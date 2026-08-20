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Ο Νταν Ιβάσκιν ήθελε να συμμετάσχει στη συμφωνία για τη χρηματοδότηση ενός τεράστιου συγκροτήματος κέντρων δεδομένων της Oracle Corp. αξίας 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Μίσιγκαν, υπό την προϋπόθεση ότι θα γινόταν με τον δικό του τρόπο.

Στα τέλη του περασμένου έτους, ο διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων της Pacific Investment Management Co. ήταν πρόθυμος να αναλάβει η εταιρεία του τον ρόλο του κύριου επενδυτή σε αυτή την φιλόδοξη χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορούσε να διαμορφωθεί ως μακροπρόθεσμα ομόλογα — με πιο ελκυστικές αποδόσεις — που θα αντιστοιχούσαν στη διάρκεια της μίσθωσης της Oracle, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η Bank of America Corp., η οποία ήταν επιφορτισμένη με τη διοργάνωση της συναλλαγής, δέχτηκε αρχικό ενδιαφέρον από άλλους επενδυτές για εναλλακτικές επιλογές, όπως ομόλογα με βραχύτερη διάρκεια και χαμηλότερο κόστος, αλλά ο χρονισμός αποδείχθηκε δύσκολος.

Οι τράπεζες είχαν χρηματοδοτήσει δάνεια δισεκατομμυρίων δολαρίων για κέντρα δεδομένων που συνδέονται με την Oracle, και ορισμένοι δανειστές δυσκολεύονταν να ξεφορτωθούν το χρέος.

Μήνες αργότερα, η BofA επανήλθε και φάνηκε πρόθυμη να συνάψει μια ιδιωτική συμφωνία με τους όρους της Pimco.

Η Pimco υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές εταιρείες που προειδοποίησαν για τους κινδύνους στις αγορές ιδιωτικού χρέους, ενώ ο 56χρονος Ιβάσκιν έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με τα τρισεκατομμύρια δολάρια που εισρέουν στις υποδομές που στηρίζουν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, μια εταιρεία αξίας 2,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν μπορεί απλώς να παραμείνει αμέτοχη στις μεγαλύτερες συναλλαγές της αγοράς χρέους. Γι’ αυτό και προχωρά με προσοχή.

Ο Ιβάσκιν έχει συγκροτήσει μια ομάδα 30 έως 40 ατόμων ειδικά για να επιβλέπει τις επενδύσεις της εταιρείας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης, ενώ εγκρίνει προσωπικά κάθε συναλλαγή.

«Είναι κρίσιμο να το κάνουμε σωστά», δήλωσε ο πρόεδρος της Pimco, Κρίστιαν Στράκε, σε συνέντευξή του. «Πραγματικά αναλαμβάνουμε ηγετικό ρόλο στη χρηματοδότηση μόνο όταν μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συναλλαγές και να καθορίσουμε τους όρους μας».

Η πεποίθηση του Ιβάσκιν για την ποιότητα των συναλλαγών που σχεδιάζει αντανακλάται στο εμβληματικό αμοιβαίο κεφάλαιο που επιβλέπει, το οποίο κατέχει ομόλογα αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων από μια ξεχωριστή χρηματοδότηση ύψους 29 δισ. δολαρίων που βοήθησε να οργανώσει πέρυσι για ένα συγκρότημα κέντρων δεδομένων της Meta Platforms Inc. στη Λουιζιάνα.

Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 15% της έκθεσης της εταιρείας στη χρηματοδότηση της Meta και περίπου το 1,2% του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η εταιρεία κατέχει περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμφωνία με την Oracle σε όλα τα αμοιβαία κεφάλαιά της.

Τα στελέχη της Pimco δηλώνουν ότι έχουν επίγνωση των κινδύνων που ενέχει η επένδυση σε μια αναδυόμενη τεχνολογία και έχουν βρει τρόπους να τους μετριάσουν. Στην περίπτωση της συμφωνίας με τη Meta, η εταιρεία ομολόγων εξασφάλισε συμφωνία με τον τεχνολογικό κολοσσό, σύμφωνα με την οποία θα αποζημιώσει τους επενδυτές για πιθανές απώλειες, εάν τερματίσει πρόωρα τη μίσθωση ή επιλέξει να μην την ανανεώσει και η αξία του κέντρου δεδομένων πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.

Αξιοποίηση του μεγέθους της εταιρείας

Οι λεγόμενοι hyperscalers, όπως η Meta και η Oracle, αναμένεται να δαπανήσουν περισσότερα από 5,3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων έως το 2030, σύμφωνα με την Goldman Sachs Group Inc. Το χρέος που διαπραγματεύεται ιδιωτικά θα είναι κρίσιμο για τη χρηματοδότηση αυτής της ανάπτυξης.

Η Pimco εντάσσεται στις τάξεις των κολοσσών των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της Apollo Global Management Inc., αξιοποιώντας το μέγεθός της για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι μεγαλύτερες συναλλαγές χρέους του κλάδου.

Αν και η Pimco μπορεί να είναι νεοεισερχόμενη στον τομέα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης, βασίζεται στον ίδιο τρόπο δράσης που χαρακτηρίζει την εταιρεία εδώ και δεκαετίες.

Η διάρκεια της χρηματοδότησης αποδείχθηκε το βασικό σημείο διαφωνίας για την Pimco κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας με την Oracle.

Οι χρηματοδότες του έργου, η Blackstone Inc. και η Related Digital — μια επιχείρηση της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων της Νέας Υόρκης Related Cos. — κατασκεύαζαν τον χώρο ειδικά για την Oracle, η οποία είχε συμφωνήσει σε μακροπρόθεσμη μίσθωση.

Η Pimco επιθυμούσε μακροπρόθεσμο χρέος που να αντιστοιχεί στη μίσθωση αυτή, ενώ η BofA και η Related αρχικά επιδίωκαν βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση που θα μείωνε το κόστος δανεισμού, καθώς και ένα δικαίωμα προαίρεσης (call option) που θα επέτρεπε την πρόωρη εξόφληση.

Η βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση είναι συνήθως φθηνότερη για τους δανειολήπτες, αλλά εκθέτει τους επενδυτές σε κίνδυνο αναχρηματοδότησης, σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς επιδεινωθούν πριν από τη λήξη του χρέους.

Τελικά, η Pimco πέτυχε το σκοπό της. Η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων καθόρισε τη δομή της χρηματοδότησης, συμφώνησε στο δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης με τρόπο που θα προστάτευε τις αποδόσεις της, εξασφάλισε το μεγαλύτερο μέρος της συναλλαγής και άφησε τις τράπεζες να συνενώσουν το υπόλοιπο σε άλλους επενδυτές.

Το αποτέλεσμα κατέδειξε την ικανότητα της Pimco να διαμορφώνει όχι μόνο τις επενδύσεις που κατέχει, αλλά και τους όρους που τελικά αποδέχονται οι άλλοι χρηματοδότες.

Με τη λήψη σημαντικών θέσεων στη χρηματοδότηση κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, η Pimco αυξάνει την έκθεσή της σε έναν τομέα που η ίδια η εταιρεία έχει περιγράψει ως μη δοκιμασμένο.

Χωρίς την απαραίτητη άδεια, όμως, η Pimco βασίζεται στις τράπεζες για τη διανομή τμημάτων του χρέους που δεν διατηρεί.

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, μειώνοντας παράλληλα την τελική της έκθεση, αλλά την καθιστά επίσης εξαρτημένη από τις τράπεζες σε περίπτωση που αποφασίσει να μειώσει την έκθεσή της.

Η προσέγγιση αυτή διαφέρει από εκείνη ανταγωνιστών όπως η Apollo, η οποία συνήθως διανέμει περίπου το ήμισυ του χρέους που αναλαμβάνει σε εξωτερικούς επενδυτές και εισπράττει προμήθειες από αυτό.

Το μοντέλο αυτό ενέχει επίσης κίνδυνο: εάν η ζήτηση των επενδυτών αποδειχθεί ανεπαρκής, η Apollo μπορεί να βρεθεί να κατέχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της χρηματοδότησης από ό,τι είχε προγραμματίσει. Από την πλευρά της, η Apollo δηλώνει ότι δεν βασίζεται στη διανομή για να μη φορτωθεί το χρέος.

Η Pimco σημείωσε κάποια αρχικά κέρδη από τη συμφωνία με την Oracle, με το χρέος να διαπραγματεύεται περίπου στην ονομαστική του αξία, αλλά έκτοτε έχει πέσει στο 95% της αρχικής του αξίας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το κόστος προστασίας του χρέους που συνδέεται με το κέντρο δεδομένων της Oracle από την αθέτηση πληρωμών έφτασε σε πολυετές υψηλό την περασμένη εβδομάδα, λόγω αμφιβολιών ότι οι τεράστιες επενδύσεις της στην τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν.

Το χρέος που εκδίδουν οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκεται υπό πίεση εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με τη βιωσιμότητα της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτείται από το χρέος.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας με τη Meta, η οποία συνέβαλε στη χρηματοδότηση του κέντρου δεδομένων με έδρα τη Λουιζιάνα μαζί με την Blue Owl Capital Inc, η Pimco συμφώνησε επίσης να συνεργαστεί με τη Morgan Stanley για τη συνδιανομή μέρους του χρέους σε άλλους επενδυτές, αποκτώντας έτσι πλεονέκτημα έναντι εναλλακτικών διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων που θα είχαν περιορίσει τον αριθμό των ιδιωτών επενδυτών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν.

«Θεωρήσαμε το χρέος αυτό εξαιρετικά ελκυστικό», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pimco, Μάνι Ρόμαν, στο Bloomberg. «Και αξιοποιήσαμε το μέγεθός μας για να εξασφαλίσουμε μια πραγματικά πολύ καλή επένδυση για τους επενδυτές μας».

Το γεγονός ότι η Pimco χρηματοδοτεί δύο από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις προειδοποιήσεις της σχετικά με συγκεκριμένους τομείς των ιδιωτικών πιστώσεων.

Ο κολοσσός ήταν ένας από τους πρώτους επικριτές αυτής της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και καθώς αυτή εξελισσόταν σε έναν κλάδο αξίας 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Σε δηλώσεις του νωρίτερα φέτος, ο Ιβάσκιν ανέφερε ότι το τεράστιο ύψος χρηματοδότησης που απαιτείται για τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέους κινδύνους στην αγορά πιστώσεων.

«Δεν είναι ένας τομέας στον οποίο θέλουμε να έχουμε υπερβολική έκθεση, ακριβώς λόγω της αβεβαιότητας, της μεταβλητότητας και της ανάγκης να προβλέψουμε πώς οι εταιρείες θα αποκομίσουν κέρδη σε αυτόν τον χώρο», είπε.

Ωστόσο, οι μεγάλοι βασικοί επενδυτές είναι πιθανό να είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν κάποιο κίνδυνο, εφόσον αυτός μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της αγοράς, σύμφωνα με τον Άντριου Κέτσες, διευθυντή της έρευνας για ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας στις ΗΠΑ της Barclays Plc.

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