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Η συνεχής ροή πολιτικών ηγετών που επισκέπτονται το Διαστημικό Κέντρο της Αντόγια στη βόρεια Νορβηγία καταδεικνύει τη ζωτική του σημασία: ενδέχεται να αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία της Ευρώπης να καλύψει τη διαφορά στον αγώνα του διαστήματος, απελευθερώνοντας παράλληλα την Ευρώπη από την εξάρτηση από την SpaceX του Έλον Μασκ.

Η εκτόξευση δορυφόρων σε τροχιά «είναι μια ικανότητα που έχει μεγάλη σημασία για τη Νορβηγία, για την ΕΕ, για την Ευρώπη», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Κέτιλ Όλσεν, διευθύνων σύμβουλος της Andøya Space και πρώην υποναύαρχος της Νορβηγίας. «Για εμάς, πρόκειται για στρατηγική αυτονομία, για κυριαρχία και για ευρωπαϊκή ανεξαρτησία».

Οι δορυφόροι παρατήρησης, επικοινωνιών και ακριβούς γεωεντοπισμού αποτελούν στρατιωτικές ανάγκες εδώ και χρόνια, ενώ πολλά νέα όπλα κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Κίνα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ επενδύουν περισσότερα από 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε τέτοιες προσπάθειες, τοποθετώντας εκατοντάδες δορυφόρους σε τροχιά την τελευταία πενταετία και δοκιμάζοντας όπλα τόσο στη Γη όσο και στο διάστημα.

Από αυτόν τον εντεινόμενο αγώνα απουσιάζει η Ευρώπη, η οποία παρακωλύεται από ασυμβίβαστα συμφέροντα, περιορισμένους εθνικούς προϋπολογισμούς και την έλλειψη ενός κρίσιμου στοιχείου της διαστημικής τεχνολογίας: επαρκών πυραύλων.

Ο κινεζικός πύραυλος «Long March 5» και οι ρωσικοί πύραυλοι «Proton-M» και «Angara A5» μπορούν ο καθένας να μεταφέρει περίπου 25.000 κιλά σε τροχιά. Ο Falcon Heavy της SpaceX μπορεί να μεταφέρει σχεδόν 64.000 κιλά.

Ο Ariane 6, τον οποίο διαχειρίζεται η γαλλική εταιρεία Arianespace SA, μπορεί να μεταφέρει περίπου 22.000 κιλά — ωστόσο, η παραγωγή των προωθητήρων και η υποδομή τον περιορίζουν σε περίπου 10 εκτοξεύσεις ετησίως.

Μία από τις μεγάλες ελπίδες της Ευρώπης, η γερμανική Isar Aerospace SE, έχει αναβάλει επανειλημμένα την προγραμματισμένη αποστολή «Onward and Upward» και δεν έχει ακόμη ορίσει νέα ημερομηνία.

Εν τω μεταξύ, μια απειλητική συσσώρευση απειλών αυξάνεται σταθερά με την πάροδο των ετών. Αν και η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε τροχιά απαγορεύεται από συνθήκη, άλλες στρατιωτικές κινήσεις δεν απαγορεύονται.

Ορισμένες από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την άμυνα είναι ευρέως γνωστές: ο πρώτος στρατιωτικός δορυφόρος τέθηκε σε τροχιά στα τέλη της δεκαετίας του 1950, και σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 600, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε ο αστροφυσικός Τζόναθαν ΜακΝτάουελ. Η έννοια των κατασκοπευτικών δορυφόρων που καταγράφουν εικόνες και συλλέγουν σήματα επικοινωνιών είναι ευρέως γνωστή.

Η Ινδία, η Κίνα και η Ρωσία έχουν όλες δοκιμάσει αντιδορυφορικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από το έδαφος. Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν για τελευταία φορά τέτοια δοκιμή το 2008, καταστρέφοντας έναν δορυφόρο με έναν πύραυλο SM-3 Block IIA που εκτοξεύθηκε από πλοίο, και έκτοτε έχουν κηρύξει αναστολή τέτοιων ασκήσεων.

Το 2021, η Κίνα έθεσε σε τροχιά ένα αντικείμενο που αργότερα φάνηκε να αναπτύσσει ή να εκτοξεύει ένα άλλο το οποίο επανήλθε στη Γη. Αναλυτές ανέφεραν ότι πιθανότατα επρόκειτο για ένα είδος συστήματος τροχιακού βομβαρδισμού (FOBS), το οποίο τοποθετεί μια πυρηνική κεφαλή σε τροχιά που της επιτρέπει να χτυπήσει έναν στόχο στη Γη σε απρόβλεπτο χρόνο και κατεύθυνση.

Η δοκιμή της Κίνας προχώρησε το concept ένα βήμα παραπέρα, προσθέτοντας ένα υπερηχητικό όχημα ολίσθησης στην κεφαλή, ώστε να μπορεί να ελιχθεί καθώς πλησιάζει τον στόχο.

Οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία έχουν αναπτύξει δορυφόρους που μπορούν να ελιχθούν στο διάστημα, πραγματοποιώντας διελεύσεις κοντά σε συστήματα άλλων χωρών για να τα καταγράψουν ή να τα χειραγωγήσουν. Άλλοι αιωρούνται αργά ακριβώς κάτω από τη γεωστατική τροχιά, παρακολουθώντας τα σήματα που εκπέμπονται από δορυφόρους επικοινωνιών και έγκαιρης προειδοποίησης που βρίσκονται εκεί.

Την παραμονή της εισβολής στην Ουκρανία στις αρχές του 2022, μια ρωσική κυβερνοεπίθεση στο δίκτυο δορυφόρων της Viasat Inc. έθεσε εκτός λειτουργίας μόντεμ σε ολόκληρη την Ευρώπη και διακόπηκε η επικοινωνία σε πολλές περιοχές, προκαλώντας τη διακοπή λειτουργίας χιλιάδων ανεμογεννητριών στη Γερμανία. Από τότε, το Βερολίνο έχει δεσμευτεί να επενδύσει 35 δισεκατομμύρια ευρώ σε αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες στο διάστημα έως το 2030.

Aπό την πλευρά της, ενώ η Arianespace έχει επιτυχημένο ιστορικό — και γεμάτο βιβλίο παραγγελιών για ωφέλιμα φορτία, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των δορυφόρων Leo της Amazon.com Inc. — το κέντρο εκτόξευσής της βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Γαλλική Γουιάνα.

Η τοποθεσία αυτή στη Νότια Αμερική για μια στρατηγική ευρωπαϊκή εγκατάσταση δεν φαίνεται ιδανική σε μια εποχή που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να ασκήσει τον έλεγχο των ΗΠΑ στο δυτικό ημισφαίριο.

Αυτός είναι ένας λόγος για την ανάπτυξη δυνατοτήτων εκτόξευσης πιο κοντά στην ηπειρωτική Ευρώπη. Επιπλέον, η προοπτική να εξαρτάται κανείς από την εκτοξευτική ικανότητα του Μασκ, του οποίου οι πολιτικές συμμαχίες τον έχουν οδηγήσει να υποστηρίζει ακροδεξιές «εναλλακτικές» λύσεις έναντι των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, μεταξύ άλλων στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύει ακόμη περισσότερο την τάση προς την αυτονομία.

Η πιο ελπιδοφόρα ευρωπαϊκή τοποθεσία είναι το Διαστημικό Κέντρο της Αντόγια, το οποίο φιλοξένησε τις προσπάθειες εκτόξευσης της Isar Aerospace.

Τόσο μεμονωμένα όσο και συλλογικά, οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να μπουν στο παιχνίδι. Εκτός από τη Γερμανία, η Πολωνία αγοράζει τρεις δορυφόρους από τη φινλανδική νεοφυή επιχείρηση Iceye έναντι 200 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει διαθέσει 3,2 δισεκατομμύρια λίρες για νέες διαστημικές δυνατότητες.

Η Γαλλία διαθέτει πιο προηγμένα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων μικρών συστημάτων «φρουρών» για την περιπολία γύρω από ευαίσθητους δορυφόρους — το Yeux en Orbite pour un Demonstrateur Agile, ή YODA — και πειραματίζεται με τη χρήση λέιζερ στο έδαφος ή στο διάστημα για την παρεμπόδιση εχθρικών δραστηριοτήτων.

Η γερμανική εταιρεία Rocket Factory Augsburg (RFA) σχεδιάζει μια εκτόξευση αυτό το καλοκαίρι σε μια πρώην βάση της RAF στο SaxaVord, στα Νησιά Σέτλαντ, το βορειότερο τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο επίσης διεκδικεί να γίνει ευρωπαϊκός κόμβος.

Η RFA είναι θυγατρική της γερμανικής εταιρείας κατασκευής δορυφόρων OHB SE, η οποία συμμετέχει σε κοινοπραξία με την Airbus SE και τη Rheinmetall AG για την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας δορυφορικού διαδικτύου για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η ΕΕ, εν τω μεταξύ, δημοσίευσε την Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική για την Ασφάλεια και την Άμυνα το 2022 και έκτοτε έχει θέσει σε λειτουργία τμήματα του νέου της δικτύου ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών IRIS2 και GOVSATCOM, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας ύψους 10,6 δισ. ευρώ με στόχο να προσφέρει μια εναλλακτική λύση έναντι του Starlink και να απεξαρτηθεί από την αμερικανική υποστήριξη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το δίκτυο IRIS2 θα διαθέτει τελικά 290 δορυφόρους σε πολλαπλές τροχιές. Προβλέπεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως το 2030, εξυπηρετώντας τόσο ιδιώτες πελάτες όσο και κυβερνήσεις. Η SES SA με έδρα το Λουξεμβούργο, η γαλλική Eutelsat SA και η ισπανική Hispasat SA κατασκευάζουν τους δορυφόρους.

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