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Οι περισσότερες ασιατικές αγορές κινήθηκαν πτωτικά την Παρασκευή, καθώς το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα εκτόξευσε τις μακροπρόθεσμες αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών τίτλων σε υψηλά πολλών ετών, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου.

Οι επενδυτές αναμένουν παράλληλα περισσότερες λεπτομέρειες από τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, στον Λευκό Οίκο, μετά τη συμφωνία για παράταση της εμπορικής εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

Τα futures των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στις ασιατικές συναλλαγές, μετά την οριακή υποχώρηση της Wall Street στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Πιέσεις από τις αποδόσεις των ομολόγων – Κόντρα στην τάση η Ιαπωνία

Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας αποτέλεσε εξαίρεση στο γενικότερο κλίμα, καταγράφοντας άνοδο 1,3%, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύθηκε κατά 1,2%.

Οι ιαπωνικές μετοχές συνέχισαν την ανάκαμψη μετά την τριήμερη αργία, με τις τεχνολογικές εταιρείες να ενισχύονται, ενώ το πιο αδύναμο γεν ευνόησε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Αντίθετα, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε σχεδόν 2%, ενώ ο δείκτης τεχνολογίας Hang Seng TECH σημείωσε απώλειες άνω του 2,5%.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,5%.

Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Ταϊβάν παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας, περιορίζοντας τους όγκους συναλλαγών στην περιοχή.

Εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων

Η πίεση στις μετοχές ήρθε μετά τη νέα έντονη πτώση στις διεθνείς αγορές κρατικών ομολόγων, η οποία αύξησε το κόστος δανεισμού.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου διαμορφώθηκε στο 5,1852%, μετά την άνοδο στο 5,2251% στην προηγούμενη συνεδρίαση, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 19 ετών.

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου κινήθηκε στο 5,4705%, μετά την άνοδο έως το 5,5016%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2004.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, με το 10ετές να φτάνει στο 3,115%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1996. Στην Αυστραλία, η αντίστοιχη απόδοση αυξήθηκε στο 5,408%.

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός μπορεί να παραμείνει επίμονος, αυξάνοντας τις προσδοκίες για νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Στο επίκεντρο οι συνομιλίες Τραμπ–Σι

Το Brent υποχώρησε ελαφρά την Παρασκευή, μετά την άνοδο άνω του 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, που προκλήθηκε από την επίθεση με πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία.

Η άνοδος των τιμών περιορίστηκε μετά τις πληροφορίες ότι ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν μια σταδιακή συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι Ουάσινγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν να παρατείνουν την εμπορική εκεχειρία για ακόμη δύο μήνες, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς, τις κινεζικές αγορές αμερικανικών προϊόντων, τις σπάνιες γαίες και τους περιορισμούς στην τεχνολογία.

Η εξέλιξη προσφέρει συνέχεια στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών, ωστόσο αφήνει ανοικτές σημαντικές στρατηγικές διαφορές, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για το αν η προσωρινή συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε πιο σταθερή λύση.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στα αμερικανικά επιτόκια προεξοφλούν πλέον πιθανότητα 70% για νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed τον Οκτώβριο, έναντι περίπου 53% νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Στις υπόλοιπες αγορές της Ασίας, ο δείκτης Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,2%, ενώ τα futures του ινδικού Nifty 50 παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα, δείχνοντας περιορισμένη κίνηση στο άνοιγμα της αγοράς.

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