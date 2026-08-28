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Ο ανώτατος Αμερικανός στρατιωτικός διοικητής στη Μέση Ανατολή δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκκαθαρίσει τις ιρανικές νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ, μετά τις αμφιβολίες που εξέφρασαν σύμμαχοι της Ουάσιγκτον για ανάλογους ισχυρισμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ανέφερε σε βίντεο διάρκειας τρεισήμισι λεπτών, που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, ότι «τους τελευταίους μήνες, οι δυνάμεις μας, με σχολαστικό και αθόρυβο τρόπο», καθάρισαν από νάρκες τις διεθνείς ναυτιλιακές οδούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στην επιχείρηση συμμετείχαν δύτες του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ομάδες SEALs και αεροσκάφη.

«Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και επικίνδυνες, για να το θέσω ήπια, αλλά ολοκληρώσαμε την αποστολή», δήλωσε ο Κούπερ στο βίντεο, το οποίο περιλάμβανε λεπτομερή χάρτη και σχετικό διάγραμμα.

«Το συμπέρασμα είναι ότι σήμερα οι διεθνείς ναυτιλιακές οδοί είναι ανοικτές και η δυναμική ενισχύεται», πρόσθεσε.

Ωστόσο, σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει κατ’ ιδίαν ότι τα Στενά του Ορμούζ πιθανότατα εξακολουθούν να είναι ναρκοθετημένα. Η θαλάσσια δίοδος αποτελεί κομβικό πέρασμα για τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιπασμάτων από τη Μέση Ανατολή.

Οι κίνδυνοι από τις νάρκες και οι επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων έχουν περιορίσει δραστικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά, μετά την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές εκτιμήσεις, οι ΗΠΑ πιθανότατα έχουν σημειώσει κάποια πρόοδο στις επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης. Ωστόσο, οι ίδιες πηγές θεωρούν ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν εξουδετερώσει το σύνολο των 80 έως 150 ναρκών που εκτιμάται ότι είχαν τοποθετήσει οι Ιρανοί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι απορρίπτουν αυτή την εκτίμηση. Πρόσωπο που γνωρίζει την αμερικανική θέση ανέφερε ότι οι συγκεκριμένοι αριθμοί είναι παρωχημένοι.

Την Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα Στενά του Ορμούζ –που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τις παγκόσμιες αγορές– «μια πλήρως λειτουργική θαλάσσια δίοδο», επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του ότι δεν έχουν απομείνει νάρκες.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν συμβάλει στη διέλευση 130 εκατ. βαρελιών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ τις τελευταίες 14 ημέρες.

Ο Μπέσεντ ηγείται της αμερικανικής προσπάθειας για οικονομική απομόνωση του Ιράν, μέσω ενός νέου κύματος κυρώσεων και περιορισμών, με στόχο να αυξηθεί η πίεση στην Τεχεράνη ώστε να υποχωρήσει.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης ότι ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το καθεστώς της κρίσιμης θαλάσσιας οδού αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία τριβής στις διακεκομμένες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ομάν για τον διαμοιρασμό εσόδων από το Ορμούζ. Το Ομάν βρίσκεται κατά μήκος της νότιας πλευράς της στρατηγικής θαλάσσιας αρτηρίας.

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