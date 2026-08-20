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Μια νέα γενιά κινεζικών ναυπηγείων διεκδικεί πλέον θέση στην απαιτητική αγορά των πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την παραγωγική βάση της χώρας. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η κινεζική ναυπηγική επέλαση δεν στηρίζεται αποκλειστικά στους μεγάλους κρατικούς ομίλους, αλλά αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερο βάθος.

Στις 16 Αυγούστου ξεκίνησε στο ναυπηγείο Yizheng Kangping Shipbuilding & Repair Yard η κατασκευή ενός PCTC χωρητικότητας 5.000 οχημάτων. Το πλοίο έχει παραγγελθεί από τη Hainan Chunlong International Shipping, ενώ ο σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκε από το MARIC, το Ινστιτούτο Έρευνας 708 του κινεζικού ομίλου CSSC.

Η σημασία της παραγγελίας δεν περιορίζεται στο μέγεθος του πλοίου. Το Kangping είναι ένα σχετικά μικρό, ιδιωτικών συμφερόντων ναυπηγείο, με πολύ χαμηλότερη διεθνή προβολή σε σύγκριση με τις μεγάλες μονάδες της CSSC και τους ισχυρούς εισηγμένους ιδιωτικούς ομίλους της Κίνας. Η είσοδός του στα car carriers φανερώνει ότι η τεχνογνωσία για την κατασκευή πιο σύνθετων τύπων πλοίων εξαπλώνεται σταδιακά σε μεγαλύτερο αριθμό κινεζικών ναυπηγείων.

Τα PCTC αποτελούν σαφώς πιο απαιτητικές κατασκευές από τα συμβατικά φορτηγά πλοία. Χρειάζονται εξειδικευμένο σχεδιασμό, σύνθετη διαμόρφωση των καταστρωμάτων, αυξημένα πρότυπα πυρασφάλειας και υποδομές για τη διαχείριση διαφορετικών κατηγοριών οχημάτων.

Το συγκεκριμένο πλοίο θα διαθέτει πολλαπλά ρυθμιζόμενα καταστρώματα, ώστε να μπορεί να μεταφέρει συμβατικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά οχήματα, SUV, βαρέα φορτηγά και μηχανήματα έργου. Η ευελιξία αυτή ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των ταχύτατα αυξανόμενων κινεζικών εξαγωγών αυτοκινήτων.

Η ναυπήγηση αποτελεί, ταυτόχρονα, μήνυμα προς τον διεθνή ανταγωνισμό. Εφόσον περισσότερα μικρά και μεσαία κινεζικά ναυπηγεία μπορούν να περάσουν από την κατασκευή bulk carriers και containerships σε τεχνικά πολυπλοκότερα car carriers, τότε η πραγματική ναυπηγική δυναμικότητα της Κίνας ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνεται απλώς στα στοιχεία των σημερινών βιβλίων παραγγελιών.

Η επόμενη φάση του κινεζικού ανταγωνισμού, επομένως, δεν θα προέλθει μόνο από τους παραδοσιακούς γίγαντες. Πίσω τους διαμορφώνεται ένα ευρύτερο δίκτυο ιδιωτικών ναυπηγείων, το οποίο αποκτά σταδιακά την τεχνογνωσία για να διεκδικήσει παραγγελίες υψηλότερης αξίας και μεγαλύτερης τεχνικής δυσκολίας.

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