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Ιδιαίτερα θετική εικόνα παρουσιάζουν τα ελληνικά data centers ως προς τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την κατανάλωση νερού, την ώρα που σημαντικά περιθώρια βελτίωσης εξακολουθούν να υπάρχουν στο κρίσιμο μέτωπο της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Η εικόνα αυτή προκύπτει από νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης των κέντρων δεδομένων. Βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια γύρω από το ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός κλάδου που αναπτύσσεται με ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες, καθώς η ψηφιοποίηση, το cloud και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνουν διαρκώς τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ.

Η πρόταση της Κομισιόν αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα data centers μετατρέπονται σε ολοένα μεγαλύτερους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση επιδιώκει όχι μόνο να καταγράφει πόση ενέργεια χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις, αλλά και από ποιες πηγές αυτή προέρχεται, πόσο αποτελεσματικά αξιοποιείται και ποια είναι η κατανάλωση φυσικών πόρων, όπως το νερό.

Η έκθεση καλύπτει κέντρα δεδομένων με εγκατεστημένη ισχύ τουλάχιστον 500 kW σε κάθε κράτος-μέλος, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των επιδόσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με βάση κοινούς δείκτες.

Στο σκέλος της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα καταγράφει εξαιρετικά υψηλή επίδοση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, το σύνολο των ελληνικών μονάδων που περιλαμβάνονται στην αξιολόγηση τροφοδοτείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Το ποσοστό διαμορφώνεται έτσι στο 100%, αισθητά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος βρίσκεται στο 86%.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς η ηλεκτροδότηση αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός data center. Οι εγκαταστάσεις αυτές λειτουργούν σε 24ωρη βάση και απαιτούν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων όσο και για την ψύξη και τις υπόλοιπες υποδομές τους.

Διαφορετική είναι, ωστόσο, η εικόνα στον δείκτη ενεργειακής αποδοτικότητας. Η Ελλάδα εμφανίζει επίδοση 1,63, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 1,36. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτυπώνει ουσιαστικά πόσο αποτελεσματικά αξιοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια μέσα σε ένα κέντρο δεδομένων. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του, τόσο μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης κατευθύνεται στον ίδιο τον υπολογιστικό εξοπλισμό και τόσο μικρότερο σε βοηθητικές λειτουργίες, όπως η ψύξη και τα συστήματα υποστήριξης.

Κατά συνέπεια, το ελληνικό 1,63 έναντι του ευρωπαϊκού 1,36 καταδεικνύει ότι υπάρχει σημαντικό περιθώριο για αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ενέργειας στις εγχώριες εγκαταστάσεις. Πρόκειται για παράμετρο που αναμένεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο αυξάνεται η ζήτηση για νέες υποδομές data centers και εντείνεται η πίεση που ασκούν στο ηλεκτρικό σύστημα.

Αντίθετα, ιδιαίτερα θετική είναι η ελληνική επίδοση όσον αφορά τη χρήση νερού. Ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται μόλις στο 0,20, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 0,58, γεγονός που υποδηλώνει αισθητά χαμηλότερη κατανάλωση νερού σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση των εγκαταστάσεων.

Η διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με χώρες όπου ο συγκεκριμένος δείκτης προσεγγίζει το 0,98 ή ακόμη και το 1,28. Η παράμετρος του νερού είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα data centers, καθώς πολλές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν σημαντικές ποσότητες για την ψύξη των servers και τη διατήρηση της θερμοκρασίας στα απαιτούμενα επίπεδα.

Συνολικά, τα στοιχεία αποτυπώνουν μια μικτή αλλά σε βασικούς τομείς θετική εικόνα για την Ελλάδα: πολύ υψηλή κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές και περιορισμένη χρήση νερού, αλλά ταυτόχρονα χαμηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η πρόκληση για τον κλάδο είναι πλέον να συνδυάσει την ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών με αποτελεσματικότερη χρήση της ενέργειας, καθώς οι ανάγκες για data centers αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

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