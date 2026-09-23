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Τις εκτιμήσεις τους για τη νομισματική πολιτική της Fed, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της Τράπεζας της Ιαπωνίας αναθεώρησαν προς τα πάνω τις τελευταίες δύο εβδομάδες οι οικονομολόγοι της Morgan Stanley, προβλέποντας πλέον περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων.

Παρότι οι τρεις οικονομίες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, οι κεντρικές τράπεζες φαίνεται να συγκλίνουν σε ένα βασικό συμπέρασμα: η οικονομική ανάπτυξη παραμένει αξιοσημείωτα ανθεκτική παρά τα διαδοχικά σοκ που έχουν πλήξει την παγκόσμια οικονομία, ενώ οι νέες πιέσεις στις τιμές ενέργειας αυξάνουν τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να αποδειχθεί πιο επίμονος από ό,τι αναμενόταν.

Η Fed στο επίκεντρο της αναθεώρησης

Η μεγαλύτερη αλλαγή στις εκτιμήσεις της Morgan Stanley αφορά στη Fed. Για μεγάλο μέρος του έτους, οι οικονομολόγοι της τράπεζας εκτιμούσαν ότι η Fed ενδέχεται να μην προχωρήσει σε καμία αύξηση επιτοκίων.

Πλέον, μετά και την αύξηση που αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της FOMC τον Σεπτέμβριο, αναμένουν δύο ακόμη αυξήσεις, μία τον Δεκέμβριο και μία τον Μάρτιο, με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%-4,50%.

Όπως σημειώνεται, ο Πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, έχει επισημάνει τις πληθωριστικές επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανάλυση της Morgan Stanley, σημαντικότερο μήνυμα αποτελεί η εκτίμηση ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι ακόμη επαρκώς περιοριστική.

Με βάση αυτή την προσέγγιση, η Fed φαίνεται να επανεξετάζει όχι μόνο την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και το πόσο αυστηρή πρέπει να είναι η νομισματική πολιτική προκειμένου ο πληθωρισμός να επιστρέψει με διατηρήσιμο τρόπο στον στόχο.

Η Morgan Stanley χαρακτηρίζει τη μεταβολή περισσότερο επαναπροσαρμογή της πολιτικής παρά θεμελιώδη αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές ενδέχεται να έχουν υπερεκτιμήσει το εύρος των αυξήσεων που απομένουν.

Στο επίκεντρο δολάριο και ενεργειακό κόστος

Οι αναλυτές επισημαίνουν, πάντως, ότι η αλλαγή έχει σημαντικές επιπτώσεις για τις αγορές. Οι στρατηγικοί αναλυτές επιτοκίων της Morgan Stanley αναμένουν ότι οι επενδυτές θα προεξοφλήσουν νωρίτερα πρόσθετη αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν να εξετάζουν για πόσο μπορεί να διατηρηθεί μια περιοριστική πολιτική χωρίς να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη.

Παράλληλα, η μεγαλύτερη ευαισθησία της Fed στις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η ενέργεια ενισχύει, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, το σενάριο ενός ισχυρότερου δολαρίου.

Τους προηγούμενους μήνες, η άνοδος των τιμών ενέργειας είχε στηρίξει το ευρώ, καθώς οι επενδυτές θεωρούσαν ότι η ΕΚΤ αντιδρούσε πιο επιθετικά από τη Fed. Η συγκεκριμένη ασυμμετρία ενδέχεται πλέον να αλλάζει.

Οι αναλυτές συναλλάγματος της Morgan Stanley εξακολουθούν, επομένως, να τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης του δολαρίου, ιδιαίτερα έναντι του γιεν.

Νέα αύξηση επιτοκίων και από την ΕΚΤ

Παρόμοια είναι η εικόνα και στην Ευρωζώνη, αν και ο μηχανισμός μέσω του οποίου ενισχύονται οι πληθωριστικές πιέσεις είναι διαφορετικός.

Η νέα άνοδος των τιμών φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας οδήγησε τους οικονομολόγους της Morgan Stanley σε σημαντική αναθεώρηση προς τα πάνω των προβλέψεών τους για τον πληθωρισμό. Ως αποτέλεσμα, προσθέτουν πλέον μία ακόμη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, η ενεργειακή κρίση δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που αλλάζει τις εκτιμήσεις. Η οικονομική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη αποδεικνύεται επίσης πολύ πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, περιορίζοντας τις ανησυχίες ότι μια ακόμη ήπια σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να εκτροχιάσει την ανάπτυξη.

Έτσι, η ΕΚΤ φαίνεται να επικεντρώνεται ολοένα περισσότερο στην αποτροπή του κινδύνου οι υψηλότερες τιμές ενέργειας να μεταφερθούν σε ευρύτερες πληθωριστικές πιέσεις.

Η Ιαπωνία αλλάζει στρατηγική

Η εικόνα στην Ιαπωνία είναι διαφορετική, αλλά η βασική τάση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες. Για δεκαετίες, η μεγάλη πρόκληση για την Τράπεζα της Ιαπωνίας ήταν η δημιουργία πληθωρισμού. Πλέον, οι αξιωματούχοι της ανησυχούν ολοένα περισσότερο για το ενδεχόμενο ο πληθωρισμός να ξεπεράσει τον στόχο.

Μετά την αύξηση επιτοκίων της περασμένης εβδομάδας, η Morgan Stanley αναμένει ότι η BoJ θα αυξήσει το επιτόκιο στο 1,5% τον Δεκέμβριο και στη συνέχεια στο 1,75% τον Μάρτιο.

Όπως και η Fed και η ΕΚΤ, η BoJ αντιμετωπίζει μια οικονομία που έχει απορροφήσει την αυστηρότερη χρηματοπιστωτική πολιτική καλύτερα από ό,τι αναμενόταν.

Ωστόσο, οι στρατηγικοί αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει υπερβολικά υψηλό τελικό επίπεδο επιτοκίων στην Ιαπωνία, αφήνοντας περιθώριο για αναθεώρηση των προσδοκιών προς τα κάτω.

Ως αποτέλεσμα, παρότι τα ιαπωνικά επιτόκια ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται σταδιακά, οι αναλυτές συναλλάγματος της τράπεζας εξακολουθούν να βλέπουν ευρύτερη τάση αποδυνάμωσης του γεν, μόλις υποχωρήσουν οι προσωρινές επιδράσεις από τις τοποθετήσεις των επενδυτών.

Το κοινό νήμα Fed, ΕΚΤ και BoJ

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley, το κοινό στοιχείο στις τρεις κεντρικές τράπεζες είναι ότι το ενεργειακό σοκ έχει αλλάξει τη συζήτηση για τον πληθωρισμό, ενώ η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης έχει μεταβάλει περαιτέρω τη συζήτηση για τη νομισματική πολιτική.

Για τους επενδυτές, αυτό σημαίνει ότι το 2027 ενδέχεται να χαρακτηριστεί από υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο σε σχέση με όσα προέβλεπαν οι αγορές στην αρχή του έτους.

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