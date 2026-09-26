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Η έννοια της ασφάλειας αποτελεί μία από τις πιο παρεξηγημένες έννοιες τόσο στη ζωή όσο και στις αγορές. Αυτό που ένας άνθρωπος θεωρεί προστασία και σταθερότητα μπορεί για κάποιον άλλο να αποτελεί περιορισμό ή ακόμη και παγίδα. Η ιστορία της Τίνα Τέρνερ και η εξέλιξη των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου δείχνουν ότι η ασφάλεια δεν είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς, αλλά μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αντίληψη.

Η Άννα Μέι Μπούλοκ, που έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο ως Τίνα Τέρνερ (Tina Turner), ξεκίνησε από μια δύσκολη παιδική ηλικία στο Τενεσί και κατάφερε να μετατραπεί σε μία από τις μεγαλύτερες μουσικές προσωπικότητες του 20ού αιώνα. Η συνεργασία της με τον Άικ Τέρνερ την οδήγησε στην παγκόσμια αναγνώριση, αλλά πίσω από τη δημόσια εικόνα υπήρχε μια σχέση που χαρακτηρίστηκε από κακοποίηση.

Όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τον γάμο της το 1976, η επιλογή της ξάφνιασε πολλούς, σύμφωνα με το Bloomberg. Κατά τη διαδικασία του διαζυγίου δεν διεκδίκησε την οικονομική περιουσία που είχε δημιουργηθεί από τη μουσική τους επιτυχία, ούτε τα δικαιώματα από τραγούδια που είχαν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες. Έφυγε κρατώντας την επιμέλεια των παιδιών της, δύο αυτοκίνητα και το δικαίωμα να διατηρήσει το όνομα Τίνα Τέρνερ.

Για την ίδια, όμως, αυτό το όνομα είχε μεγαλύτερη αξία από οποιοδήποτε χρηματικό ποσό. Ήταν η βάση πάνω στην οποία μπορούσε να χτίσει ξανά τη ζωή και την καριέρα της. Η απόφαση δεν ήταν χωρίς κόστος. Τα πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα, η οικονομική της κατάσταση επιδεινώθηκε και η μουσική βιομηχανία δεν της πρόσφερε άμεσα νέες ευκαιρίες.

Η συνέχεια απέδειξε ότι η επιλογή της είχε στρατηγική αξία. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, το άλμπουμ «Private Dancer» γνώρισε τεράστια επιτυχία και την επανέφερε στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η ασφάλεια δεν είναι ίδια για όλους

Το παράδειγμα της Τίνα Τέρνερ δείχνει ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Είναι ένα προσωπικό μέτρο αξιολόγησης, το οποίο αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τη χρονική στιγμή στη ζωή κάθε ανθρώπου.

Στις επενδύσεις, αυτή η διάκριση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πολλοί επενδυτές αναζητούν ένα περιουσιακό στοιχείο που θα τους προσφέρει απόλυτη προστασία, όμως τέτοιο στοιχείο δεν υπάρχει. Κάθε επιλογή έχει διαφορετικό επίπεδο κινδύνου και εξυπηρετεί διαφορετικό στόχο.

Ένα κρατικό ομόλογο θεωρείται συχνά μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές στις αγορές. Ωστόσο, η ασφάλειά του εξαρτάται από τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Ένας επενδυτής που αποταμιεύει για τη σύνταξή του μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες από μια εταιρεία που θέλει να διατηρήσει διαθέσιμα κεφάλαια για λίγους μήνες.

Ένα μακροπρόθεσμο ομόλογο μπορεί να προσφέρει προστασία σε βάθος χρόνου, ειδικά όταν συνδέεται με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ωστόσο, η αξία του μπορεί να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις βραχυπρόθεσμα, καθώς επηρεάζεται από τα επιτόκια και τις συνθήκες των αγορών.

Τα ομόλογα ως μέτρο του παγκόσμιου ρίσκου

Η χρηματοοικονομική θεωρία αντιμετωπίζει τα ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου ως το κατεξοχήν «περιουσιακό στοιχείο χωρίς ρίσκο». Η απόδοσή τους χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για την αποτίμηση σχεδόν κάθε άλλης επένδυσης, από τις μετοχές μέχρι τα εταιρικά ομόλογα.

Η σημασία τους ξεπερνά τη λειτουργία μιας απλής επένδυσης. Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων επηρεάζουν το κόστος δανεισμού, τα επιτόκια των τραπεζών και συνολικά τη λειτουργία της οικονομίας.

Ωστόσο, ακόμη και αυτή η μορφή ασφάλειας δεν είναι αιώνια. Η ιστορία δείχνει ότι η αντίληψη για το ποιο περιουσιακό στοιχείο θεωρείται ασφαλές μεταβάλλεται. Σε διαφορετικές περιόδους ο χρυσός είχε αυτή τη θέση, ενώ σήμερα την έχουν κυρίως τα ομόλογα ισχυρών κρατών.

Το γεγονός ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα θεωρούνται σήμερα ασφαλές καταφύγιο δεν ήταν πάντα αυτονόητο. Οι κυβερνήσεις αντιμετώπισαν ιστορικά προβλήματα χρέους, πληθωρισμού και αδυναμίας αποπληρωμής. Η εμπιστοσύνη χτίστηκε σταδιακά μέσα από τη σταθερότητα των θεσμών και την οικονομική ισχύ.

Η ακριβή τιμή της ασφάλειας

Τις τελευταίες δεκαετίες, η αυξανόμενη ανάγκη για προστασία από αβεβαιότητες ενίσχυσε τη ζήτηση για ασφαλή περιουσιακά στοιχεία. Μετά τις μεγάλες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, κυβερνήσεις, τράπεζες και επενδυτές αναζήτησαν μεγαλύτερη έκθεση σε χαμηλού κινδύνου επενδύσεις.

Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε τις τιμές των ασφαλών ομολόγων υψηλότερα και, αντίστροφα, τις αποδόσεις τους χαμηλότερα. Η αγορά ουσιαστικά πλήρωσε υψηλότερο τίμημα για τη σιγουριά.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ασφάλεια έχει κόστος, αλλά και ότι δεν υπάρχει μία μοναδική απάντηση για όλους. Όπως η Τίνα Τέρνερ επέλεξε την ανεξαρτησία και την ταυτότητά της αντί για την άμεση οικονομική εξασφάλιση, έτσι και οι επενδυτές πρέπει να κατανοούν τι πραγματικά προσπαθούν να προστατεύσουν.

Η σωστή διαχείριση του ρίσκου δεν σημαίνει αποφυγή κάθε αβεβαιότητας. Σημαίνει αναγνώριση των στόχων, των προτεραιοτήτων και των πραγματικών αναγκών που καθορίζουν τι σημαίνει ασφάλεια για τον καθένα.

Σημείωση: Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο Bloomberg και αποτελεί απόσπασμα προσαρμοσμένο από το βιβλίο «Worth the Risk: The Seven Myths That Keep Us From Taking the Chances We Need to Take» της Allison Schrager, το οποίο θα εκδοθεί από τη Yale University Press. Copyright © 2026 by Allison Schrager

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