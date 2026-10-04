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Πόσες συνδρομές πληρώνετε αυτή τη στιγμή; Και πόσες από αυτές χρησιμοποιήσατε πραγματικά τον τελευταίο μήνα; Netflix και Spotify, cloud για τις φωτογραφίες, premium υπηρεσίες delivery, συνδρομές σε εφαρμογές, gaming, ειδησεογραφικά μέσα και πλέον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Χρεώσεις των 5, 10 ή 20 ευρώ που, μία προς μία, μοιάζουν μικρές, αλλά αθροιστικά έχουν δημιουργήσει έναν νέο σταθερό λογαριασμό για το ελληνικό νοικοκυριό.

Πριν από λίγους μήνες, το newmoney υπολόγισε πόσο εύκολα ένα καλάθι τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τα 100 ευρώ τον μήνα.

Τώρα, ο λογαριασμός αυτός αποκτά αντίπαλο: την τεχνητή νοημοσύνη.

Μια νέα γενιά προσωπικών AI agents αρχίζει να κάνει αυτό που πολλοί καταναλωτές αναβάλλουν επί μήνες: να ψάχνει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις, να αναγνωρίζει τις συνδρομές που ίσως έχουμε ξεχάσει και να μας βοηθά να απαλλαγούμε από εκείνες που δεν χρησιμοποιούμε.

Για πρώτη φορά η τεχνολογία μπορεί να αρχίσει να περιορίζει ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα πάνω στα οποία αναπτύχθηκε η οικονομία των συνδρομών: την αδράνεια του πελάτη.

Ο προσωπικός AI agent της Meta

Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το Muse, ο προσωπικός AI agent που παρουσίασε η Meta τον Σεπτέμβριο. Σε αντίθεση με ένα chatbot, ο AI agent μπορεί να αναλαμβάνει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Το Muse, που προς το παρόν διατίθεται στις ΗΠΑ, μπορεί να αναλαμβάνει εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Όπως έδειξε δοκιμή του CNBC, μεταξύ των χρήσεών του μπορεί να είναι ο εντοπισμός επαναλαμβανόμενων χρεώσεων και συνδρομών που ο χρήστης δεν χρειάζεται πλέον.

Η διαφορά από τα κλασικά εργαλεία παρακολούθησης συνδρομών (subscription trackers) είναι ουσιαστική. Μέχρι σήμερα, μια εφαρμογή προσωπικών οικονομικών μπορούσε να σου πει: «Πληρώνεις κάθε μήνα 12,99 ευρώ σε αυτή την υπηρεσία».

Ο AI agent προχωρά στο επόμενο στάδιο: «Πληρώνεις 12,99 ευρώ, φαίνεται ότι δεν την χρησιμοποιείς. Θέλεις να κάνω τα απαραίτητα βήματα για να τη διακόψεις;»

Εργαλεία διαχείρισης συνδρομών, όπως τα Emma και Rocket Money, αλλά και αντίστοιχες λειτουργίες της Revolut, εντοπίζουν ήδη τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. Λειτουργούν όμως ως εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης, ενώ οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, αναλαμβάνοντας τη διαδικασία ακύρωσης.

Οι Έλληνες αγαπούν τις συνδρομές

Μπορεί η οικονομία των συνδρομών να έχει μεγαλύτερη έκταση στις ΗΠΑ, όμως έχει πλέον εδραιωθεί και στην Ευρώπη, απορροφώντας ένα αυξανόμενο κομμάτι του οικογενειακού προϋπολογισμού. Και η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση: σε ορισμένες κατηγορίες ψηφιακών συνδρομών βρίσκεται μάλιστα στις υψηλότερες θέσεις της ΕΕ.

Το 2025, περίπου 40% των χρηστών διαδικτύου στην Ελλάδα πλήρωνε συνδρομή για streaming ταινιών, σειρών ή αθλητικών μεταδόσεων, έναντι 32,7% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Και αυτό είναι μόνο ένα κομμάτι του λογαριασμού: 16,5% των χρηστών στην Ελλάδα πλήρωνε για μουσική μέσω streaming, 7,3% για διαδικτυακά παιχνίδια, 2,1% για εφαρμογές υγείας ή άσκησης και 1,5% για ψηφιακές ειδήσεις, εφημερίδες ή περιοδικά.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν οι υπηρεσίες που δεν καταγράφονται σε αυτή την κατηγορία της Eurostat: αποθηκευτικός χώρος στο διαδίκτυο, υπηρεσίες διανομής, εφαρμογές παραγωγικότητας, εφαρμογές άσκησης και ευεξίας, λογισμικό και, πλέον, οι ίδιες οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Κάπως έτσι δημιουργείται ο «λογαριασμός των €100» που είχε καταγράψει το newmoney σε προηγούμενο ρεπορτάζ του: ένα ενδεικτικό καλάθι από streaming, μουσική, delivery, αποθηκευτικό χώρο, εφαρμογές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες έδειχνε πόσο εύκολα οι μικρές μηνιαίες χρεώσεις μπορούν, όταν συσσωρευτούν, να μετατραπούν σε έναν νέο σταθερό λογαριασμό για το νοικοκυριό.

Το μυστικό όπλο των συνδρομών

Το μεγάλο πλεονέκτημα του συνδρομητικού μοντέλου είναι απλό: ο καταναλωτής αποφασίζει μία φορά να αγοράσει μια υπηρεσία και στη συνέχεια η χρέωση επαναλαμβάνεται αυτόματα. Για να σταματήσει, πρέπει να πάρει μια νέα, ενεργή απόφαση.

Σε μελέτη με τίτλο «Selling Subscriptions», που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2025 στο American Economic Review, οι οικονομολόγοι Liran Einav, Ben Klopack και Neale Mahoney εξέτασαν δεδομένα από μεγάλο δίκτυο καρτών πληρωμών. Διαπίστωσαν ότι όταν η αντικατάσταση μιας κάρτας αναγκάζει τους καταναλωτές να αποφασίσουν ενεργά αν θα ανανεώσουν μια συνδρομή, οι ακυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Εδώ ακριβώς μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα η AI. Ο καταναλωτής μπορεί να ξεχάσει μια εφαρμογή που πληρώνει χωρίς να χρησιμοποιεί· ο προσωπικός ψηφιακός βοηθός όχι. Μπορεί να εντοπίζει τις επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και να επαναφέρει την απόφαση μπροστά του: «Εξακολουθείς να θέλεις να πληρώνεις γι’ αυτό;».

Η οικονομία των συνδρομών έχει εξελιχθεί σε βασικό επιχειρηματικό μοντέλο για ένα τεράστιο φάσμα δραστηριοτήτων, από το streaming και το λογισμικό μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Η εξάπλωση των AI agents δεν απειλεί να εξαφανίσει αυτό το μοντέλο, μπορεί όμως να πλήξει ένα από τα πιο προσοδοφόρα χαρακτηριστικά του: τις συνδρομές που συνεχίζονται από αδράνεια.

Αν ένας ψηφιακός βοηθός μπορεί να εντοπίζει συστηματικά τι πληρώνουμε χωρίς να χρησιμοποιούμε και να διευκολύνει την ακύρωση, οι εταιρείες θα πρέπει να βασίζονται λιγότερο στην αυτόματη ανανέωση και περισσότερο στην πραγματική αξία που προσφέρουν κάθε μήνα.

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