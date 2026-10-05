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Η αγορά εργασίας της Βρετανίας βρίσκεται στη μεγαλύτερη παρατεταμένη περίοδο κάμψης από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αν και υπάρχουν πλέον ορισμένες ενδείξεις ότι η διετής υποχώρηση αρχίζει να χάνει μέρος της έντασής της.

Σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) της S&P Global για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι εργοδότες μείωσαν το προσωπικό τους για 24ο διαδοχικό μήνα, με τη διάρκεια της πτώσης να ξεπερνά πλέον εκείνη που είχε καταγραφεί κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Υπάρχουν, ωστόσο, και ορισμένα σημάδια βελτίωσης. Οι περικοπές θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών ήταν οι μικρότερες εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, ενώ το επίσημο ποσοστό ανεργίας στη Βρετανία παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Πίεση στην κυβέρνηση ενόψει του προϋπολογισμού

Τα στοιχεία αποτελούν ακόμη μία πηγή ανησυχίας για την κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ, ενόψει της παρουσίασης του προϋπολογισμού αργότερα μέσα στον μήνα.

Η εντεινόμενη ενεργειακή κρίση, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση για εργαζομένους.

Οι βρετανικές επιχειρήσεις μειώνουν θέσεις εργασίας από τότε που η κυβέρνηση των Εργατικών, λίγο μετά την επιστροφή της στην εξουσία το 2024, προχώρησε σε αύξηση των φόρων επί της μισθοδοσίας και του κατώτατου μισθού.

Η παρατεταμένη κάμψη της απασχόλησης είναι ακόμη πιο αξιοσημείωτη καθώς συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι η ευρύτερη βρετανική οικονομία ξεπέρασε σημαντικά τις προσδοκίες κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Αντέχει προς το παρόν ο ιδιωτικός τομέας

Η έρευνα της S&P Global δείχνει ότι ο ιδιωτικός τομέας εξακολουθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, να αντέχει στις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ.

Η ζήτηση στηρίχθηκε από τις ισχυρότερες καταναλωτικές δαπάνες αλλά και από τις υπηρεσίες τεχνολογίας, καθώς οι επιχειρήσεις επιταχύνουν τις επενδύσεις τους προκειμένου να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο σύνθετος δείκτης PMI υποχώρησε στις 52 μονάδες τον Σεπτέμβριο, από 52,5 τον προηγούμενο μήνα. Παρέμεινε, ωστόσο, πάνω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.

Η τελική μέτρηση ήταν επίσης ελαφρώς καλύτερη από τις 51,7 μονάδες της προκαταρκτικής εκτίμησης.

Η ενεργειακή κρίση αλλάζει τις προοπτικές

Παρά την ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας, οι προοπτικές έχουν επιδεινωθεί μετά τη νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας τον περασμένο μήνα.

Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει τους traders να αυξήσουν τα στοιχήματά τους ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα χρειαστεί να προχωρήσει σε αρκετές αυξήσεις επιτοκίων, προκειμένου να αποτρέψει τη διάχυση των πληθωριστικών πιέσεων στο σύνολο της οικονομίας.

«Η υποτονική ζήτηση και οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις συνέβαλαν στην εξασθένηση των προσδοκιών των επιχειρήσεων για τη δραστηριότητα κατά το επόμενο έτος», δήλωσε ο Τιμ Μουρ, διευθυντής οικονομικών ερευνών της S&P Global Market Intelligence.

Όπως πρόσθεσε, οι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων φαίνεται ότι συνέβαλαν στον περιορισμό της πτώσης της απασχόλησης τους τελευταίους μήνες.

Επιταχύνονται ξανά οι πιέσεις στις τιμές

Η έρευνα καταγράφει παράλληλα νέες ενδείξεις ενίσχυσης των πληθωριστικών πιέσεων.

Τόσο το κόστος που επωμίζονται οι επιχειρήσεις όσο και οι τιμές που χρεώνουν στους πελάτες τους αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο.

Η εικόνα δημιουργεί ένα δύσκολο μείγμα για τη βρετανική οικονομία: η επιχειρηματική δραστηριότητα εξακολουθεί να αναπτύσσεται και η αγορά εργασίας δείχνει ορισμένα σημάδια σταθεροποίησης, όμως το νέο ενεργειακό σοκ αναζωπυρώνει τον πληθωρισμό και αυξάνει τον κίνδυνο νέας νομισματικής σύσφιγξης από την Τράπεζα της Αγγλίας.

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