημερίδα, κάθε δάνειο που θα ληφθεί από το Ταμείο για τις Μελλοντικές Γενιές θα πρέπει να επιστραφεί όταν ο κρατικός προϋπολογισμός εμφανίσει πλεόνασμα, ενώ η αποπληρωμή του θα έχει προτεραιότητα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η διαγραφή του δανείου, εκτός εάν υπάρξει νέα ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση. Το πλαίσιο περιλαμβάνει σειρά ακόμη προϋποθέσεων που έχουν τεθεί για τη χρήση των κεφαλαίων του ταμείου.

Το Κουβέιτ συγκαταλέγεται στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, ωστόσο η οικονομία του έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον πόλεμο που διαρκεί περισσότερο από έξι μήνες. Οι εξαγωγές της χώρας υποχώρησαν σημαντικά μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα του Κουβέιτ διευρύνθηκε κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, ενώ σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg News τον Ιούνιο, η οικονομία της χώρας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 7,9% το 2026.

Η απόφαση να επιτραπεί η άντληση πόρων από το κρατικό επενδυτικό ταμείο αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης πίεσης που δέχονται οι οικονομίες του Κόλπου, καθώς οι περιορισμοί στις ενεργειακές ροές, η πτώση των εξαγωγών και η αβεβαιότητα στις αγορές πετρελαίου δοκιμάζουν τα δημοσιονομικά τους περιθώρια.

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