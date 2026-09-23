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Οι αγορές παραμένουν σχετικά ήρεμες μετά την αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) την περασμένη εβδομάδα, όμως ο κορυφαίος οικονομολόγος Μοχάμεντ Ελ Εριάν προειδοποιεί ότι μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η απαρχή ενός επικίνδυνου κύκλου αυξήσεων, με τις ίδιες τις αγορές να ενισχύουν αυτή την κατεύθυνση.

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της Allianz και πρώην συν-επικεφαλής επενδύσεων της PIMCO αντιμετώπισε θετικά την ομιλία του Προέδρου της Fed, Κέβιν Γουορς. Ωστόσο, σε άρθρο του στους Financial Times υποστηρίζει ότι ενδέχεται να προκύψουν νέα προβλήματα εάν η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες συνεχίσουν να αυστηροποιούν τη νομισματική πολιτική.

«Αν όλα αυτά συμβούν, τόσο οι αγορές όσο και η οικονομία μπορεί να βρεθούν σε δύσκολη θέση για έναν απλό λόγο: η νομισματική πολιτική δεν αποτελεί το καλύτερο εργαλείο αντιμετώπισης των σημερινών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών προκλήσεων», έγραψε.

Οι αγορές πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων

Οι επενδυτές έχουν επικεντρωθεί στις αυξήσεις επιτοκίων με στόχο τη συγκράτηση του πληθωρισμού. Οι υποστηρικτές μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής θεωρούν ότι ο περιορισμός των πληθωριστικών πιέσεων πρέπει να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Fed.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ελ Εριάν, αυτή η προσέγγιση μπορεί να περιπλέξει το έργο των κεντρικών τραπεζών όταν οι αγορές αρχίζουν να εξαρτώνται από ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά, πριν από την τελευταία συνεδρίαση της Fed, οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων είχαν ξεπεράσει το 90%, ενώ αναλυτές της αγοράς προειδοποιούσαν για σοβαρές συνέπειες εάν οι αξιωματούχοι αποφάσιζαν να κινηθούν διαφορετικά από τις προσδοκίες.

«Αντί να ανταποκρίνονται αυστηρά στα θεμελιώδη μεγέθη, οι θεσμοί συχνά αισθάνονται περιορισμένοι από ένα άτυπο συμβόλαιο με τους traders: να επιβεβαιώνουν την τιμολόγηση της αγοράς ή να διακινδυνεύουν έντονη χρηματοπιστωτική μεταβλητότητα», σημείωσε.

Ο κίνδυνος του «hall of mirrors»

Κατά τον Ελ Εριάν, αυτή η δυναμική δημιουργεί έναν περιττό κίνδυνο: να θυσιαστεί η πορεία της ευρύτερης οικονομίας προκειμένου να διατηρηθεί η ηρεμία στις αγορές.

Ο Κέβιν Γουορς έχει περιγράψει αυτή την κατάσταση ως το φαινόμενο του «hall of mirrors», όπου οι προσδοκίες των αγορών επηρεάζουν τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών και, στη συνέχεια, οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν εκ νέου τις αγορές.

Ο Ελ Εριάν δεν αμφισβητεί την ανάγκη περιορισμού του πληθωρισμού. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι σημαντικό μέρος της προσπάθειας για την αντιμετώπισή του θα πρέπει να προέλθει από τους νομοθέτες και όχι αποκλειστικά από τη νομισματική πολιτική.

Η οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στη Fed

Ο οικονομολόγος προειδοποιεί ότι, εάν δεν εφαρμοστούν λύσεις που αφορούν την προσφορά και τη ζήτηση, οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να επιστρέψουν στη λογική ότι η Fed είναι ο μοναδικός θεσμός που μπορεί να αντιμετωπίσει τα οικονομικά προβλήματα.

Παραπέμπει στην περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν μεγάλο μέρος της αντίδρασης στην κρίση ανατέθηκε σε ρυθμιστικές και τεχνοκρατικές αρχές, μεταξύ των οποίων και η Fed.

«Αν η έμφαση παραμείνει στη νομισματική πολιτική, η οικονομία κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μια περιττή αποδυνάμωση, που θα επιβαρύνει δυσανάλογα εκείνους που έχουν τη μικρότερη δυνατότητα να αντέξουν το κόστος», ανέφερε ο Ελ Εριάν. «Αυτό δεν θα εξυπηρετούσε ούτε την οικονομία ούτε την υγεία των αγορών».

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