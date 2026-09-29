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Η Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG μειώνει ξανά τις εκτιμήσεις της για την πορεία των πωλήσεων το 2026, επικαλούμενη την ασθενή ζήτηση σε βασικές αγορές και τη συγκρατημένη καταναλωτική διάθεση.

Η ελβετική σοκολατοβιομηχανία αντιμετωπίζει πιέσεις κυρίως σε Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία, όπου οι καταναλωτές εμφανίζονται περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές τιμές. Παράλληλα, η αυξημένη ευαισθησία των καταναλωτών στο κόστος επηρέασε τις παραγγελίες, ενώ το κύμα καύσωνα του καλοκαιριού επιβάρυνε συνολικά την αγορά σοκολάτας στην Ευρώπη.

Νέα υποβάθμιση των προβλέψεων

Η Lindt αναθεώρησε την πρόβλεψή της για την οργανική αύξηση των πωλήσεων το 2026 σε εύρος 0% έως 2%, από την προηγούμενη εκτίμηση για ανάπτυξη 4% έως 6%. Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση των στόχων μέσα στη φετινή χρονιά, καθώς η εταιρεία είχε ήδη περιορίσει τις προσδοκίες της τον Μάρτιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lindt, Άνταλμπερτ Λέχνερ, ανέφερε ότι οι αναγκαίες αυξήσεις τιμών λόγω των ιστορικά υψηλών τιμών κακάο των τελευταίων ετών, σε συνδυασμό με την υποτονική καταναλωτική εμπιστοσύνη, οδήγησαν σε χαμηλότερους από τους αναμενόμενους όγκους παραγγελιών σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Ιδιαίτερα επηρεασμένες εμφανίζονται οι εποχικές πωλήσεις, όπως τα προϊόντα για την περίοδο των εορτών, όπου η ζήτηση έχει παρουσιάσει μεγαλύτερη κάμψη.

Οι αμφιβολίες για την ανάκαμψη των πωλήσεων έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη χρηματιστηριακή εικόνα της εταιρείας. Η μετοχή της Lindt έχει υποχωρήσει περισσότερο από 25% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές επιστροφής της ανάπτυξης.

Η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γενικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδος της σοκολάτας: το αυξημένο κόστος πρώτων υλών, κυρίως του κακάο, έχει οδηγήσει σε ανατιμήσεις, την ώρα που οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους λόγω της πίεσης στο διαθέσιμο εισόδημα.

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