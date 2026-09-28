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Την αναβολή της έναρξης εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού για το μεθάνιο σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την πίεση της αυξημένης διεθνούς ζήτησης για LNG, της δυσκολίας προμήθειας φυσικού αερίου και των πληθωριστικών πιέσεων από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά τη δημοσίευση σχετικού ρεπορτάζ των Financial Times, στο οποίο φιλοξενήθηκε δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου. Ο κ. Εξάρχου εκτιμούσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποχωρούσε από τον κανονισμό 2024/1787, καθώς η επάρκεια φυσικού αερίου και το ενεργειακό κόστος επανέρχονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η Κομισιόν σχεδιάζει να μεταθέσει την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού, η οποία προβλεπόταν για την 1η Ιανουαρίου 2027. Ο κανονισμός στοχεύει στη μείωση των εκπομπών μεθανίου και προβλέπει αυστηρές υποχρεώσεις συμμόρφωσης για εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την απόφαση είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και της Γαλλίας, λόγω των πολύ υψηλών διεθνών τιμών ενέργειας που συνδέονται με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ευρώπη απέναντι στην Ασία

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Financial Times, η Ευρώπη προετοιμάζεται για εντονότερο ανταγωνισμό με ασιατικές χώρες για τα διαθέσιμα φορτία LNG, την ώρα που τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Η εμπορική αυτή σύγκρουση απειλεί να οδηγήσει τις τιμές υψηλότερα, καθώς η Ευρώπη χρειάζεται να εξασφαλίσει μεγαλύτερες ποσότητες LNG από το σύνηθες για να καλύψει τις ανάγκες του χειμώνα. Την ίδια στιγμή, αγοραστές στην Ασία εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβότερα για να προστατεύσουν τις οικονομίες τους από τις επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης ενεργειακής έλλειψης.

Η τιμή του LNG έχει υπερδιπλασιαστεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Στη διεθνή αγορά Platts JKM, που αποτελεί τον βασικό ασιατικό δείκτη φυσικού αερίου, η τιμή έχει αγγίξει σχεδόν τα 30 δολάρια ανά MMBtu. Για παραδόσεις στην Ευρώπη, η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται σε κάτι λιγότερο από 25 δολάρια ανά MMBtu.

Σε όρους μεγαβατώρας, η τιμή αυτή αντιστοιχεί περίπου σε 90 ευρώ ανά MWh στην Ασία, έναντι περίπου 75 ευρώ ανά MWh στην Ευρώπη.

Πιέσεις στις τιμές του χειμώνα

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ανταγωνισμός για τα φορτία LNG μπορεί να κλιμακωθεί τους επόμενους μήνες. Χώρες όπως η Ινδία και το Πακιστάν, που έχουν πλέον μεγαλύτερη εξοικείωση με τη μεταβλητότητα των τιμών, αγοράζουν πολλαπλά φορτία LNG ακόμη και στα σημερινά υψηλά επίπεδα — κάτι που δεν είχε συμβεί το 2022, όταν οι τιμές είχαν επίσης εκτιναχθεί.

Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρώπη ενδέχεται να χρειαστεί να πληρώσει περισσότερο για να προσελκύσει τις απαιτούμενες ποσότητες LNG, ενώ εισέρχεται στον χειμώνα με τα χαμηλότερα αποθέματα φυσικού αερίου των τελευταίων 15 ετών.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι Financial Times επισημαίνουν ότι, αν η Κίνα αρχίσει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες LNG στην αγορά spot ή μειωθούν οι ναύλοι μεταφοράς, μέρος των φορτίων που σήμερα κατευθύνονται προς την Ευρώπη μπορεί να στραφεί προς την Ασία. Εάν, δε, ο πόλεμος στον Κόλπο συνεχιστεί, η τιμή του Platts JKM εκτιμάται ότι μπορεί να φθάσει έως τα 35 δολάρια ανά MMBtu, δηλαδή περίπου 105 ευρώ ανά MWh.

Η στροφή στα μακροχρόνια συμβόλαια

Υπό αυτές τις συνθήκες, ορισμένες ασιατικές χώρες στρέφονται στη διασφάλιση μακροπρόθεσμων συμφωνιών προμήθειας LNG, ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους στον ανταγωνισμό και στις αυξομειώσεις της αγοράς spot.

Σε αντίθεση με τις τιμές spot, οι τιμές των μακροχρόνιων συμβολαίων έχουν παραμείνει σχετικά σταθερές, καθώς αναμένεται να αυξηθεί η παγκόσμια δυναμικότητα παραγωγής LNG τα επόμενα χρόνια, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο κανονισμός για το μεθάνιο αναδεικνύεται, έτσι, σε πιθανό εμπόδιο για τέτοιες συμφωνίες, καθώς κράτη-μέλη φοβούνται ότι η υπογραφή μακροχρόνιων συμβολαίων LNG θα μπορούσε να δημιουργήσει ζητήματα συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που πλέον οδεύει προς αναβολή.

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