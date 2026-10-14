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Η Bank of America δεν περιλαμβάνεται πλέον στη λίστα των τραπεζών που ενδέχεται να αναλάβουν ρόλο στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Moonshot AI, καθώς η κινεζική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται υπό αυξημένο έλεγχο στις ΗΠΑ.

Η αμερικανική τράπεζα είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο overall coordinator στην προγραμματιζόμενη εισαγωγή της Moonshot στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Ωστόσο, οι συζητήσεις δεν κατέληξαν τελικά σε επίσημη ανάθεση.

Η ευαίσθητη σχέση Wall Street και κινεζικής AI

Η αποχώρηση της Bank of America αναδεικνύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι αμερικανικές τράπεζες όταν διεκδικούν εργασίες σε έναν ιδιαίτερα ευαίσθητο και ανταγωνιστικό κλάδο.

Οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ των οποίων η Moonshot και η DeepSeek, ότι αποκτούν τεχνογνωσία από αμερικανικές εταιρείες προκειμένου να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μοντέλα.

Εκπρόσωποι της Bank of America και της Moonshot δεν σχολίασαν τις πληροφορίες.

Στο επίκεντρο η IPO της Moonshot

Η προγραμματιζόμενη IPO της Moonshot συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης τον Ιούλιο, μετά την παρουσίαση του μοντέλου Kimi K3, το οποίο ανταγωνίζεται σε ορισμένες μετρήσεις κορυφαία μοντέλα όπως αυτά των OpenAI και Anthropic.

Η Moonshot αναμένεται να αντλήσει έως και 5 δισ. δολάρια από την εισαγωγή των μετοχών της στο Χονγκ Κονγκ, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η Goldman Sachs είναι μέχρι στιγμής η μοναδική αμερικανική τράπεζα που έχει εξασφαλίσει ρόλο στην IPO. Η αμερικανική επενδυτική τράπεζα συνεργάζεται ως sponsor με την China International Capital Corp. και τη Deutsche Bank.

Το Χονγκ Κονγκ προσελκύει τις κινεζικές AI

Το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ καταγράφει ιδιαίτερα ισχυρή χρονιά στις εισαγωγές μετοχών, με τις κινεζικές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να αποτελούν σημαντικό μέρος της δραστηριότητας.

Οι αμερικανικές τράπεζες έχουν συμμετάσχει σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες συμφωνίες, αλλά έχουν αποκλειστεί από άλλες σημαντικές συναλλαγές. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Z.AI, η οποία άντλησε σχεδόν 10 δισ. δολάρια μέσω της IPO της και μεταγενέστερων πωλήσεων μετοχών και μετατρέψιμων ομολόγων. Η εταιρεία περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα εμπορικών περιορισμών των ΗΠΑ.

Η υπόθεση της Moonshot έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων του αμερικανικού Κογκρέσου σχετικά με τη συμμετοχή αμερικανικών τραπεζών σε κινεζικές εταιρικές συναλλαγές.

Πέρυσι, επιτροπή του Κογκρέσου είχε ζητήσει από την Bank of America και τη JPMorgan Chase να αποχωρήσουν από την εισαγωγή της κινεζικής εταιρείας μπαταριών Contemporary Amperex Technology (CATL) στο Χονγκ Κονγκ, επικαλούμενη καταγγελλόμενες διασυνδέσεις της με τον κινεζικό στρατό. Οι δύο τράπεζες τελικά παρέμειναν στη συμφωνία.

Η ίδια επιτροπή είχε επίσης επικρίνει τη Morgan Stanley για τη συμμετοχή της στην IPO της Zijin Gold International. Η μητρική της κινεζικής μεταλλευτικής εταιρείας βρίσκεται σε αμερικανική μαύρη λίστα, λόγω καταγγελιών για παραβίαση περιορισμών που αφορούν την καταναγκαστική εργασία στη βορειοδυτική Κίνα.

Η περίπτωση της Moonshot αποτυπώνει έτσι ένα ευρύτερο δίλημμα για τη Wall Street: οι κινεζικές εταιρείες AI δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες για επενδυτικές τράπεζες, την ίδια στιγμή που η αυξανόμενη γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ-Κίνας καθιστά τη συμμετοχή τους σε αυτές τις συναλλαγές ολοένα πιο περίπλοκη.

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