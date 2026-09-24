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Ο Kινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε πως ανυπομονεί να συζητήσει τα «μείζονα ζητήματα» και την «παγκόσμια κατάσταση» με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, μερικές ώρες μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον χθες Τετάρτη το βράδυ.

«Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον Πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν στις διμερείς σχέσεις μας και την παγκόσμια κατάσταση», σημείωσε ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Σι Τζινπίνγκ συνηγόρησε ξανά υπέρ της συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης του Πεκίνου, μερικές ώρες μετά την υποδοχή του στην αμερικανική πρωτεύουσα.

«Οι δυο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι», σημείωσε ο Σι Τζινπίνγκ, σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι ο κινεζικός και ο αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά».

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