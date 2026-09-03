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Μια δικαστική διαμάχη ύψους περίπου 119,5 εκατ. δολαρίων (439 εκατ. ντιρχάμ) φέρνει αντιμέτωπες δύο εταιρείες της αγοράς πολυτελών ακινήτων στο Ντουμπάι, με τη Luxhabitat να στρέφεται κατά της Dubai Sotheby’s International Realty, πρώην επιχειρηματικού της συνεργάτη.

Η Luxhabitat υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν κατέβαλε το ποσοστό εσόδων που προβλεπόταν σε συμφωνία συνεργασίας του 2020, σύμφωνα με έγγραφα που έχουν κατατεθεί στα Δικαστήρια του Διεθνούς Οικονομικού Κέντρου του Ντουμπάι (Dubai International Financial Centre Courts) μεταξύ 2024 και 2026.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, η Dubai Sotheby’s International Realty προσπάθησε να περιορίσει τις υποχρεώσεις της μεταφέροντας «σημαντικό» μέρος των εσόδων της σε άλλη εταιρεία, δηλώνοντας χαμηλότερα έσοδα από πωλήσεις και μη παρέχοντας ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.

Η αντίθετη θέση της Sotheby’s

Η Dubai Sotheby’s International Realty απορρίπτει τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η Luxhabitat δεν ήταν εταίρος σε κοινή επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά εξωτερικός πάροχος υπηρεσιών μάρκετινγκ.

Στα δικαστικά της έγγραφα αναφέρει ότι η ερμηνεία της συμφωνίας από τη Luxhabitat είναι λανθασμένη και ότι το ποσό των αποζημιώσεων που διεκδικεί είναι υπερβολικό.

Οι δύο εταιρείες αρνήθηκαν να σχολιάσουν τη δικαστική υπόθεση.

Από τη στρατηγική συνεργασία στη σύγκρουση

Η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε το 2020, όταν η Luxhabitat και η Dubai Sotheby’s International Realty ανακοίνωσαν μια «μακροπρόθεσμη στρατηγική συμμαχία» με στόχο τη δημιουργία «της πιο επιδραστικής εταιρείας πολυτελών ακινήτων στην περιοχή του Κόλπου».

Στη συνέχεια, η επιχείρηση του Τζορτζ Αζάρ άρχισε να δραστηριοποιείται με την ονομασία Luxhabitat Sotheby’s International Realty.

Η Luxhabitat υποστηρίζει ότι μετέφερε τους μεσίτες της στη νέα εταιρεία και ότι, βάσει της συμφωνίας, δικαιούνταν ποσοστό 5% έως 6% των συνολικών μικτών εσόδων.

Το 2023 επιχείρησε να εμποδίσει δικαστικά την αφαίρεση του ονόματός της από το εμπορικό σήμα της εταιρείας, όμως το αίτημά της απορρίφθηκε καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για επείγουσα παρέμβαση.

Η διαμάχη για τα έσοδα και την Prime Realty

Η νέα αγωγή κατατέθηκε στα τέλη του 2024, με τη Luxhabitat να ζητεί περίπου 439 εκατ. ντιρχάμ, υποστηρίζοντας ότι η Dubai Sotheby’s International Realty δεν τήρησε τη συμφωνία διαμοιρασμού εσόδων.

Παράλληλα, κατηγορεί την εταιρεία ότι διοχέτευσε έσοδα μέσω της μεσιτικής Prime Realty Real Estate LLC, προκειμένου να αποκρύψει το πραγματικό ύψος των πωλήσεων.

Η Sotheby’s υποστηρίζει από την πλευρά της ότι η Prime Realty δεν αποτελεί «συνδεδεμένη εταιρεία» και ότι τα έσοδά της δεν θα πρέπει να υπολογίζονται στα «συνολικά μικτά έσοδα» της συμφωνίας.

Η Dubai Sotheby’s International Realty προσπάθησε χωρίς επιτυχία να πετύχει την πρόωρη απόρριψη της αγωγής και, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, διατάχθηκε να καταβάλει στη Luxhabitat περισσότερα από 800.000 ντιρχάμ για δικαστικά έξοδα. Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η αυτοκρατορία της Sotheby’s στα ακίνητα

Η Sotheby’s International Realty λειτουργεί μέσω συστήματος franchise και αποσπάστηκε από τον γνωστό οίκο δημοπρασιών το 1976, χωρίς πλέον να συνδέεται εταιρικά μαζί του.

Η Dubai Sotheby’s International Realty ανήκει και λειτουργεί ανεξάρτητα από τον παγκόσμιο δικαιοπάροχο και θεωρείται μία από τις κορυφαίες εταιρείες πολυτελών ακινήτων στη Μέση Ανατολή.

Μεταξύ των μεγάλων συναλλαγών της περιλαμβάνεται η πώληση παραθαλάσσιας κατοικίας στο Ντουμπάι έναντι 280 εκατ. ντιρχάμ νωρίτερα φέτος.

Ο Τζορτζ Αζάρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ελέγχει επίσης τις μονάδες Sotheby’s International Realty στη Σαουδική Αραβία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης προσοχής γύρω από τις δραστηριότητες του ομίλου. Τον Αύγουστο του 2025, η UK Sotheby’s International Realty έκανε δωρεά 100.000 λιρών στο Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ, ενώ τον Ιούνιο το Bloomberg μετέδωσε καταγγελίες εργαζομένων στη βρετανική μονάδα για ανάρμοστη συμπεριφορά και εκφοβισμό, μεταξύ άλλων και από τον Τζορτζ Αζάρ.

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