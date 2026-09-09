Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης, καθώς η νέα κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής έκτακτου φόρου στα τραπεζικά κέρδη στον πρώτο προϋπολογισμό της, τον επόμενο μήνα.

Ο Αμερικανός τραπεζίτης βρέθηκε την Τετάρτη στην Ντάουνινγκ Στριτ για συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Τζον Χίλι, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Ο Ντάιμον συναντήθηκε επίσης με τον κορυφαίο επιχειρηματικό σύμβουλο της Ντάουνινγκ Στριτ, Βαρούν Τσάντρα, ενώ στη συζήτηση συμμετείχε και ο Μπέρναμ, σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς αναφερόταν σε ιδιωτική συνάντηση.

Ο προκάτοχος του Μπέρναμ, Κιρ Στάρμερ, είχε αντισταθεί στις πιέσεις του Εργατικού Κόμματος για αύξηση της φορολογίας των τραπεζών. Ο Μπέρναμ, ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να αποκλείσει το ενδεχόμενο, ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού από τον Χίλι στις 28 Οκτωβρίου.

Τα ισχυρά κέρδη που καταγράφουν οι μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες τα τελευταία τρίμηνα έχουν εντείνει τις πιέσεις για την επιβολή έκτακτων φόρων, αντίστοιχων με εκείνους που έχουν υιοθετηθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στην πρώτη σημαντική ομιλία του από την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργού Οικονομικών, ο Χίλι έδωσε τη Δευτέρα έμφαση σε ένα σχέδιο που θα συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Ωστόσο, οι αυξανόμενες προσδοκίες για τον πληθωρισμό και η αβεβαιότητα σχετικά με τα σχέδια δαπανών της κυβέρνησης έχουν οδηγήσει σε απότομη άνοδο του κόστους δανεισμού της Βρετανίας τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις για νέες φορολογικές αυξήσεις.

Εκπρόσωπος της JPMorgan αρνήθηκε να σχολιάσει.

Το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι δεν σχολιάζει φήμες ή εικασίες σχετικά με τις πολιτικές που θα περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός του Χίλι. «Ο υπουργός είναι πλήρως επικεντρωμένος στις προτεραιότητές του, οι οποίες θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις, θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κόστους διαβίωσης και θα στηρίξουν τους πολίτες σε κάθε περιοχή της χώρας», ανέφερε το υπουργείο.

Η JPMorgan παρουσίασε πέρυσι σχέδια για την κατασκευή αυτού που αναμένεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο γραφειακό συγκρότημα στο Λονδίνο, έναν πύργο περίπου 3 εκατ. τετραγωνικών ποδιών στην περιοχή Κάναρι Γουόρφ, ο οποίος θα μπορούσε να φιλοξενήσει έως και 12.000 εργαζομένους.

Ο Ντάιμον έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η JPMorgan έχει καταβάλει δισεκατομμύρια λίρες σε φόρους στη Βρετανία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι οποιαδήποτε νέα αύξηση της φορολογίας θα μπορούσε να οδηγήσει κεφάλαια εκτός χώρας.

«Εάν έχεις ένα μη ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, τα κεφάλαια εγκαταλείπουν τη χώρα», είχε δηλώσει στις 16 Ιουλίου στο Master Investor Podcast with Wilfred Frost, αναφερόμενος στη φορολογική πολιτική.

Η συγκεκριμένη θέση φαίνεται ότι είχε βρει ανταπόκριση στην προκάτοχο του Χίλι, Ρέιτσελ Ριβς. Η JPMorgan ανακοίνωσε τα σχέδια για τη νέα βρετανική έδρα της τον Νοέμβριο, μία ημέρα μετά την παρουσίαση του προϋπολογισμού από την τότε υπουργό Οικονομικών, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δεν επιβάρυνε τις τράπεζες.

Ο Ντάιμον είχε πραγματοποιήσει τον περασμένο μήνα εισαγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Χίλι, κατά την οποία συζητήθηκε και η φορολογική πολιτική, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα.

Διαβάστε ακόμη

Apple: Μεγάλο στοίχημα το νέο iPhone Duo – Οι προσδοκίες της Wall Street μετά το ράλι των 570 δισ. δολαρίων (γραφήματα+pics) (upd)

Τρίτος κολοσσός των hedge funds που οδεύει προς την Ελλάδα: Στα πρώτα στάδια διερεύνησης η Verition

UBS: Καμπανάκι για τις αμερικανικές μετοχές – Πιο ευάλωτες στην άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ