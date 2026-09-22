Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για δεκαετίες, ο χάρτης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη φαινόταν απλός: η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιούνταν κυρίως στον ηλιόλουστο νότο, ενώ ο βορράς βασιζόταν στην αιολική. Ωστόσο, η κατακόρυφη πτώση του κόστους του εξοπλισμού και οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν καταστήσει βιώσιμα τα ηλιακά έργα σε περιοχές που κάποτε θεωρούνταν πολύ σκοτεινές, κρύες ή απομακρυσμένες για να αποδώσουν.

Σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία, για πρώτη φορά, οι επενδυτές και οι εταιρείες κοινής ωφέλειας πρόσθεσαν περισσότερη νέα ηλιακή ισχύ από ό,τι αιολική το 2025, μια τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και φέτος, σύμφωνα με το BloombergNEF.

Οι κατασκευαστές σχεδιάζουν ήδη το επόμενο κύμα έργων. Οι εταιρείες έχουν προτείνει τουλάχιστον άλλα 300 μεγαβάτ ηλιακής ενέργειας στη βόρεια περιοχή της Λαπωνίας στη Φινλανδία. Έργα ισχύος περίπου 600 μεγαβάτ αναζητούν σύνδεση με το δίκτυο στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας.

Η δυναμική του κλάδου στη βόρεια πλευρά της Ευρώπης έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πιο νότια. Στην Ισπανία έχουν εγκατασταθεί τόσα πολλά ηλιακά συστήματα που οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας καταρρέουν και οι επενδυτές αποκομίζουν ελάχιστη ή καθόλου απόδοση για τα χρήματά τους.

Στις σκανδιναβικές χώρες, όμως, η στροφή αυτή οφείλεται σε μια σημαντική βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας. Σύμφωνα με την Aurora Energy Research, το κόστος των φωτοβολταϊκών πάνελ και του σχετικού εξοπλισμού στην Ευρώπη έχει μειωθεί κατά 30% από το 2021, ενώ οι υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν καταστήσει τα έργα πολύ πιο ελκυστικά.

Λίγα έργα απεικονίζουν αυτή τη μεταμόρφωση καλύτερα από το φωτοβολταϊκό πάρκο Simo της Exilion, ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου. Το πάρκο αποκομίζει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι ένα έργο στη βόρεια Φινλανδία θα παρήγαγε περίπου το 82% της ετήσιας παραγωγής του μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου. Για ένα παρόμοιο έργο στη Μαδρίτη, το ποσοστό αυτό θα ήταν 58%.

Η επιχειρηματική μελέτη της Exilion προϋποθέτει σχεδόν μηδενική παραγωγή μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, θεωρώντας οποιαδήποτε χειμερινή παραγωγή ως επιπλέον κέρδος. Η τοποθεσία φιλοξενεί επίσης ένα αιολικό πάρκο, το οποίο παράγει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής του ενέργειας κατά τη διάρκεια των σκοτεινών χειμερινών μηνών, καταδεικνύοντας πώς οι δύο τεχνολογίες αλληλοσυμπληρώνονται όλο και περισσότερο στα βόρεια κλίματα και στα λεγόμενα υβριδικά έργα. Όλο και πιο συχνά ενσωματώνονται και μπαταρίες.

Η λειτουργία σε τόσο βόρειες περιοχές συνοδεύεται επίσης από ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με τα έργα που κατασκευάζονται στην ηπειρωτική Ευρώπη. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες βοηθούν τα ηλιακά πάνελ να λειτουργούν πιο αποδοτικά, ενώ το χιόνι αντανακλά επιπλέον φως στα πάνελ της εγκατάστασης, ενισχύοντας την παραγωγή.

Ωστόσο, η μετατόπιση αυτή δεν περιορίζεται στις σκανδιναβικές χώρες. Σε ολόκληρη τη βόρεια Σκωτία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις εγκαθιστούν ηλιακά πάνελ με ρυθμό ρεκόρ.

Η εταιρεία εγκατάστασης AES Renewables έχει εγκαταστήσει ηλιακά συστήματα μέχρι το Thurso, σχεδόν στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με το Όσλο.

Σχεδόν 2.000 σπίτια στα Highlands της Σκωτίας και στα νησιά εγκατέστησαν ηλιακούς συλλέκτες κατά τη διάρκεια των έξι μηνών έως τον Απρίλιο, παρά το γεγονός ότι η περιοχή δέχεται μόλις το 50% της ηλιοφάνειας της νότιας Ισπανίας. Η ζήτηση ώθησε την AES να αυξήσει το προσωπικό της κατά περισσότερο από 50% από τις αρχές του περασμένου έτους.

Οι εγκαταστάσεις αυξάνονται επίσης στις Νήσους Φερόες. Πριν από λίγα χρόνια, οι νήσοι διέθεταν μόνο λίγα ηλιακά πάρκα, αλλά το χαμηλότερο κόστος και το αυξανόμενο ενδιαφέρον από νοικοκυριά και επιχειρήσεις αλλάζουν αυτή την κατάσταση.

Η τοπική εταιρεία κοινής ωφέλειας SEV εκτιμά ότι υπάρχουν πλέον περισσότερες από 60 εγκαταστάσεις, ενώ άλλες 25 έως 30 αναμένουν έγκριση. Αν και οι Νήσοι Φερόες δέχονται συνολικά σχετικά λίγη ηλιακή ακτινοβολία, οι νέες ηλιακές εγκαταστάσεις συνδυάζονται άριστα με την αιολική και την υδροηλεκτρική ενέργεια, οι οποίες παράγουν λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Διαβάστε ακόμη

Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA

Hg: Το «βαρύ πυροβολικό» του software έρχεται στην Ελλάδα – Η διαχείριση των $110 δισ. και η διαδρομή μέχρι την EntersoftOne

Ενα καταφύγιο πολυτέλειας στην όαση της αιγυπτιακής ερήμου

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ