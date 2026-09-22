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Ο διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk A/S, Μάικ Ντούσνταρ, δήλωσε ότι η εταιρεία πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς η παρασκευάστρια των Ozempic και Wegovy αντιμετωπίζει την επικείμενη λήξη των πατεντών για τα σημαντικότερα φάρμακά της στις αρχές της επόμενης δεκαετίας. «Αυτό που μάθαμε τα τελευταία δύο χρόνια είναι ότι οι υπερβολικές υποσχέσεις και η ανεπαρκής υλοποίηση οδηγούν πολύ γρήγορα στην απώλεια εμπιστοσύνης», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τρίτη. Οι επενδυτές «θέλουν να γνωρίζουν τι ακολουθεί».

Η μετοχή της Novo υποχώρησε πάνω από 7% τη Δευτέρα, καθώς η ενημέρωση προς τους επενδυτές κατά την ετήσια Ημέρα Κεφαλαιαγορών της εταιρείας άφησε ένα αίσθημα απογοήτευσης λόγω έλλειψης αρκετών λεπτομερειών σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης. Η Novo βρίσκεται αντιμέτωπη με τη λήξη των πατεντών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για τα Ozempic και Wegovy, μια σειρά προϊόντων που σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου τα τρία τέταρτα των πωλήσεών της.

Η Novo έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει περισσότερα από πέντε νέα φάρμακα με πωλήσεις άνω του 1 δισ. δολαρίων ετησίως έως το 2030, καθώς και περισσότερα από 23 δισ. δολάρια σε νέες πωλήσεις έως το 2035. Οι στόχοι αυτοί θεωρήθηκε ευρέως ότι βρίσκονται ήδη σε μεγάλο βαθμό εντός των προσδοκιών των επενδυτών.

Ο Ντούσνταρ δήλωσε ότι βλέπει τις μεγαλύτερες δυνατότητες για εξαγορές ή επενδύσεις σε εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία σε τομείς που συνδέονται με την παχυσαρκία, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις. Η τοποθέτησή του έρχεται μετά την αποτυχία του πειραματικού φαρμάκου ziltivekimab να μειώσει τον κίνδυνο εμφραγμάτων σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε φέτος.

«Μόλις αντιμετωπίσαμε μια αποτυχία σε ένα από τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε ο CEO, προσθέτοντας ότι η Novo εξετάζει εάν μπορεί να καλύψει το κενό μέσω εξωτερικών επενδύσεων. Στον τομέα της παχυσαρκίας, ο Ντούστνταρ ανέφερε ότι δεν βλέπει πολλά αξιόλογα υποψήφια περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα εκτός της εταιρείας.

Ο Ντουστάρ αναγνώρισε επίσης ότι οι επενδυτές θέλουν να δουν τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών για την επόμενη γενιά φαρμάκων της εταιρείας, όπως το CagriSema. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το συγκεκριμένο φάρμακο θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κυκλοφορίες της εταιρείας την επόμενη χρονιά.

«Η Novo παραμένει μια εταιρεία που πρέπει να αποδείξει στην πράξη τις δυνατότητές της», δήλωσε ο αναλυτής της BMO Capital Markets, Έβαν Σάιγκερμαν, σε σημείωμά του μετά την παρουσίαση της Novo τη Δευτέρα. Οι επενδυτές χρειάζονται περισσότερα σχετικά με τα φάρμακα επόμενης γενιάς της εταιρείας και την πιθανή εμπορική τους απήχηση, προκειμένου να «αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη», ανέφερε.

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