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Η Κίνα προχώρησε σε αγορές εκατομμυρίων βαρελιών σαουδαραβικού αργού, μέσω μιας σπάνιας δημοπρασίας αλλά και στο πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβολαίων, αν και οι συνολικές ποσότητες παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο.

Τα κρατικά διυλιστήρια PetroChina και Sinochem Group, η Unipec, εμπορικός βραχίονας της Sinopec Group, καθώς και η ιδιωτική Rongsheng Petrochemical, αγόρασαν συνολικά 10 εκατ. βαρέλια ποικιλιών Arab Medium και Arab Heavy μέσω δημοπρασίας, σύμφωνα με traders που γνωρίζουν τη συναλλαγή. Τα φορτία προορίζονται για άμεση φόρτωση.

Παράλληλα, κινεζικά διυλιστήρια, μεταξύ των οποίων η Zhenhua Oil, έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 14 εκατ. βαρέλια αργού για φόρτωση τον επόμενο μήνα από τη Saudi Aramco, στο πλαίσιο ετήσιων συμβολαίων.

Στο μικροσκόπιο η επιστροφή της κινεζικής ζήτησης

Η αγορά παρακολουθεί στενά εάν οι συγκεκριμένες αγορές σηματοδοτούν σταθερότερη ανάκαμψη της κινεζικής ζήτησης, καθώς και πιθανή επανεκκίνηση της δημιουργίας αποθεμάτων.

Η Κίνα, ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού στον κόσμο, είχε περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου και τη δραστηριότητα των διυλιστηρίων της προκειμένου να μετριάσει τις επιπτώσεις από τον πόλεμο με το Ιράν. Η υποχώρηση της κινεζικής ζήτησης συνέβαλε παράλληλα στο να αποτραπεί μια ακόμη μεγαλύτερη εκτίναξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στη δημοπρασία, η Aramco προσέφερε φορτία υψηλής περιεκτικότητας σε θείο από σημεία εκτός των Στενών του Ορμούζ, με δυνατότητα φόρτωσης ακόμη και μέσα στον Αύγουστο.

Οι εναλλακτικές διαδρομές και το κόστος του πολέμου

Η Σαουδική Αραβία και οι Ασιάτες πελάτες της βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές εφοδιαστικές δυσκολίες λόγω του πολέμου. Το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα απέκτησε κομβική σημασία για τις σαουδαραβικές εξαγωγές μετά τις αναταράξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Ωστόσο, οι απειλές των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι έχουν αυξήσει τους κινδύνους για τους πλοιοκτήτες. Ορισμένα δεξαμενόπλοια επιλέγουν πλέον μεγαλύτερες και ακριβότερες διαδρομές γύρω από την Αφρική, προκειμένου να αποφύγουν πιθανές επιθέσεις.

Οι κατανομές φορτίων της Aramco προς την Κίνα για τον Σεπτέμβριο ακολουθούν διαπραγματεύσεις με Ασιάτες πελάτες σχετικά με τους όρους παράδοσης. Ορισμένα διυλιστήρια είχαν αντιδράσει όταν ενημερώθηκαν ότι θα έπρεπε να παραλάβουν πετρέλαιο από το Γιανμπού.

Οι ακριβείς όροι παράδοσης και τιμολόγησης για τους Κινέζους αγοραστές δεν έχουν γίνει γνωστοί.

Πριν από τον πόλεμο, η Κίνα αγόραζε συνήθως περίπου 40 έως 50 εκατ. βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου τον μήνα. Επομένως, ακόμη και οι νέες συμφωνίες απέχουν σημαντικά από τα προηγούμενα επίπεδα εμπορικών ροών.

Αυξάνεται η όρεξη για πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής

Παρά τη διαφορά αυτή, τα κινεζικά διυλιστήρια εμφανίζουν τελευταία αυξανόμενο ενδιαφέρον για αργό από τη Μέση Ανατολή. Η Rongsheng και άλλοι αγοραστές έχουν προχωρήσει πρόσφατα σε αγορές ιρακινού πετρελαίου, ενώ η Abu Dhabi National Oil Co. έχει προκηρύξει ήδη ένατη δημοπρασία για διάθεση φορτίων.

Η Adnoc συγκαταλέγεται στους παραγωγούς που έχουν καταφέρει με μεγαλύτερη επιτυχία να διατηρήσουν τις εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, παρά τους κινδύνους που έχει δημιουργήσει η σύγκρουση και τις σοβαρές διαταραχές στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

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