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(Last update 18:10)

Άνοδο καταγράφει η Wall Street στη συνεδρίαση της Παρασκευής, καθώς τα ασθενέστερα των προβλέψεων στοιχεία για την αμερικανική αγορά εργασίας ενίσχυσαν τις εκτιμήσεις ότι η Federal Reserve θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια τον Οκτώβριο. Ιδιαίτερη ώθηση καταγράφουν οι τεχνολογικές μετοχές με οδηγό την Nvidia.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,31% και διαπραγματεύεται στις 51.086 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά κατά 0,74% στις 7.724 μονάδες και ο Nasdaq κάνει άλμα ύψους 1,28% φτάνοντας τις 27.215 μονάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, η αμερικανική οικονομία πρόσθεσε μόλις 29.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, έναντι 90.000 που ανέμεναν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters. Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,2%, από 4,1% τον προηγούμενο μήνα και έναντι εκτίμησης για διατήρησή του στο 4,1%.

Η αντίδραση στις αγορές ήταν άμεση, με τις αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων να υποχωρούν. Η απόδοση του 10ετούς Treasury σημείωσε πτώση άνω των 5 μονάδων βάσης, στο 5,176%, ενώ η απόδοση του 2ετούς, που είναι περισσότερο ευαίσθητη στις προβλέψεις για τη νομισματική πολιτική, υποχώρησε έως και 10 μονάδες βάσης, στο 4,69%.

Τα νέα στοιχεία οδήγησαν σε σημαντική αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την επόμενη κίνηση της Fed. Τα futures αποτιμούν πλέον σε 86% την πιθανότητα διατήρησης των επιτοκίων αμετάβλητων στη συνεδρίαση της 27ης-28ης Οκτωβρίου, έναντι περίπου 76% μία ημέρα νωρίτερα. Στην αγορά swaps, η πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Οκτώβριο περιορίστηκε στο 17%, από 29% πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων.

Στήριξη στις μετοχές προσφέρει παράλληλα η σημαντική υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται περίπου 3% χαμηλότερα, κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχωρεί περίπου 4%, στα 89 δολάρια.

Η πτώση ακολούθησε την απόφαση της G7 να προχωρήσει σε απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και ντιζελ ύψους 100 εκατ. βαρελιών, με τα κράτη μέλη της ομάδας να ενδίδουν στις αμερικανικές πιέσεις δεδομένης και της απειλής του Λευκού Οίκου να μπλοκάρει τις εξαγωγές αμερικανικού ντίζελ.

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου περιορίζει -τουλάχιστον προσωρινά- τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, οι οποίες έχουν αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες πίεσης στις αγορές ομολόγων.

Παρά την πτώση της Παρασκευής, η αγορά κρατικών ομολόγων εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στα αρνητικά ρεκόρ της. Την Πέμπτη, η απόδοση του 10ετούς Treasury «αναρριχήθηκε» έως το 5,344%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, προτού υποχωρήσει απότομα. Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 24 ετών.

Η άνοδος των αποδόσεων έχει συνδεθεί με τον συνδυασμό υψηλού πληθωρισμού, αυξημένων ενεργειακών τιμών, ισχυρών επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ανησυχιών για τη δημοσιονομική κατάσταση των ΗΠΑ.

Σε επίπεδο μετοχών, ο τεχνολογικός κλάδος ξεχωρίζει με την Nvidia να οδηγεί την κούρσα. Η μετοχή της Nvidia ενισχύθηκε έως και 2,9% καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό για πρώτη φορά από τον Μάιο και διευρύνοντας σε σχεδόν 25% το ράλι από τα χαμηλά του Ιουλίου. Η κεφαλαιοποίησή της έχει φθάσει πλέον περίπου στα 5,7 τρισ. δολάρια, λιγότερο από 300 δισ. δολάρια μακριά από το ιστορικό ορόσημο των 6 τρισ. δολαρίων.

Οι αμερικανικές μετοχές προέρχονται από μια θετική συνεδρίαση την Πέμπτη, όμως και οι τρεις βασικοί δείκτες παραμένουν σε τροχιά εβδομαδιαίων απωλειών, με τον Dow Jones να υποχωρεί περίπου 1,7% από την αρχή της εβδομάδας.

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