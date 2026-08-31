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Πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ισπανία να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης Patriot ασκούν χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς το Κίεβο αντιμετωπίζει ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες στην απόκρουση των εντεινόμενων ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων.

Τα σχετικά αιτήματα, όπως αναφέρει το bloomberg διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η αγορά των πυραύλων από τη Νορβηγία και η μετέπειτα δωρεά τους στην Ουκρανία, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα των συναντήσεων των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δουβλίνο, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Στις συνομιλίες της Τετάρτης θα συμμετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ελβετίας.

Η Ουκρανία ζητεί επειγόντως ενίσχυση της αεράμυνας

Το Κίεβο έχει απευθύνει τους τελευταίους μήνες επείγουσες εκκλήσεις για περισσότερα συστήματα και πυρομαχικά αεράμυνας, υποστηρίζοντας ότι τα αποθέματά του μειώνονται και δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης έντασης των ρωσικών επιθέσεων.

Η Ουκρανία αναζητεί ιδιαίτερα πρόσθετους πυραύλους για τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε πολύ υψηλή ζήτηση εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Η Ελλάδα και η Ισπανία διαθέτουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Παράλληλα, μέρος των αποθεμάτων τους πλησιάζει στο τέλος της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής του. Οι σύμμαχοι ενδιαφέρονται συγκεκριμένα για πυραύλους PAC-2 που διαθέτουν οι δύο χώρες.

Γιατί η Ελλάδα αρνείται να παραχωρήσει Patriot

Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που απέστειλαν πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά την έναρξη της πλήρους ρωσικής εισβολής, ωστόσο έχει αντισταθεί στις πιέσεις για παραχώρηση Patriot.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμένα συστήματα είναι απαραίτητα για την άμυνα της χώρας, επικαλούμενη τη μακροχρόνια αντιπαλότητα και τις εντάσεις με την Τουρκία.

Η Ισπανία, από την πλευρά της, είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι θα διαθέσει 1 δισ. ευρώ σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία το 2026.

Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, όπως και αξιωματούχος του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Αυξάνεται η πίεση μετά την κλιμάκωση της Ρωσίας

Η εξασφάλιση νέων μέσων αεράμυνας για το Κίεβο έχει μετατραπεί σε ολοένα πιο επείγουσα προτεραιότητα για τους συμμάχους της Ουκρανίας, καθώς η Ρωσία κινείται προς περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου μετά το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η Ουκρανία έχει επίσης λάβει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία προετοιμάζεται για πιθανή νέα χερσαία επίθεση προς το Κίεβο, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για την επόμενη φάση του πολέμου.

Ωστόσο, η εξεύρεση πρόσθετων Patriot αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση περισσότερων συστημάτων ή πυραύλων θα μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για τη δική τους ασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, τα αμερικανικά αποθέματα έχουν επίσης μειωθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν, περιορίζοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι καθυστερήσεις στην παραγωγή και η ευρωπαϊκή εναλλακτική

Η αύξηση της παραγωγής πυραύλων δεν μπορεί να δώσει άμεση λύση, καθώς τόσο τα Patriot όσο και το ευρωπαϊκό σύστημα SAMP/T αντιμετωπίζουν μεγάλους χρόνους αναμονής και καθυστερήσεις στην παραγωγή.

Ορισμένα συστήματα αεράμυνας αναμένεται πάντως να φτάσουν στην Ουκρανία τους επόμενους μήνες μέσω του προγράμματος PURL, το οποίο επιτρέπει στους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράζουν αμερικανικά όπλα για λογαριασμό του Κιέβου.

Παράλληλα, στους κόλπους της ΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για το εάν θα επιτραπεί στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει μέρος του δανείου των 90 δισ. ευρώ για την αγορά πρόσθετων πυραύλων Patriot.

Γαλλία και Ιταλία επιθυμούν τα συγκεκριμένα κεφάλαια να κατευθυνθούν προς το ευρωπαϊκό SAMP/T, ενώ άλλες χώρες εκτιμούν ότι ένας τέτοιος περιορισμός θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα στο Κίεβο σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες αεράμυνας είναι επείγουσες.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναμένεται να ψηφίσουν επί του ζητήματος την ερχόμενη Δευτέρα.

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