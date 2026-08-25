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Σε ανακατανομή του φορολογικού βάρους, με ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και μεγαλύτερη επιβάρυνση των ισχυρότερων επιχειρήσεων, προχωρά η Πολωνία. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ σχεδιάζει να μειώσει τις φορολογικές επιβαρύνσεις για τη μεσαία τάξη και, ταυτόχρονα, να αυξήσει τον εταιρικό φόρο που καταβάλλουν οι όμιλοι με υψηλά έσοδα.

Όπως ανακοίνωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός, το εισοδηματικό όριο από το οποίο αρχίζει να εφαρμόζεται ο δεύτερος φορολογικός συντελεστής πρόκειται να αυξηθεί από τις 120.000 στις 130.000 ζλότι, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 35.000 δολάρια.

Προκειμένου να καλυφθούν οι απώλειες εσόδων που θα προκύψουν για τον κρατικό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή από το 19% στο 22% για τις επιχειρήσεις των οποίων τα ετήσια έσοδα ξεπερνούν τα 50 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το Reuters.

Ποιοι ωφελούνται

Με βάση το φορολογικό σύστημα που ισχύει σήμερα, τα εισοδήματα μέχρι τις 120.000 ζλότι επιβαρύνονται με φορολογικό συντελεστή 12%. Για το μέρος του εισοδήματος που βρίσκεται πάνω από το συγκεκριμένο όριο εφαρμόζεται συντελεστής 32%, σύμφωνα με στοιχεία της πολωνικής φορολογικής διοίκησης.

Η μετατόπιση του ορίου στις 130.000 ζλότι έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο τμήμα του εισοδήματος των φορολογουμένων να παραμένει στη χαμηλότερη φορολογική κλίμακα. Από τη συγκεκριμένη αλλαγή αναμένεται να επωφεληθούν κυρίως εργαζόμενοι και επαγγελματίες των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται κοντά ή λίγο υψηλότερα από το σημερινό όριο και οι οποίοι μέχρι σήμερα φορολογούνταν με συντελεστή 32% για το επιπλέον εισόδημά τους.

Ο λογαριασμός στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις

Στον αντίποδα βρίσκονται οι εταιρείες με ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, για τις οποίες προβλέπεται αύξηση του εταιρικού φόρου κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες.

Με αυτή την επιλογή, η πολωνική κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει τη μεταρρύθμιση δημοσιονομικά ουδέτερη. Τα φορολογικά έσοδα που αναμένεται να χαθούν εξαιτίας της μικρότερης επιβάρυνσης των φυσικών προσώπων θα επιχειρηθεί να αναπληρωθούν μέσω της αυξημένης φορολόγησης των μεγαλύτερων εταιρικών φορολογουμένων.

Η Πολωνία είχε ήδη προχωρήσει σε ενίσχυση της φορολογικής πίεσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με στόχο τη χρηματοδότηση των αυξημένων αμυντικών δαπανών της χώρας. Η νέα φορολογική παρέμβαση, ωστόσο, έχει ευρύτερη εμβέλεια, καθώς δεν αφορά αποκλειστικά τις τράπεζες, αλλά θέτει ως βασικό κριτήριο το ύψος των εσόδων των επιχειρήσεων.

Το πολιτικό μήνυμα του Τουσκ

Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση αποτυπώνει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ: μεγαλύτερη προστασία για τα μεσαία εισοδήματα και αυξημένη συνεισφορά των οικονομικά ισχυρότερων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση του κρατικού προϋπολογισμού.

Καθοριστική θα είναι πλέον η εξειδίκευση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων. Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποσαφηνίσει πότε ακριβώς θα τεθούν σε εφαρμογή οι αλλαγές, πόσοι φορολογούμενοι εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από αυτές, ούτε ποιο ύψος πρόσθετων εσόδων αναμένει να εξασφαλίσει μέσω της αύξησης του εταιρικού φόρου.

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