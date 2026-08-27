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Το Κουβέιτ και το Κατάρ αυξάνουν τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενισχύοντας τη σταδιακή αποκατάσταση των ενεργειακών ροών από τον Περσικό Κόλπο και συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των πιέσεων στις διεθνείς τιμές. Οι δύο χώρες, που πριν από την έναρξη του πολέμου εξήγαν συνολικά περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έχουν επαναφέρει τις αποστολές τους περίπου στο 70% των προπολεμικών επιπέδων.

Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στην αύξηση των φορτίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, με αποτέλεσμα περίπου 7 έως 8 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ημερησίως να εξέρχονται πλέον από τα Στενά του Ορμούζ, έναντι περίπου 4 εκατ. βαρελιών στα μέσα Ιουλίου. Ο όγκος αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα των επιπέδων πριν από τον πόλεμο, δημιουργώντας έναν σημαντικό μηχανισμό εκτόνωσης για την παγκόσμια αγορά.

Η Vortexa υπολόγισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο κινητός μέσος όρος επτά ημερών των ροών μέσω των Στενών πλησίαζε ακόμη και τα 10 εκατ. βαρέλια ημερησίως.

Η αύξηση των εξαγωγών καταγράφεται ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη παραμένουν σε αδιέξοδο, με τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ να αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία αντιπαράθεσης. Παρά την αβεβαιότητα, το Brent έχει υποχωρήσει κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα άνω των 120 δολαρίων που είχε αγγίξει στα τέλη Απριλίου.

Η τακτική των «shuttle» φορτίων

Κατάρ και Κουβέιτ άρχισαν περίπου τον Ιούνιο να χρησιμοποιούν εντατικότερα μια ιδιαίτερη μέθοδο μεταφοράς φορτίων, αυξάνοντας σταδιακά τους όγκους παρά τον κίνδυνο επιθέσεων. Νωρίτερα τον Αύγουστο, μάλιστα, supertanker της Kuwait Petroleum Corp. χτυπήθηκε κατά τη διέλευσή του από τα Στενά.

Η QatarEnergy προσέφερε αυτή την εβδομάδα φορτία αργού με παράδοση μέσω μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο (ship-to-ship) έξω από τα Στενά, στον Κόλπο του Ομάν.

Το συγκεκριμένο μοντέλο μεταφοράς έχει αναπτυχθεί επειδή πολλά εμπορικά πλοία αποφεύγουν να διασχίσουν το Ορμούζ εξαιτίας του υψηλού κινδύνου. Οι παραγωγοί του Κόλπου χρησιμοποιούν έτσι είτε ιδιόκτητους στόλους είτε δεξαμενόπλοια που δέχονται να πραγματοποιήσουν τη διέλευση έναντι εξαιρετικά υψηλών ναύλων. Τα φορτία μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλα πλοία εκτός της επικίνδυνης ζώνης.

Το Κουβέιτ, το οποίο διαθέτει στόλο 11 supertankers, έχει βασιστεί κυρίως στα δικά του πλοία. Τα περισσότερα από αυτά τα VLCCs δεν έχουν εκπέμψει δορυφορικά σήματα για περισσότερο από δύο μήνες, ένδειξη ότι έχουν απενεργοποιήσει τους αναμεταδότες τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η επιτυχία του Κουβέιτ να αυξήσει τις ροές τού επέτρεψε να επιστρέψει και στην spot αγορά, διαθέτοντας πρόσθετα φορτία πέρα από εκείνα που είχαν ήδη δεσμευτεί μέσω μακροπρόθεσμων συμβολαίων σε πελάτες της Ανατολικής Ασίας.

Το Κατάρ, αντίθετα, χρησιμοποιεί περισσότερο τον εμπορικό στόλο δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά του αργού του. Η TotalEnergies ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους μεταφορείς καταριανών φορτίων.

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