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Ένα εσωτερικό έγγραφο της Morgan Stanley με περισσότερες από 100 επενδυτικές τραπεζικές συμφωνίες που η εταιρεία προωθεί ή παρακολουθεί στην Ασία διέρρευσε κατά λάθος, αποκαλύπτοντας στοιχεία για τις συναλλαγές της τράπεζας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Η λίστα περιλάμβανε υποψήφιες εισαγωγές στο χρηματιστήριο (IPO) από την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ινδία, σύμφωνα με αντίγραφο που είδε το Bloomberg News και το οποίο επιβεβαιώθηκε από πηγές με γνώση του θέματος.

Το έγγραφο, το οποίο αφορούσε κυρίως την Ασία, αλλά περιείχε επίσης στοιχεία για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, περιλάμβανε ακόμη πληροφορίες για ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity) και συνταξιοδοτικά ταμεία που στηρίζουν τις συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και για έργα που έχουν τεθεί σε αναμονή.

Το λάθος email και οι ευαίσθητες πληροφορίες

Η λίστα εστάλη μέσω email αυτή την εβδομάδα σε ορισμένους πελάτες από τον Μοχάμεντ Ατμάνι, επικεφαλής χρηματοοικονομικών χορηγών (financial sponsors) για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Morgan Stanley.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο τραπεζίτης προσπάθησε στη συνέχεια να ανακαλέσει το μήνυμα. Ένα θολό αντίγραφο του εγγράφου αναρτήθηκε επίσης από λογαριασμό στο Instagram.

Ο Ατμάνι, διευθύνων σύμβουλος (managing director) με έδρα το Χονγκ Κονγκ, ο οποίος εντάχθηκε στη Morgan Stanley το 2018, δεν σχολίασε άμεσα την υπόθεση και δεν ήταν διαθέσιμος για περαιτέρω δηλώσεις.

Ο τραπεζίτης σκόπευε να στείλει στους πελάτες μια εξωτερική έκδοση του αρχείου, η οποία περιείχε κυρίως γενικές ενημερώσεις για τον κλάδο των private equity και πρόσφατες συναλλαγές. Ωστόσο, κατά λάθος απέστειλε την εσωτερική έκδοση, η οποία περιείχε εκτεταμένες πληροφορίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αγορές.

Η αντίδραση της Morgan Stanley και οι κίνδυνοι για τις συμφωνίες

Σε δήλωσή της στο Bloomberg News, η Morgan Stanley ανέφερε ότι αντιμετωπίζει με «εξαιρετικά σοβαρό τρόπο» την εμπιστευτικότητα των πελατών της.

«Προχωρήσαμε άμεσα σε ενέργειες για την αντιμετώπιση της ακούσιας κοινοποίησης πληροφοριών και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τα σχετικά μέρη», ανέφερε η τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το περιστατικό αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα φήμης για τη Morgan Stanley, η οποία συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια μεταξύ των κορυφαίων αναδόχων σε πωλήσεις μετοχών στο Χονγκ Κονγκ και σε συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) στην Ασία.

Παρότι τέτοιου είδους λάθη είναι σπάνια, το περιστατικό αναδεικνύει την ευαισθησία των πληροφοριών που διαχειρίζονται οι ομάδες επενδυτικής τραπεζικής, όπου τα στοιχεία για πιθανές συναλλαγές πελατών φυλάσσονται συνήθως με αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Πώς μια διαρροή μπορεί να επηρεάσει τις αγορές

Διαρροές σχετικά με μια επικείμενη πώληση μετοχών μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στους πελάτες που σχεδιάζουν block trades, ειδικά αν οι πληροφορίες γίνουν γνωστές πριν από την επίσημη ανακοίνωση μιας συμφωνίας.

Η αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων μπορεί να πιέσει την τιμή μιας μετοχής, καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν αυξημένη προσφορά τίτλων στην αγορά. Αυτό ενδέχεται να μειώσει τα έσοδα για τον πωλητή και να δυσκολέψει την εκτέλεση της συναλλαγής από τις τράπεζες.

Οι εταιρείες private equity χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις δημόσιες εγγραφές και τις δευτερογενείς τοποθετήσεις μετοχών για να επιταχύνουν τις εξόδους τους από επενδύσεις και να επιστρέψουν κεφάλαια στους επενδυτές.

Μια πρόωρη αποκάλυψη μπορεί να διαταράξει αυτές τις διαδικασίες και να πλήξει τις σχέσεις μεταξύ επενδυτικών κεφαλαίων και τραπεζών.

Δεν είναι σαφές αν πελάτες ή άλλες εμπλεκόμενες πλευρές έχουν ήδη επικοινωνήσει με τη Morgan Stanley ούτε πώς ακριβώς η τράπεζα αντιμετωπίζει την υπόθεση.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης του Χονγκ Κονγκ (Securities and Futures Commission) ανέφερε ότι δεν σχολιάζει μεμονωμένα περιστατικά.

Ωστόσο, εκπρόσωπός της τόνισε ότι οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές πρέπει να διαθέτουν «ισχυρούς εσωτερικούς ελέγχους» για την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών των πελατών και την αποτροπή διαρροών που μπορεί να βλάψουν τα συμφέροντά τους ή την ακεραιότητα της αγοράς.

Προηγούμενες διαρροές στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Αρκετές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια περιστατικά ακούσιας διαρροής ευαίσθητων εγγράφων, τα οποία οδήγησαν σε ρυθμιστικές κυρώσεις, ζημιές στη φήμη τους και προβλήματα εμπιστοσύνης με πελάτες.

Ο δικηγόρος M&A Μάικλ Αϊέλο δήλωσε στο Bloomberg Television ότι μετά από ένα τέτοιο περιστατικό η αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες αποτελεί το βασικό ζητούμενο.

«Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να αντιμετωπίσεις άμεσα το πρόβλημα», δήλωσε ο Τσάρλι Μπουκέρτ, επικεφαλής παγκόσμιων συγχωνεύσεων και εξαγορών της JPMorgan Chase, προσθέτοντας ότι οι τράπεζες πρέπει να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να ενημερώνουν τους επηρεαζόμενους πελάτες.

Τον Ιούλιο, η Bank of Baroda στην Ινδία ανακοίνωσε ότι λογαριασμός email εργαζομένου παραβιάστηκε, επιτρέποντας μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα.

Παράλληλα, λόγω αδυναμιών κυβερνοασφάλειας, μονάδα της First American Financial Corp. εξέθεσε 885 εκατ. έγγραφα με στοιχεία πελατών, με τη ρυθμιστική αρχή χρηματοπιστωτικού κλάδου της Νέας Υόρκης να επιβάλλει πρόστιμο 1 εκατ. δολαρίων για απόκρυψη των προβλημάτων.

Η Banco Santander είχε επίσης ανακοινώσει το 2024 ότι δεδομένα που διαχειριζόταν εξωτερικός συνεργάτης της αποκτήθηκαν χωρίς άδεια, επηρεάζοντας πληροφορίες πελατών και εργαζομένων.

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