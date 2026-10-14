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Ο Καναδός δισεκατομμυριούχος Πρεμ Γουάτσα ενισχύει σημαντικά την παρουσία του στην Ινδία, καθώς η Fairfax Financial Holdings συμφώνησε να αποκτήσει ποσοστό στην IDBI Bank έναντι 528,78 δισ. ρουπιών ή περίπου 5,6 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στον ταχέως αναπτυσσόμενο χρηματοπιστωτικό κλάδο της Ινδίας.

Η Fairfax Financial θα αποκτήσει 60,72% της IDBI Bank, σύμφωνα με τον Arunish Chawla, γραμματέα του Department of Investment and Public Asset Management, αποτιμώντας την τράπεζα περίπου στα 871 δισ. ρουπίες.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται με έκπτωση 11% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής την Τετάρτη, στα 90,4 ρουπίες. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, η ινδική κυβέρνηση και η Life Insurance Corp. θα διατηρήσουν συνολικά ποσοστό 34% στην τράπεζα.

Η συμφωνία εντάσσεται στο κύμα ξένων επενδύσεων που κατευθύνονται στην Ινδία, καθώς η διεύρυνση της μεσαίας και ανώτερης εισοδηματικής τάξης και η ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας δημιουργούν νέες ευκαιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ιαπωνικές τράπεζες έχουν ήδη επενδύσει συνολικά περισσότερα από 6 δισ. δολάρια σε ινδικές τράπεζες μέσα στην περασμένη χρονιά, μεταξύ άλλων μέσω συμφωνιών της Mitsubishi UFJ Financial Group και της Sumitomo Mitsui Financial Group.

Η πολυετής προσπάθεια πώλησης της IDBI

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Narendra Modi προσπαθεί εδώ και αρκετά χρόνια να πουλήσει την τράπεζα με έδρα τη Βομβάη, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της κρατικής παρουσίας στον τραπεζικό κλάδο.

Η διαδικασία, ωστόσο, είχε επανειλημμένα αντιμετωπίσει εμπόδια, μεταξύ άλλων εξαιτίας καθυστερήσεων στην εξασφάλιση των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων.

Η Fairfax είχε καταθέσει και στο παρελθόν προσφορά για την IDBI Bank, η οποία όμως δεν κατάφερε να καλύψει την ελάχιστη τιμή που είχε θέσει η κυβέρνηση. Στη συνέχεια εξεταζόταν το ενδεχόμενο αύξησης της προσφοράς κατά μερικές ρουπίες ανά μετοχή.

Την Τετάρτη, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε δίκαιη αξία 75,99 ρουπιών ανά μετοχή, βάσει δύο διαφορετικών μεθόδων αποτίμησης που πραγματοποιήθηκαν από δύο ανεξάρτητους επαγγελματικούς οίκους.

Στήριξη στις φιλοδοξίες Μόντι για το 2047

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την IDBI Bank αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τον Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο τη μετατροπή της Ινδίας σε ανεπτυγμένη οικονομία έως το 2047.

Για να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης του ΑΕΠ περίπου δέκα φορές, στα 30 τρισ. δολάρια έως το 2047, η χρηματοδότηση από τις τράπεζες θα πρέπει να αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τραπεζική χρηματοδότηση θα πρέπει να αντιστοιχεί περίπου στο 130% του ΑΕΠ, από περίπου 56% σήμερα.

Οι ινδικές αρχές εξετάζουν παράλληλα τρόπους δημιουργίας μεγαλύτερων και ισχυρότερων τραπεζών, μεταξύ άλλων μέσω αυξημένης συμμετοχής ξένων επενδυτών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πιθανότητα συγχωνεύσεων κρατικών τραπεζών, ώστε να δημιουργηθούν μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι.

Επιταχύνονται οι αποκρατικοποιήσεις

Η πώληση της συμμετοχής στην IDBI Bank έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ινδία έχει επιταχύνει τις πωλήσεις μετοχών σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες κρατικές επιχειρήσεις της.

Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει το ποσό που συγκεντρώθηκε σε καθεμία από τις τρεις προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα δημόσια οικονομικά, την ώρα που η Ινδία, ως καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου, αντιμετωπίζει αυξημένες δημοσιονομικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τα έσοδα από την πώληση της IDBI Bank αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στον στόχο της κυβέρνησης να συγκεντρώσει 800 δισ. ρουπίες από πωλήσεις κρατικών περιουσιακών στοιχείων κατά το τρέχον οικονομικό έτος.

«Εφόσον η συμφωνία ολοκληρωθεί στο οικονομικό έτος 2027, τα συνολικά έσοδα της κυβέρνησης από αποκρατικοποιήσεις θα ξεπεράσουν τον δημοσιονομικό στόχο των 800 δισ. ρουπιών», εκτίμησε η Gaura Sen Gupta, επικεφαλής οικονομολόγος της IDFC FIRST Bank.

Σύμφωνα με την ίδια, τα πρόσθετα έσοδα θα μπορούσαν να περιορίσουν ορισμένους από τους δημοσιονομικούς κινδύνους που δημιουργούν η αύξηση του κόστους των επιδοτήσεων λιπασμάτων και η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στη βενζίνη και το diesel.

Η επέκταση του Πρεμ Γουάτσα στην Ινδία

Η απόκτηση της IDBI Bank, της έκτης μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της Ινδίας με βάση τα περιουσιακά στοιχεία, διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα της Fairfax στη χώρα.

Ο όμιλος του Πρεμ Γουάτσα διαθέτει ήδη συμμετοχές στην CSB Bank και στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών IIFL Capital Services.

Ωστόσο, η Fairfax θα πρέπει να προχωρήσει σε συγχώνευση ή έξοδο από το ποσοστό 40% που κατέχει στην CSB Bank εντός δύο ετών από την υπογραφή της συμφωνίας αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τον Arunish Chawla.

Η IDBI Bank έχει περάσει από μια σημαντική διαδικασία εξυγίανσης. Η τράπεζα, η οποία στο παρελθόν επιβαρυνόταν από υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει επιστρέψει τα τελευταία χρόνια στην κερδοφορία, μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση και τις επιθετικές προσπάθειες ανάκτησης οφειλών που περιόρισαν σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

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