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Η Ουγγαρία προχωρά σε μια ριζική αναδιάρθρωση του ενεργειακού της τομέα, με στόχο τη δραστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη.

Στόχος είναι η επίτευξη ενεργειακής αυτονομίας, προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι εισαγωγές φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Ενέργειας της χώρας Άντρας Τοτ.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την παράταση της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων πυρηνικών μονάδων, την άρση της απαγόρευσης επενδύσεων στην αιολική ενέργεια και την ενίσχυση της αποδοτικότητας της ηλιακής παραγωγής μέσω εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

«Επί του παρόντος, ο ενεργειακός τομέας αποτελεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την Ουγγαρία· ολόκληρο το σύστημα πρέπει να αναδιαμορφωθεί από το μηδέν», δήλωσε ο Τοτ σε συνέδριο που διοργάνωσε ο ιστότοπος επιχειρηματικών ειδήσεων «Portfolio» στη Βουδαπέστη.

Η κυβέρνηση του Ούγγρου πρωθυπουργού Πέτερ Μαγιάρ εργάζεται για να αντιστρέψει την αυξανόμενη εξάρτηση της χώρας από το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που είχε δημιουργηθεί υπό την διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν, επιδιώκοντας παράλληλα να μειώσει δραστικά τους λογαριασμούς για τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτές οι προσπάθειες έχουν πλήξει την οικονομική ανταγωνιστικότητα και έχουν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό λόγω των γενναιόδωρων επιδοτήσεων προς τα νοικοκυριά.

Ο στόχος είναι η δημιουργία 4 γιγαβάτ νέας αιολικής ισχύος έως το 2032 και τουλάχιστον 3 γιγαβάτ αποθήκευσης ενέργειας έως το 2028, ανέφερε ο Τοτ, επισημαίνοντας ότι η Ουγγαρία δεν έχει πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις στην αιολική ενέργεια τα τελευταία 15 χρόνια. Οι διαδικασίες προμηθειών για νέα έργα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την παράταση της διάρκειας λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Paks ισχύος 2.000 megawatt, ενώ παράλληλα παρέχει κίνητρα για περισσότερες εταιρικές επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση.

Η Ουγγαρία έχει κατασκευάσει σχεδόν 9 gigawatts ηλιακής ισχύος, αλλά συχνά εξάγει ηλεκτρική ενέργεια όταν οι τιμές είναι χαμηλές και την εισάγει όταν είναι υψηλές, λόγω των ανεπαρκών δυνατοτήτων αποθήκευσης. Η Ουγγαρία έχει τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις νυχτερινές ώρες αιχμής στην Ευρώπη, στα 183,1 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν κατά περισσότερο από 60% σε περίπου 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα έως το 2040, σε σύγκριση με περίπου 128 ευρώ στο πλαίσιο του τρέχοντος συστήματος, το οποίο βασίζεται εν μέρει σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με φυσικό αέριο, δήλωσε ο Τοτ.

Τα σχέδια αναμόρφωσης προηγούνται μιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα απαγορεύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και συμπίπτουν με την ανάγκη περιορισμού των δημοσιονομικών δαπανών.

Η Ουγγαρία πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ της έως το 2030, από το εκτιμώμενο 7,5% φέτος, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της κυβέρνησης να πληροί τα κριτήρια υιοθέτησης του ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.

Κλειδί για την επίτευξη αυτού του στόχου θα είναι είτε η καλύτερη στόχευση του γενναιόδωρου κυβερνητικού προγράμματος επιδοτήσεων για τις οικιακές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είτε η μείωση του δημοσιονομικού βάρους μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους, χάρη σε ένα πιο διαφοροποιημένο και αποδοτικό ενεργειακό μείγμα.

Το πρόγραμμα επιδοτήσεων για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι «μη βιώσιμο», ακόμη και με χαμηλότερες τιμές φυσικού αερίου, δήλωσε ο Τοτ.

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