Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο επικεφαλής οικονομικός αναλυτής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, δήλωσε ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών καταναλωτή είναι πιθανό να διατηρηθεί «αρκετά πάνω» από τον στόχο του 2% το 2026, εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν.

«Η διακύμανση γύρω από το επίπεδο του 3% είναι πιθανότατα αυτό που αναμένεται για το υπόλοιπο αυτού του έτους», ανέφερε ο Λέιν στο ιρλανδικό ραδιόφωνο RTE Radio 1. «Αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν θα υπάρξει επίλυση της κρίσης. Επομένως, πρόκειται για μια πραγματικά αβέβαιη κατάσταση», πρόσθεσε.

Ο Ιρλανδός αξιωματούχος απέφυγε να τοποθετηθεί σχετικά με το αν είναι πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες, σε συνέχεια της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, τονίζοντας ότι η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι απαιτείται για τη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι επενδυτές προβλέπουν τουλάχιστον μία ακόμη αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Πρόκειται για τις πρώτες δηλώσεις ανώτατου αξιωματούχου της ΕΚΤ από τον Ιούλιο, όταν τα στελέχη της κεντρικής τράπεζας διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια και οι περισσότεροι αποχώρησαν για τις θερινές διακοπές. Η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ πρόκειται να μιλήσει για την παγκόσμια οικονομία την Τετάρτη, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) στη Γενεύη.

Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη σημείωσε ελαφρά επιτάχυνση στο 2,9% τον Ιούλιο, απομακρυνόμενος περαιτέρω από τον στόχο της ΕΚΤ. Εν τω μεταξύ, η οικονομία εμφανίστηκε ισχυρότερη του αναμενομένου κατά το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας ανάπτυξη 0,4%, σε μια ακόμη ένδειξη ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο Λέιν χαρακτήρισε την οικονομική ανάπτυξη στο μπλοκ των 21 κρατών-μελών ως «όχι κακή». Όσον αφορά τον πληθωρισμό, προειδοποίησε για πρόσθετες ανοδικές πιέσεις το ερχόμενο καλοκαίρι λόγω καιρικών φαινομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ελ Νίνιο.

«Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς πίεσης κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους», σημείωσε. Αναφερόμενος στο κόστος της αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής για τους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, ο Λέιν τόνισε ότι η ΕΚΤ πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα τη συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των τιμών, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να παραμείνει ο πληθωρισμός «πολύ υψηλός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα».

Οι προοπτικές του Λέιν για το 2026 ευθυγραμμίζονται ευρέως με τις προβλέψεις της ΕΚΤ από τον Ιούνιο. Αυτές αναμένεται να επικαιροποιηθούν τον Σεπτέμβριο, τη στιγμή που οι αγορές και οι οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν μια νέα αύξηση του κόστους δανεισμού.

«Εξαιτίας της αβεβαιότητας, η δέσμευσή μας είναι ουσιαστικά να μην αναλώνουμε χρόνο συζητώντας για ενδεχόμενες μελλοντικές αυξήσεις επιτοκίων», δήλωσε ο Λέιν και συμπλήρωσε: «Αυτή τη στιγμή η ευρωπαϊκή οικονομία τα πάει σχετικά καλά. Ας δούμε την επίδραση του πολέμου αργότερα εντός του έτους».

Διαβάστε επίσης

Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην «καρδιά» του καλοκαιριού

Αυξήσεις μισθών ή παροχές; Γιατί οι επιχειρήσεις προτιμούν κουπόνια σίτισης και μπόνους

ΑΑΔΕ: Ακίνητα από 1.000 ευρώ στο σφυρί – Τα «φιλέτα» σε Μύκονο, Μαρούσι, Χανιά και Χαλκιδική

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ