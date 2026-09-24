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Οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφθασαν σε νέα ύψη στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσον όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων των ευρωπαϊκών χωρών που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, εξαιτίας του ενεργειακού σοκ που συνδέεται με τους πολέμους στην Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Ανάμεσα στις χώρες που κατέγραψαν νέα ρεκόρ, η Δανία εμφανίζει την υψηλότερη τιμή στα 2,56 ευρώ ανά λίτρο ντίζελ, πριν από την Γερμανία (2,46 ευρώ). Ακολουθούν το Βέλγιο και η Γαλλία με περίπου 2,40 ευρώ/λίτρο και η Ιταλία με 2,30 ευρώ/λίτρο.

Αλλες χώρες, όπως η Ισπανία και η Σουηδία, εμφανίζουν επίσης αυξήσεις τιμών, αλλά παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα των υψηλότερων τιμών που είχαν καταγραφεί το 2022, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία προέρχονται από το πετρελαϊκό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταδίδονται από τις εθνικές αρχές κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απεικονίζοντας το επίπεδο των τιμών στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας ή στο τέλος της προηγούμενης στα πρατήρια καυσίμων.

Στα 106,24 δολάρια το Brent

Αύξηση κατά 3% καταγράφει η τιμή του Brent που διαμορφώθηκε στα 106,24 δολάρια/βαρέλι εξαιτίας των εντάσεων στην Μέση Ανατολή και μία ημέρα αφού η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν ανέδειξε προοπτικές διευθέτησης.

Περί τις 11.30 ώρα Ελλάδος η τιμή του Brent της Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Νοεμβρίου κατέγραφε αύξηση κατά 3,07% στα 106,24 δολάρια.

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